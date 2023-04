Eltern müssen für Schülerverpflegung tiefer in die Tasche greifen

Die Stadt Memmingen erhöht im September die Preise für die Mittagsmahlzeiten an Ganztagsschulen. Welche Gründe hinter der Preissteigerung stecken.

28.04.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Eltern müssen für die Mittagsverpflegung ihrer Kinder an Memminger Ganztagsschulen künftig tiefer in die Tasche greifen. Das hat der Finanzausschuss des Stadtrats einstimmig beschlossen. Hintergrund sind die allgemein gestiegenen Verbraucherpreise. Die neue Tarifstruktur gilt ab dem Schuljahr 2023/24.

Wie Sabine Ganser, Leiterin des Amts für Schulen, Sport und Mobilität, in der Sitzung erläuterte, sind die Preise für das Schulessen in Memmingen seit dem Jahr 2016 nicht mehr erhöht worden, weil die gezahlten Beiträge der Eltern annähernd kostendeckend waren. Nun hat aber im Januar die Memmingen Service GmbH den Netto-Preis pro geliefertes Mittagsessen von 4,93 auf 5,97 Euro erhöht. Aus diesem Grund komme die Stadt jetzt nicht mehr umhin, ihrerseits die Essenspreise ebenfalls zu erhöhen. Allerdings erst mit Beginn des neuen Schuljahrs, da die Verpflegungsverträge mit den Eltern immer zu Schuljahresbeginn abgeschlossen werden. Die Verwaltung rechnet deshalb heuer bis zum Ende des Schuljahrs mit einem Defizit von etwa 45.000 Euro. Dieses Minus wird nach Angaben der städtischen Pressestelle von der Stadt aufgefangen und nicht auf die Eltern umgelegt.

Preise steigen um 18,75 Prozent

Im Vergleich mit den aktuellen Essenstarifen ergibt sich eine Erhöhung von 18,75 Prozent. So werden beispielsweise für fünf Mittagessen pro Woche künftig 95 Euro statt wie bisher 80 Euro im Monat fällig. Bei nur einem Essenstag in der Woche steigt der Monatspreis von 16 auf 19 Euro. In diesem Zusammenhang verwies Ganser darauf, dass der Verbraucherpreisindex in Deutschland von Januar 2018 bis März 2023 um insgesamt 19,7 Prozentpunkte gestiegen sei. Und der Preisindex für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke sei sogar um 34,8 Prozentpunkte nach oben gegangen. Hierbei ist anzumerken, dass die Essenbeiträge in voller Höhe vom Staat übernommen werden, wenn die betreffende Familie aufgrund ihrer Lebenssituation berechtigt ist, Sozialleistungen zu erhalten.

Eine Besonderheit bei der Schulverpflegung stellt die Reichhainschule dar. Die Kinder des sonderpädagogischen Förderzentrums bekommen ihr Mittagessen nicht von der Memmingen Service GmbH, sondern von der Küche des benachbarten Seniorenheims Bürgerstift. Hier liegt der Preis pro Essen laut Ganser bei 5,89 Euro. Allerdings fielen hier zusätzliche Personalkosten an, weil die Schüler wegen der Corona-Pandemie ihre Verpflegung nicht mehr im Bürgerstift essen durften. Seit dem 17. April kann zumindest etwa die Hälfte der Essenskinder wieder ihre Mahlzeiten im Bürgerstift einnehmen.

Reichshainschule soll Mensa bekommen

Mit Blick nach vorn kündigte Ganser an, dass wegen Kapazitätsproblemen im Bürgerstift auch künftig dort nicht alle Kinder der Reichshainschule dort zu Mittag essen können. Gleichzeitig rechnet die Amtsleiterin damit, dass die Zahl der Essenskinder auch an der Reichshainschule steigen wird. Grund ist die stufenweise Einführung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter. Aus diesem Grund müsse geprüft werden, wie das bisherige Schulcafé in eine Mensa mit Verteilerküche umgebaut und erweitert werden könnte, so dass auch die Reichshainschule einmal von der Memmingen Service GmbH mit Essen beliefert werden kann, das vor Ort in der Verteilerküche nur noch erhitzt werden muss. Vor diesem Hintergrund schlug Ganser vor, die Essenspreise am Förderzentrum bis zur Ertüchtigung des Schulcafés an die übrige Tarifstruktur anzupassen.

