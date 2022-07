Das Kreis-Seniorenheim für das Unterallgäu ist erweitert

Die Arbeiten sind abgeschlossen, eine volle Belegung ist aber wegen Personalmangels nicht möglich.

Die Erweiterung des Kreis-Seniorenwohnheims in Bad Wörishofen ist abgeschlossen. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen“, freute sich Landrat Alex Eder im Bauausschuss des Unterallgäuer Kreistags. Eine erfreuliche Nachricht sei auch, dass der Kostenrahmen eingehalten werden konnte. Allerdings könne man das Heim nicht voll belegen, da das erforderliche Pflegepersonal fehle. „Das tut weh“, sagte der Landrat im Ausschuss.

Von 48 auf 69 Plätze vergrößert

Das Kreis-Seniorenwohnheim Am Anger wurde laut Mitteilung von 48 auf 69 Plätze vergrößert. Die beiden Flügel des bislang u-förmigen Gebäudes sind nun über einen neuen Bewohnerbereich miteinander verbunden. Darüber hinaus ließ der Landkreis unter anderem die Speisesäle erweitern, einen Sonnenkollektor auf dem Dach anbringen und einen Koi-Karpfenteich mit Rundweg anlegen.

Das Heim könnte sofort voll belegt werden, wenn genügend Personal zur Verfügung stünde, sagte Ara Gharakhanian, Leiter des Sachgebiets Senioreneinrichtungen am Landratsamt. Aufgrund des Fachkräftemangels sei derzeit aber kein zusätzliches Personal zu finden. Deshalb sei das Heim aktuell nur zu 75 Prozent ausgelastet –das entspricht einer Belegung von 55 Plätzen.

Große Nachfrage nach Pflegeplätzen

Aufgrund der großen Nachfrage nach Pflegeplätzen hat sich der Ausschuss für Personal und Soziales im Jahr 2019 dazu entschieden, die Bad Wörishofer Senioreneinrichtung zu erweitern. Um Personal aufzubauen und bei Fertigstellung sofort voll belegen zu können, habe man während der Bauarbeiten sukzessive Pflegekräfte eingestellt. Auf den Bauablauf vom Spatenstich im Oktober 2020 bis hin zur Fertigstellung in diesem Frühjahr sowie auf die Kosten gingen Hochbauamtsleiter Thomas Burghard und Architekt Clemens Schneider ein.

Nachhaltige, energiesparende Bauweise

Demnach fielen für die Erweiterung des Seniorenwohnheims laut Mitteilung des Landkreises Unterallgäu in nachhaltiger, energiesparender Bauweise nach derzeitigem Stand Kosten in Höhe von insgesamt 4,2 Millionen Euro an. Für den hohen energetischen Standard erhält das Kreis-Seniorenwohnheim einen Zuschuss von insgesamt 364.000 Euro von der Kreditanstalt KfW.

