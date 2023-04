Das Wahrzeichen von Bad Grönenbach wird zum Hotel umgebaut. Es soll aber auch wieder ein Mittelpunkt für das Dorfleben werden.

Bei den Plänen für das Hohe Schloss in Bad Grönenbach geht es voran. Der Freistaat Bayern wird 100.000 Euro zur Sanierung beisteuern. Bei einer Begehung sprachen die neuen Eigentümer, sowie der Bad Grönenbacher Bürgermeister und Vertreter aus der Bezirks- und Landespolitik über die Zukunft des Schlosses.

Mitte Juni 2021 hat die Gemeinde ihr Wahrzeichen an den Pforzheimer Unternehmer Wolfgang Scheidtweiler und die Jako Baudenkmalpflege GmbH aus Rot an der Rot verkauft. Bis dahin war es ein weiter Weg, 25 Jahre lang versuchte Bad Grönenbach, eine neue Nutzung für das Schloss zu finden.

Das Schloss hatte schon die verschiedensten Funktionen

Das Hohe Schloss beziehungsweise das Ringeisenhaus nebenan dienten in der Vergangenheit als Gericht, als Schule, als Heim für behinderte Menschen und sogar als Brauhaus. 1996 kaufte die Gemeinde Bad Grönenbach das Gelände und veranstaltet dort seitdem Ausstellungen, Führungen, Konzerte, Vorträge, Feste und standesamtliche Trauungen. Größtenteils standen die Räume in den vergangenen Jahren jedoch leer. Nun sollen die beiden Gebäude zu einem Vier-Sterne-Hotel mit Restaurant umgebaut werden (wir berichteten).

Das Gebäude ist denkmalgeschützt und soll größtenteils erhalten bleiben

2024 beginnen die Bauarbeiten. 2026 können voraussichtlich die ersten Hotelgäste im Schloss übernachten. Die neuen Eigentümer werden das Gebäude so, wie es ist, erhalten, denn es ist denkmalgeschützt. Die größte sichtbare Neuerung wird ein Aufzug mit Treppenhaus auf der Rückseite des Gebäudes sein. Das ist notwendig, um Brandschutzvorgaben zu erfüllen. Gleichzeitig ist das Schloss somit in Zukunft auch für Menschen, die Schwierigkeiten beim Treppensteigen haben oder im Rollstuhl sitzen, zugänglich.

Der Anbau für Aufzug und Treppenhaus soll aus Mauerwerk bestehen und sich so in das Gesamtbild einfügen. Abgesehen davon wollen die neuen Eigentümer am Gebäude wenig verändern. Die Innenräume sollen zwar saniert, aber nicht grundlegend umgebaut werden. Der ehemalige Staatsminister Josef Miller meint: „Gebäude, die leer stehen, verkommen mit der Zeit. Der beste Denkmalschutz ist eine nachhaltige Nutzung.“

Die neuen Eigentümer sind Spezialisten im Umbau historischer Gebäude

Der Pforzheimer Unternehmer Wolfgang Scheidtweiler und die Jako Baudenkmalpflege GmbH aus Rot an der Rot, die das Schloss der Gemeinde abgekauft haben, haben beide schon Erfahrung mit dem Umbau historischer Gebäude.

Scheidtweiler hat unter anderem das Schloss Liebenstein bei Heilbronn und das Schloss Kaltenstein in Vaihingen zu Hotels umgebaut.

Das Unternehmen Jako Baudenkmalpflege ist Spezialist für Restaurierung, eines seiner letzten Projekte war die Einhornapotheke in Memmingen. Der Geschäftsführer Bernd Jäger sagt: „Uns ist es wichtig, dieses Kulturgut zu erhalten, den Stuck an den Decken, die alten Böden. Gerade deswegen kommen ja auch die Hotelgäste. Ich bin auch zuversichtlich, dass uns das gut gelingen wird.“

Schloss als Mittelpunkt Bad Grönenbachs

Geplant sind 60 Hotelzimmer im Ringeisenhaus und weitere 18 im Schloss selbst. Dazu drei Ferienwohnungen, fünf Seminar- und Veranstaltungsräume und im Erdgeschoss ein Restaurant. Der Kreislehrgarten und die Kapelle bleiben für alle zugänglich.

„Die Gemeinde will im Schloss auch zukünftig Veranstaltungen und Ausstellungen organisieren und Trauungen werden ebenfalls nach wie vor stattfinden. Das Schloss soll weiterhin für alle offen sein, ein Ort, mit dem sich die Grönenbacher identifizieren“, betont Jäger.

Auch der Memminger Landtagsabgeordneter und Staatsminister Klaus Holetschek macht deutlich: „Das Schloss ist prägend für Bad Grönenbach. Es soll mit dem Umbau wieder in den Mittelpunkt des Lebens im Ort rücken.“