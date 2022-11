Grund sind stark gestiegene Personal- und Energiekosten. Der Zweckverband der Landesbühne hat einer Beitragserhöhung zugestimmt. Doch das reicht nicht ganz.

18.11.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Das Landestheater Schwaben braucht mehr Geld. Der Memminger Stadtrat hat bereits zugestimmt, nun stand sie auch in der Zweckverbandsversammlung der Landesbühne auf der Tagesordnung: die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge. Der Mehrbedarf von 670.000 Euro entsteht vor allem durch eine deutliche Anhebung der Mindestgagen, aber auch durch die stark gestiegenen Energiekosten. Manfred Schilder, Memminger Oberbürgermeister und Vorsitzender des Zweckverbands, richtete vor der Abstimmung einen dringenden Appell an die Versammlung: „Wenn wir die Beiträge nicht erhöhen, gehen im Januar im Landestheater die Lichter aus.“

Die mit Abstand größten Beitragszahler, die Stadt Memmingen (40 Prozent) und der Bezirk Schwaben (30 Prozent), haben der Erhöhung bereits zugestimmt. Für eine kleine Diskussion sorgte vor der Abstimmung eine Mail vom verhinderten Landrat Alex Eder, die Westerheims Bürgermeisterin Christa Bail in dessen Vertretung ins Spiel brachte. Zu bedenken sei, dass die Kommunen vor schwierigen Zeiten stehen und ob es nicht sinnvoller sei, erst einmal die Rücklagen des Landestheaters abzuschmelzen. Diesen „Geist“ wolle er „in die Sitzung tragen“. Die Sorgen um eigene Haushalte konnten zwar auch andere Verbandsräte nachvollziehen, einig war man sich aber, dass es diesmal keine andere Möglichkeit gebe, als die Beiträge anzuheben.

Acht von 65 Stellen sind nicht besetzt

Auch kaufmännischer Direktor Peter Kesten – der im Rahmen der Sitzung für sein 25-jähriges Dienstjubiläum am Landestheater geehrt wurde – wies auf die Dringlichkeit der Gagenerhöhungen hin. Aktuell seien acht von den insgesamt 65 Stellen am LTS nicht besetzt, nicht zuletzt wegen der geringen Gagen, die in Memmingen gezahlt werden. „Wir müssen alle Planstellen möglichst bald besetzen, sonst ist das Theater nicht mehr handlungsfähig“, betonte Kesten. Deswegen müsse man Gagen zahlen, die in der Branche üblich sind. „Aber wir konnten bis jetzt nicht einmal Verträge anbieten, bevor dieser Beschluss fällt.“ Kesten wies darauf hin, dass selbst zu den neuen Konditionen wohl nicht alle vakanten Stellen zum 1. Januar besetzt werden können.

Bereits im Juli hatte die Verbandsversammlung zugestimmt, dass die Gagen schrittweise von 2000 Euro auf zunächst 2550 Euro ab dem 1. September angehoben werden, ab dem 1. Januar sind es dann 2715 Euro. Zudem ist laut Kesten für 2023 mit einer Tariferhöhung zu rechnen, die er in der Haushaltsplanung mit fünf Prozent ansetzt.

Der Beschluss für die Beitragserhöhung fiel dann einstimmig. Das bedeutet zum Beispiel für Memmingen, Sitz des Landestheaters, im Jahr 2023 eine Erhöhung des Zweckverbandsbeitrags um 269.000 Euro auf dann 948.000 Euro; der Bezirk Schwaben muss gut 200.000 Euro mehr aufbringen; der Landkreis Unterallgäu zahlt künftig knapp 120.000 Euro statt 79.000. Für den kleinsten Beitragszahler der 21 Mitglieder, Nesselwang, sind statt 977 Euro künftig 1487 Euro fällig.

Insgesamt hat der Etat der Landesbühne inklusive dem Jungen Landestheater im Jahr 2023 ein Volumen von 5,3 Millionen Euro. Kesten rechnet mit einem Defizit von 345.000 Euro, das aus den Rücklagen genommen werden muss. Sie schmelzen damit von 772.000 auf 427.000 Euro.

Foyer wird nicht mehr geheizt

Das Defizit hat nicht nur mit den Personalkosten, sondern zu einem guten Teil auch mit den Energiekosten zu tun. „Beim Strom läuft unsere Festpreisbindung aus, die künftigen Kosten waren deshalb kaum zu berechnen“, berichtete Kesten. Beim Gas ging er von den aktuellen Tarifen der Stadtwerke aus. Auch für das Theater werde es ab März eine Gaspreisbremse geben, informierte er. Und eventuell käme eine Förderung von der Bundesregierung für die Stromkosten. Auch im Theater wird derzeit möglichst viel Energie gespart, indem beispielsweise die Bürotemperatur abgesenkt und die Foyers gar nicht mehr geheizt werden. Proben finden nur noch bis 17 Uhr statt, damit die Heizung früher in den Nachtbetrieb geschaltet werden kann und die Außenbeleuchtung bleibt abends aus. Erst nach der Sitzung hat Kesten von der Stadt die Zusage bekommen, dass die alten Glühbirnen im Zuschauerraum und im Foyer komplett auf LED-Leuchtmittel umgestellt werden. Die Stadt kostet das 65.000 bis 70.000 Euro, das Theater spart damit Stromkosten von 80 Prozent in diesem Bereich.

Als einzige größere Investition steht 2023 der Einbau einer Lüftungsanlage im Jungen Landestheater am Schweizerberg für etwa 95.000 Euro an. Erst danach dürfen aufgrund verschärfter Arbeitsschutz-Auflagen wieder 60 statt jetzt 30 Plätze belegt werden.