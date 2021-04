Das ist eine tolle Mannschaftsleistung

Bei der Planung des neuen Memminger Klinikums geht es flott voran. Redakteur Volker Geyer appelliert an die Verantwortlichen, weiter geschlossen zu handeln.

13.04.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Hand aufs Herz. Hätten Sie gedacht, dass es mit dem Klinikneubau jetzt so schnell geht? Ich nicht. Schließlich ist ein derartiges Projekt eine Mammutaufgabe. So kann man nur den Hut vor Klinikvorstand Maximilan Mai und dessen Mitstreitern ziehen – angefangen von den Klinik-Mitarbeitern bis hin zum Verwaltungsbeirat des Krankenhauses und der Stadtverwaltung mit OB Manfred Schilder. Auch das klare Bekenntnis der Stadträte zu einem Neubau hat sicherlich dazu beigetragen, dass das bayerische Gesundheitsministerium grünes Licht für das Bauprojekt gegeben hat. Alles in allem war das eine tolle Mannschaftsleistung.