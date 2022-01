Das Neujahrsbaby in Memmingen heißt Lias

4470 Gramm: Er erblickt um 1.40 Uhr das Licht der Welt.

02.01.2022 | Stand: 16:08 Uhr

Eigentlich war der Geburtstermin für den Dreikönigstag – also am 6. Januar – berechnet, doch der kleine Lias hatte es eilig und wurde durch seine Ungeduld belohnt: Er ist laut Mitteilung das Neujahrsbaby 2022 des Klinikums in Memmingen.

„Kurz vor Mitternacht haben die Wehen begonnen“, erzählt seine Mutter Irina Skalski stolz. Dann ging alles sehr schnell. Am 1. Januar 2022 um 1.40 Uhr erblickte der kleine Lias mit 4470 Gramm und 51 Zentimetern im Memminger Kreißsaal das Licht der Welt.

Am Montag geht es nach Hause

Am Montag, 3. Januar, gehen Mama und Sohn zur Freude von Papa Eugen und der knapp zweijährigen Tochter Lina nach Hause ins Unterallgäuer Kronburg, heißt es aus dem Klinikum Memmingen weiter.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".