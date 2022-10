Das passiert mit einem umstrittenen Lagerplatz in Memmingen

Immer wieder gab es Proteste von Anwohnern, weil das Gewerbegelände der Baufirma Kutter in einem Wohngebiet liegt. Nun will sie dort ein Boardinghouse bauen.

15.10.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Der jahrelange Ärger um eine Gewerbefläche des Bauunternehmung Kutter im Osten von Memmingen ist bald Geschichte: Auf dem Lager- und Lastwagenparkplatz der Firma an der Berger Straße/Ecke Bergermühlstraße soll ein Boardinghouse gebaut werden. Dieses Projekt wurde jetzt in einer noch frühen Planungsphase dem unabhängigen Gestaltungsbeirat der Stadt vorgestellt – und erntete allgemeine Zustimmung bei den Experten.

Zwischen 2016 und 2018 waren Stadtrat und Bauamt immer wieder beschäftigt mit diesem Lagerplatz, nachdem es massive Proteste gegen ihn gegeben hatte. Der Platz ist auf den jeweils gegenüberliegenden Straßenseiten von Wohnbebauung umgeben, die Anwohner klagten vor allem über nächtliche Ruhestörungen und die Schadstoffbelastung durch die ein- und ausfahrenden Lastwagen und Baufahrzeuge. Ein von der Stadt beauftragtes Gutachten ergab dann aber, dass die Grenzwerte für allgemeine Wohngebiete nicht überschritten werden. Schließlich genehmigte die Stadt 2018 den Betrieb des Areals als Lagerplatz dauerhaft, allerdings mit strengen Auflagen: Zwischen 22 und 6 Uhr muss seither Ruhe herrschen und Mulden dürfen zwischen 20 und 7 Uhr nicht mehr abgeladen werden.

Baufirma braucht Wohnmöglichkeit für Mitarbeiter

Aufatmen können die Anwohnerinnen und Anwohner jetzt, weil Kutter den Platz künftig nur noch als Wohnquartier nutzen will. Die Firma habe großen Bedarf, Mitarbeiter selbst unterzubringen, nachdem es in Memmingen zu wenig bezahlbaren Wohnraum gebe, erläuterte Daniel Schmid vom Planungsbüro ds-architektur Memmingen vor dem Gestaltungsbeirat. Deshalb sollen dort etwa 70 möblierte Apartments gebaut werden, aufgeteilt auf zwei dreigeschoßige Häuser, die jeweils an den beiden Grundstücksrändern zur Berger Straße und zur Bergermühlstraße stehen. Autostellplätze sind im hinteren Bereich des Grundstücks vorgesehen.

Dazu wollte der Planer wissen, ob man sich dafür an die Stellplatzvorgaben für Gewerbegrundstücke halten könne, die unter denen von Wohnhäusern liegen. „Die Leute, die dort wohnen werden und teils aus dem Ausland kommen, haben oft gar kein Auto“, sagte Schmid. Dagegen gab es vom Bauamt keine Einwände.

Auch in der Nachbarschaft entstehen neue Wohnhäuser

Was das Volumen, die Anordnung und die Gestaltung der Baukörper angeht, sei man noch sehr flexibel, betonte Schmid. Orientieren wolle man sich am Bestand in Sichtweite, der allerdings wenig homogen sei. Zusätzlich steht in der Bergermühlstraße eine große Veränderung an: Die Siebendächer Baugenossenschaft wird dort die Wohnblocks aus dem 1950er Jahren, die bis zum Lagerplatz reichen, komplett abreißen und – ebenso wie in der Leonhardstraße – durch moderne Häuser ersetzen. Der Wettbewerb dafür läuft bereits, es sind noch zwei Architekturbüros im Rennen (wir berichteten).

Lesen Sie auch

Stadtentwicklung Bei diesen Projekten greift der Memminger Gestaltungsbeirat ein

Weil aber bereits fest steht, dass die neuen Gebäude Satteldächer haben werden, regte Katja Aufermann vom vierköpfigen Gestaltungsbeirat an, ebenfalls diese Dachform zu wählen. „Wir halten die Dimension der Baukörper an dieser Stelle auf jeden Fall für machbar und da könnte aus städtebaulicher Sicht durchaus noch ein ordentliches Satteldach drauf“, sagte sie. Gleichzeitig lobte sie, dass der Gestaltungsbeirat bereits in einem so frühen Planungsstadium eingeschaltet wurde. Überhaupt sei ein Boardinghouse an dieser Stelle eine gute Idee und entschärfe sicher die bestehenden Konflikte. Als Anregung bekam Schmid unter anderem mit auf den Weg, weniger Stellplätze und dafür mehr Grünflächen und Bäume einzuplanen, um so eine bessere Aufenthaltsqualität für die künftigen Bewohner zu schaffen.