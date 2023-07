Memminger Kinderfestheft mit Zaubertürmen und Paradiesvögeln

Die Kinder der Reichshainschule haben in diesem Jahr ein farbenfrohes Kinderfestheft gestaltet. Jetzt haben sie es Oberbürgermeister Jan Rothenbacher überreicht.

08.07.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Mit großen Schritten rücken mit Kinderfest und Fischertag zwei Höhepunkte im Memminger Jahreslauf näher: Mit großer Freude nahm Oberbürgermeister Jan Rothenbacher jetzt sein erstes Kinderfestheft entgegen. Überreicht haben es laut Pressemitteilung Schülerinnen und Schüler des Sonderpädagogischen Förderzentrums Memmingen Reichshainschule, die in diesem Jahr das Kinderfestheft gestaltet haben. Bunte Paradiesvögel und Zaubertürme schmücken das Heft.

Heft zum Memminger Kinderfest ist "besonders kreative Variante"

„Das diesjährige Kinderfestheft ist eine ganz besonders kreative Variante. Ich bedanke mich, dass ihr es so individuell und wunderschön gemalt und so viel von eurer Persönlichkeit in die Bilder eingebracht habt“, lobte das Stadtoberhaupt die Kinder. Auch Dagmar Trieb, Vorsitzende des Kinderfestausschusses, freute sich über das neue Liederfestheft: „Es ist total farbenfroh und einfach toll. So können wir die Memminger Türme mal ein bisschen anders sehen.“

Klasse 1b des Sonderpädagogischen Förderzentrums war ganzes Schuljahr mit dem Kinderfestheft beschäftigt

Geleitet wurde das Kunstprojekt von Andrea Karasch, die am Sonderpädagogischen Förderzentrum nicht nur stellvertretende Rektorin ist, sondern auch Kinderfestbeauftragte. Ihr zur Seite stand bei der Aufgabe Claudia Bicker-Höfer, die Klassenleiterin der Klasse 1 Ab. „Wir waren das ganze Schuljahr mit dem Projekt beschäftigt. Die Kinder hatten ein Ziel, haben sich sehr angestrengt und dadurch unglaubliche Fortschritte in der Motorik gemacht“, berichtete Claudia Bicker-Höfer mit sichtlichem Stolz auf ihre Schützlinge.

Das sind die Memminger Kinderfestlieder 2023

Das Kinderfestheft enthält die Texte der Kinderfestlieder und wird jedes Jahr im Wechsel von einer der sechs Memminger Grundschulen und der Sonderpädagogische Förderzentrum gestaltet. Als diesjährige Kinderfestlieder stehen folgende Stücke auf dem Programm: „Freuet euch der schönen Erde“, „Sing zwischanei a Liadle“, „Was noch frisch und jung an Jahren“, „Der musikalische Wasserhahn“ und „Heut ist der Tag“. Das Kinderfestheft liegt in den kommenden Wochen bis zum Memminger Kinderfest am Donnerstag, 20. Juli, in vielen Geschäften und Einrichtungen aus.