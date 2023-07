Neue Landkreis-Standarte steht für Tatkraft und Gemeinsinn

Abt Johannes segnet die neue Standarte des Landkreises Unterallgäu in der Basilika Ottobeuren. Sie wurde zum des 50-jährigen Bestehen des Landkreises gefertigt.

20.07.2023 | Stand: 17:43 Uhr

Res non verba – zur Sache kommen, Taten statt Worte. Das gilt als Leitsatz der Fugger, deren Geschichte eng mit dem Unterallgäu verwoben ist. Diese Worte zierten die Münze, die zum 25. Geburtstag des Landkreises Unterallgäu geprägt wurde. Und dafür steht auch die neue Standarte des Landkreises, die anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Unterallgäus angefertigt wurde. Abt Johannes Schaber hat diese Standarte feierlich in der Basilika in Ottobeuren gesegnet.

Unterallgäuer Landrat erinnert an Tradition

„Unsere Welt wird komplexer und dreht sich gefühlt immer schneller. Da ist es umso wichtiger, sich auf die Dinge zu besinnen, die bestehen – auf unsere Traditionen“, sagte Landrat Alex Eder bei der Segnungsfeier. „Traditionen machen uns stark, verbinden uns und bringen uns zusammen.“ Gerade das Unterallgäu sei voll von Traditionen, die auch von den rund 1300 Vereinen im Landkreis gepflegt werden. „Unsere Vereine leisten unbezahlbare gesellschaftliche Arbeit.“ Zu den Traditionen gehöre, dass sich Vereine und Institutionen mit Fahnen präsentieren. So sei bei einem Besuch der Kreisräte im Partnerlandkreis Nordhausen die Idee entstanden, anlässlich des Landkreis-Jubiläums, das 2022 gefeiert wurde, eine Standarte fertigen zu lassen.

Abordnungen aller Untrallgäuer Vereine bei der Feier

Eder betonte, der Spruch „Res non verba“ müsse eigentlich im Sitzungssaal eines jeden politischen Gremiums stehen. Auf kommunaler Ebene funktioniere das pragmatische Zusammenarbeiten für die Sache seiner Erfahrung nach gut. Er zählte Investitionen in die Kliniken, in gute Schulbildung und in weitere Landkreis-Projekte auf, unter anderem das zum Jahresende flächendeckende Flexibus-Angebot. Eder bat die anwesenden Abordnungen der Unterallgäuer Vereine, sich weiterhin in ihren Vereinen zu engagieren und so das Unterallgäu lebendig zu halten.

Abt Johannes Schaber spricht über Werte

Abt Johannes Schaber legte in seiner Predigt den Fokus auf gemeinsame Werte, die diese Standarte verkörpern soll – wie Gemeinwohl und Hilfsbereitschaft. Dann brachten Fahnenmutter Hermine Weirather und der Fahnenpate Otto Göppel Bänder an der Standarte an.

Nach dem Auszug begrüßte ein Zusammenschluss aller Böllerschützen aus dem Unterallgäu die Standarte lautstark und Fähnrich Christian Seeberger präsentierte den Fahnengruß. Die Musikkapelle Ottobeuren spielte auf und bei einem Umtrunk wurde noch länger gefeiert. Mit der Standartensegnung endeten die Feierlichkeiten zum Landkreis-Jubiläum.

Wappen und Logo des Landkreises Unterallgäu sind abgebildet

So sieht die neue Standarte des Landkreises Unterallgäu aus: Auf der einen Seite der Standarte sind eine Landkreis-Karte, das Gründungsjahr 1972 und das Wappen des Landkreises zu sehen. Auf der anderen Seite sind das Logo des Landkreises Unterallgäu und die Münze abgebildet, die 1997 zum 25. Geburtstag des Landkreises geprägt wurde. Auf ihr stehen die Worte „Res non verba“ – Taten, nicht nur Worte.

Fahnenpate ist der Kreisverband Unterallgäu des Bayerischen Gemeindetags mit dem Vorsitzenden Otto Göppel. Fahnenmutter ist Hermine Weirather, Ehefrau des Landrats a.D. Hans-Joachim Weirather. Ehrendamen sind die Kreisrätinnen der aktuellen Legislaturperiode. Fähnrich ist der weitere Stellvertreter des Landrats, Christian Seeberger.