Das Frauenhaus in Memmingen sucht dringend Ehrenamtliche

Die Memminger Einrichtung hilft misshandelten Frauen und deren Kindern. Doch diese wichtige Aufgabe ruht aktuell auf zu wenigen Schultern.

23.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Das Frauenhaus in Memmingen ist rund um die Uhr telefonisch erreichbar - an 365 Tagen im Jahr. Um dies außerhalb der Bürozeiten der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen von 8 bis 16 Uhr zu gewährleisten, übernehmen freiwillige Mitarbeiterinnen Bereitschaftsdienste. Das Problem: "Wir haben nur wenige Ehrenamtliche, um viele Dienste abzudecken", sagt Sozialpädagogin Silvia Nuber von der Einrichtung, die Frauen aus ganz Bayern in Notsituationen aufnimmt. Findet sich keine Ehrenamtliche, um einen Dienst abzudecken, müssen auch die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen einspringen. Dazu kommt die Sorge, dass es den derzeit sieben Freiwilligen, die alle berufstätig sind, irgendwann zu viel werden könnte.

Darum suchen Nuber und Vorsitzende Cornelia Schlögl weitere Ehrenamtliche - ihr Wunsch wäre es, auf etwa 15 Personen bauen zu können. Für Interessentinnen gibt es zunächst ein Gespräch, bei dem die Arbeit vorgestellt wird. "Es ist nicht so, dass bei einem Dienst jedes Mal das Telefon klingelt", stellen Nuber und Schlögl klar. Wenn es das tut, gehe es zunächst darum, als Ansprechpartnerin für die Anruferin da zu sein und sie zu einer Beratung während der Bürozeiten einzuladen. "Das ist der richtige Weg, damit alles Hand und Fuß hat und wir der Frau zum Beispiel sagen können, was sie an Dokumenten mit ins Frauenhaus nehmen muss", erklärt Nuber. Daneben gibt es dringende, aber seltene Fälle, in denen eine Frau sofort Zuflucht sucht und keine Alternativen hat: "Dann kommt es vor, dass man sofort eine Aufnahme macht." Schlögl und Nuber betonen, dass solche Treffen im Beratungsbüro oder am Bahnhof stattfinden: "Wir fahren nie zu jemandem nach Hause." Bei akuter häuslicher Gewalt und Eskalation ist laut den beiden ohnehin die Polizei gefragt.

Damit Freiwillige auf das Engagement gut vorbereitet sind, bekommen sie zu Beginn Schulungen. Außerdem sorgt ein Patinnensystem dafür, dass neue Ehrenamtliche sich mit erfahrenen Mitarbeiterinnen austauschen können. Diesem Ziel dienen auch regelmäßige Team-Treffen. Der Telefondienst ist zwar die wichtigste, aber nicht die einzige Aufgabe für Ehrenamtliche. Auch Kontakt und ein offenes Ohr - oder ein gemeinsamer Kinobesuch - könnten wertvolle Unterstützung für die Frauen bedeuten, die zunächst ohne soziales Netzwerk in einer fremden Stadt zurechtkommen müssen. "Manchmal trauen sie sich nicht alleine raus und es hilft schon, wenn jemand mit ihnen oder für sie einkaufen geht", sagen Schlögl und Nuber. Das, worum es geht und was das Team antreibt: Die Frauen sollen wieder Normalität sowie einen Alltag ohne Gewalt und Angst erleben.

Das Frauenhaus bietet über drei Etagen verteilt Platz für sieben Frauen und deren Kinder.

Kontakt: Wer sich für eine Mitarbeit interessiert, kann sich melden unter 08331/4644.