Das LTS kann auch Oper: In diese besondere Welt geht's mit Sängerin Andrea Jörg und "Hexe Hillary"

Um Hexen und Oper kreist das Familienstück, das am 12. November Premiere hat. Wie sich die Sopranistin und gebürtige Allgäuerin Andrea Jörg dafür vorbereitet.

10.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Als Kindermädchen "Sybille Meilhaus" des jungen König Ludwig II. ist die Sopranistin Andrea Jörg im Festspielhaus Füssen Teil der märchenhaft anmutenden Geschichte des bayerischen Monarchen. Jetzt begibt sich die Sopranistin aus Oberschwarzenberg in ein ganz anderes Märchen. Am Sonntag, 12. November, wird sie am Landestheater Schwaben in die magische Welt der Hexen eintauchen. Im Familienstück „Hexe Hillary geht in die Oper“ schlüpft sie in die Rolle der Hexe Maria Bellacanta. In dem Theaterstück für Kinder von Peter Lund wird sie die Hexe Hillary darüber aufklären, was Oper überhaupt ist und warum da immer gesungen werden muss.

Sängerin tritt in Musicals und auf der "Allgäuer Heubühne" auf

Gesucht wurde für diese Inszenierung eine Darstellerin, die nicht nur hervorragend im Opernfach singen, sondern auch gut schauspielen kann. Regisseurin Franziska Reng fiel sofort die gebürtige Allgäuerin Andrea Jörg ein, die sie von zwei Opernproduktionen in der Pasinger Fabrik her kennt. Eine ideale Besetzung, da Andrea Jörg eine genreübergreifende Sängerin ist, die sowohl in Musicals als auch mit eigenen Programmen auf ihrer „Allgäuer Heubühne“ in Oberschwarzenberg große Bandbreite zeigt. Bei ihren Konzerten zwischen Oper und Operette, Musical und Allgäuer Volkslied beweist sie sängerische wie komödiantische Talente.

Memminger Familienstück präsentiert eine Operndiva à la Maria Callas

Nun wird sie die Hexe Maria Bellacanta verkörpern. Wie eine echte Operndiva à la Maria Callas kommt sie mit großen Allüren auf die Bühne. Nicht ganz unverständlich, denn schließlich zaubert sie die Hexe Hillary direkt aus der Badewanne zu sich, denn die Hexe will wissen, was Oper ausmacht. Doch ihr eigentliches Vorbild für ihre Rolle sei Mary Poppins, erzählt Andrea Jörg. Ihre Hexe Bellacanta sei streng und liebevoll, wie das berühmte Kindermädchen. Die Kinder können in dem Stück viel über Oper lernen. Für jedes Gefühl wie Lachen, Wut oder Traurigkeit werde sie ein passendes Musikstück aus der klassischen Opernliteratur von Händel bis Humperdinck singen, verrät sie.

Knifflig: Das Zusammentreffen von Playback und klassischen Arien

Für die erprobte Sängerin ist diese Aufführung dennoch eine große Herausforderung. In dem Drei-Personenstück, in dem auch die Wühlmaus Willi auftritt, ist sie durchgehend auf der Bühne. „Die Intensität und vor allem die Perfektion von Sprechen und Singen ist diesmal anders“, sagt sie. Auch sei es schwierig, mit Playback in die klassischen Arien hineinzukommen. Das Lebendige und Gefühlvolle werde ganz schnell flach mit einer rhythmisch festgelegten Tonspur.

Warum die Sängerin für Schulvorstellungen am Morgen besonders trainiert

Für sie ist es neu, nicht aus dem Augenwinkel einem Dirigenten folgen zu können. Um im Takt zu bleiben, muss sie schauspielen und gleichzeitig ein Ohr beim Playback haben. Eine besondere, gesangstechnische Herausforderung seien für sie zudem die frühen Aufführungszeiten bei den Schulvorstellungen um halb neun und halb zehn. Denn morgens sei der Tonumfang noch nicht so groß. Erst im Laufe des Tages weite sich die Stimme aus und erreiche die notwendigen Höhen, erklärt die 34-Jährige. Das Singen von Koloraturen am Morgen müsse man richtig vorbereiten und trainieren. Da es an mehreren Tagen hintereinander vormittags auch Doppelvorstellungen für Schulen gibt, werden die Stimmen zur Entlastung leicht mit Mikrofonen verstärkt.

Andrea Jörg hat schon öfter vor Kindern gespielt. Dennoch ist sie sehr gespannt darauf, wie sie tatsächlich reagieren werden. Sie freut sich auf jeden Fall, vor jüngerem Publikum singen zu können, denn in dem Stück sei viel Komik dabei, sagt sie. „Wenn die Kinder Spaß haben, dann ist das sehr beflügelnd!“

Aufführungen gibt es an den Sonntagen, 12., 19. und 26. November, sowie am Dienstag, 26. Dezember, jeweils um 15 Uhr.