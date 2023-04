Freilichtspiel im Bauernhofmuseum: Wie die Anfänge im Jahr 1948 aussahen

Alle 25 Jahre spielt das Dorf Illerbeuren seine Geschichte. Heuer ist es wieder soweit. Wer der Schöpfer des Stücks ist und wie frühere Aufführungen abliefen.

24.04.2023 | Stand: 05:45 Uhr

„Ein Dorf spielt seine Geschichte“: Das ist auf dem Flyer des Heimatdienstes für das Freilichtspiel zu lesen, das alle 25 Jahre und damit auch heuer wieder im Bauernhofmuseum in Illerbeuren aufgeführt wird. Jetzt hat der Kartenvorverkauf begonnen. Premiere ist am Samstag, 1. Juli. Auf die Entstehung des Festspiels und frühere Aufführungen blickt Dr. Rudolf Fickler, Sohn des Autors, zurück.

Illerbeurer Freilichtspiel: Stück entstand einst zur 1000-Jahr-Feier

Geschrieben wurde das „Illerbeurer Festspiel“ anlässlich der 1000-Jahr-Feier Illerbeurens von dem ehemaligen Landtagsabgeordneten Jakob Fickler. Er nannte es „Der Dreißigjährige Krieg in Illerbeuren (1618-1648)“ und beschrieb die Geschichte in zehn Bildern: Die Dorfbewohner und Bauern müssen sich mit einer neuen Herrschaft arrangieren, sie erleben, wie nacheinander die Schweden und die kaiserlichen Truppen in den Ort einziehen, ihn ausplündern und verwüsten. Sie finden den vermeintlichen Grund für Hunger, Verzweiflung und Angst: Über Anna Daluska, die sich mit ihrem Sohn Wenzel ins Dorf geflüchtet hatte, heißt es, sie sei eine Hexe und schuld an dem Leid der Menschen. Sie wird gefoltert und auf dem Scheiterhaufen verbrannt.

Jakob Fickler hat einst das Stück über Illerbeuren zu Zeiten des Dreißigjährigen Krieges geschrieben. Bild: Kurt Kraus (Repro)

Nach Soldaten und Plünderern kommt die Pest über den Illerwinkel

Dann kommt die Pest über den Ort und rafft viele dahin. Am Ende findet sich ein junges Paar und verbreitet mit seiner Liebe die Hoffnung auf eine friedliche Zukunft. Dr. Rudolf Fickler, 85, Sohn des Autors, wohnt mit seiner Frau Ingrid in der Illermühle in Lautrach. Die Familie besitzt noch bis 2050 die Urheberrechte an dem Stück. „Wir sind hoch erfreut, dass es zur Wiederaufführung des Festspiels aus der Feder meines Vaters kommt“, sagt Fickler. Sein Vater, einst Müllermeister auf der Illermühle, sei ein kulturell sehr interessierter Mann gewesen. Er habe die Texte mit der Hand geschrieben. Heidi Suiter, eine Nachbarin, habe dann alles in die Maschine getippt und auf Matrizen übertragen. Kinder der Familie Fickler hätten die Textbücher, die jedem Schauspieler ausgehändigt wurden, gedruckt und gebunden.

Zur Premiere vor 75 Jahren gab es in Illerbeuren einen Festumzug

Als das Theaterstück erstmals aufgeführt wurde, diente das Haus der Familie Gayer in der Schlottergasse 9 als Kulisse. Es habe einen schönen Giebel mit passenden Fenstern gehabt, berichtet Fickler. Der erste Spielleiter, den sein Vater nach dem Krieg habe engagieren können, war Heinz Staupe. Josef Fischer, Georg Mühlbacher und Alois Gromer hatten 1948 einige Bauern gespielt, Fritz Fürgut den Ammann (Bürgermeister) verkörpert. Bärbl Morawe war in die Rolle der angeblichen Hexe Daluska geschlüpft und Josef Liebmann hatte als Verräter Kiederle geglänzt. Rudolf Fickler, damals zehn Jahre alt, und seine Schwester Marlies durften vor 75 Jahren als Mitglieder eines Kinderreigens auch auf die Bühne. Fickler erinnert sich gerne an den Festumzug zur Premiere 1948, an die Pferdegespanne und die dekorierten Festwagen, auf denen Bewohner und Bewohnerinnen des Illerwinkels in ihren schönen Trachten mitfuhren.

Für die Aufführung 2023 werden noch Musiker gesucht

Bis zur zweiten Aufführung wurde das ursprünglich in Althochdeutsch gehaltene Stück von Jakob Fickler in die schwäbische Mundart umgeschrieben. Die Bühne wurde, wie jetzt, im Bauernhofmuseum aufgebaut. 1973 habe Bernd Hellmann, damaliger Intendant des Landestheaters Schwaben, Regie geführt. 1998 übernahm Brunhilde Rausch die Einstudierung, unterstützt von Siggi Kaulfersch, der auch diesmal als Regieassistent tätig ist. „Wir sind glücklich, dass sich wieder eine so große und eifrige Spielerschar um Regisseur Richard Aigner versammelt hat.“ Organisationschef Jacky Frieß sucht nun noch einen „Dudelsack-Spieler oder jemanden, der eine Drehleier spielen kann“.

Kartenverkauf im Internet über www.heimatdienst-illertal.de oder im Allgäu-Lädele „Blaues Gelb“ in Legau.