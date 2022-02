Das Kinojahr 2021 in Memmingen: Im Sommer kam das Kino zurück

Auch 2021 führte Corona Regie in den deutschen Kinos: Sie waren bis zum 1. Juli komplett geschlossen. Nach dem Neustart strömten 90.000 Besucher ins Memminger Cineplex.

02.02.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Corona und die Auflagen machten den Kinos auch im zweiten Pandemie-Jahr 2021 zu schaffen. Nach sechs Monaten kompletter Schließung durften die Lichtspielhäuser erst am 1. Juli wieder öffnen. Da verwundert es nicht, dass die Kinobranche bundesweit einen Besuchereinbruch von knapp 60 Prozent gegenüber dem letzten regulären Vergleichsjahr 2019 hinnehmen musste – auch im Cineplex in Memmingen. Immerhin kauften 28 Prozent mehr Besucherinnen und Besucher Tickets als 2020, wo der Lockdown und die Filmversorgung noch desaströser ausfielen. Knapp 90.000 Tickets wurden 2021 im Memminger Kino ausgegeben. Und das (halbe) Kinojahr hatte sogar positive Nachrichten zu bieten.

„Insbesondere der Neustart ab 1. Juli war ein sehr bewegendes Erlebnis für unser ganzes Team und viele unserer Besucher“, berichtet Alexander Rusch, Gesellschafter der Kinofamilie Rusch, die neben dem Cineplex in Memmingen sieben weitere Kinos betreibt. „Nach acht Monaten Schließung gab es hier und da Freudentränen, unzählige Rückmeldungen von glücklichen Gästen, die das Kino vermisst haben und sehr viel positives Feedback von allen Seiten.“ Schön zu sehen sei auch gewesen, dass man nur durch die Restriktionen bei Auslastung und Mindestabständen Besucher verloren habe, nicht aber durch eine nachlassende Lust auf Kino. „Im Gegenteil, ganz offensichtlich haben wir alle durch Corona echte Gemeinschaftserlebnisse noch mehr schätzen gelernt und die Gäste haben unseren umfangreichen Hygiene-Maßnahmen vertraut“, stellt Rusch fest.

Schließung für Renovierung genutzt

Die Zeit der Schließung nutzte man bei der Kino-Gruppe Rusch vor allem für Renovierungsarbeiten, zum Beispiel für die Investition in neue Bestuhlung wie Liegesessel oder bequeme Sofas und Sessel. Aber auch neue Projektoren oder Tonsysteme wurden installiert – soweit Liefereinschränkungen den Zeitplan nicht verzögert haben.

„Bei der Filmbelieferung gab und gibt es glücklicherweise keine Lieferprobleme, ganz im Gegenteil, die Startlisten waren und sind aufgrund der Corona-bedingten Verschiebungen, prall gefüllt“, sagt Rusch. So las sich die Blockbusterliste wieder wie in einem Kinojahr ohne jede Einschränkung – im Gegensatz zu 2020, wo die Verleiher zögerten, frische Ware auf den Markt zu bringen.

James Bond 007 war Spitzenreiter

Zwei Filmstarts stachen besonders hervor, zum einen der letzte Bond mit Daniel Craig „Keine Zeit zu sterben“, der mit über sechs Millionen Besuchern bundesweit mit Abstand die Kinos dominierte. Beeindruckend dagegen halten konnte der „bayerische Bond“ mit „Kaiserschmarrndrama“: Er belegte in Memmingen hinter dem mittlerweile neunten Teil der nach wie vor sehr erfolgreichen „Fast & Furious“-Reihe nur knapp den dritten Platz. Der erfolgreichste Film zum Jahresende „Spider-Man: No Way Home“ bleibt auch im neuen Jahr noch an der Spitze der Kinocharts.

Er begeistert vor allem die Marvel-Fangemeinde, die sich im Mai auf eine Fortsetzung mit „Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness“ freuen darf – womit wir bei den vielversprechendsten Vorankündigungen für 2022 sind: Mit der Fortsetzung des Animationshits „Sing 2“ ist bereits ein Highlight am Start, bevor es im Februar weitergeht mit „Wunderschön“ von und mit Karoline Herfurth. Angekündigt sind auch mutmaßliche Kassenschlager wie „The Batman“, „Phantastische Tierwesen“, „Top Gun 2“, die „Minions 2“ und das „Guglhupfgeschwader“.

Am Jahresende könnte der nächste Rekord fallen, blickt Rusch zuversichtlich ins Kinojahr, denn dann starte der lang erwartete „Avatar 2: Rückkehr nach Pandora“.

Die Top 15 in Memmingen

Die Top-15-Filme im Jahr 2021 im Cineplex Memmingen hatten 52.858 Besucher – das waren knapp 60 Prozent der Gesamtbesucherzahl. Insgesamt wurden laut Kino-Gruppe Rusch knapp 90.000 Tickets verkauft.

1. James Bond 007: Keine Zeit zu sterben, Action-Film (Besucher: 12.160)

2. Fast & Furious 9, Action-Film (6737)

3. Kaiserschmarrndrama, bayerische Krimi-Komödie (6236)

4. Paw Patrol, Animation, Familien-Abenteuer (3658)

5. Spider-Man: No Way Home, Action, Abenteuer, Fantasy (3082)

6. Dune, Science Fiction, Drama, Remake (2778)

7. Die Schule der magischen Tiere, Familien-Abenteuer (2454)

8. Venom: Let There Be Carnage, Horror, Thriller (2348)

9. After Love, Romanze (2275)

10. Shang Chi and The Legend of the Rings, Action, Fantasy (2164)

11. Die Croods: Alles auf Anfang, Animation, Komödie (2040)

12. Conjuring 3: Im Bann des Bösen, Horror (1862)

13. Peter Hase 2: Ein Hase macht sich vom Acker, Komödie, Familien-Abenteuer (1749)

14. Ostwind: Der große Orkan, Familien-Abenteuer (1732)

15. Eternals, Science Fiction, Action (1583)