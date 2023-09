Das Memminger Marionettentheater meldet sich aus der Pause zurück

Nach der Sommerpause heißt es beim Marionettentheater am Schweizerberg: Vorhang auf. Mit welchem Stück es am Sonntag losgeht.

16.09.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Es ist soweit: Die Vorstellungspause ist zu Ende und das Memminger Marionettentheater kehrt zurück. Während der Spielpause durften laut Mitteilung des Vereins aber nur die Stars an den Fäden (die meiste Zeit zumindest) „abhängen“ – die Spielerinnen und Spieler hingegen hatten demnach alle Hände voll zu tun und nutzen die Zeit, um sich auf den 20. Geburtstag des Theaters vorzubereiten. Schließlich sollen die Räume in „neuem“ Glanz“ erstrahlen und im November wird „Der Räuber Hotzenplotz“ von Otfried Preußler auf der Bühne zu sehen sein.

Memminger Marionettentheater zeigt Stücke für Kinder und Erwachsene

Somit wurde während der Sommerpause gehämmert, gesägt, gebohrt, gemalt und gebastelt. Bis vor wenigen Tagen wurde zudem nochmals für den Start der neuen Spielsaison 2023/24 der Märchenklassiker „Das Rotkäppchen“ geprobt.

Der Vorhang öffnet sich dafür am Sonntag, 16. September, um 15 Uhr – bereits 30 Minuten früher beginnt der Einlass. Und vorab kündigt der Verein Memminger Marionettentheater an: „Keine Angst vor dem ,bösen’ Wolf. Wir haben den Märchenklassiker der Gebrüder Grimm neu interpretiert – lasst euch überraschen.“

Ein Klassiker aus dem Ohnsorg-Theater in Hamburg kommt auf die Bühne

Für die „großen“ Gäste gibt’s laut Mitteilung am Samstag, 30. September, ab 19.30 Uhr den „Tratsch im Treppenhaus“. Damit bringen die Marionettenspieler einen Klassiker aus dem Ohnsorg-Theater in Hamburg auf ihre Bühne. Übrigens: Wer sich selbst ausprobieren möchte oder mal reinschnuppern, ist beim Marionettentheater willkommen. Vorkenntnisse sind laut dem Verein nicht nötig: „Wir sind alle Laien und machen es aus Spaß an der Freud.“ (pm)

Karten für das Marionettentheater gibt es bei der Tourist Info Memmingen, Telefon 08331/850-172, direkt im Theater (vor und nach den Vorstellungen sowie beim Probeabend am Dienstag ab 19 Uhr) oder auf der Homepage.