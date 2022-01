Das plant die Volkshochschhule Memmingen im neuen Semester

Das Vhs-Programmheft ist gestaltet. Vom Sprach- zum Kochkurs: Das ist besonders bei Teilnehmern beliebt.

28.01.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Michael Trieb nimmt auf einem Stuhl im neu eingerichteten „Begegnungscafé“ Platz. Der Leiter der Volkshochschule Memmingen (Vhs) schaut sich um. Eigentlich sollte es an diesem Ort nur so von Teilnehmern wimmeln, doch es ist ganz ruhig. Die Corona-Pandemie hat so einiges verändert. „Uns trifft es da genauso wie alle anderen Veranstalter“, sagt Trieb. Doch man möchte am Ball bleiben, hat nun das neue Programm für das Frühjahr- und Sommersemester 2022 ausgearbeitet. Auf der ebenfalls neu gestalteten Homepage (www.vhs-memmingen.de) ist das Programm einsehbar – oder auch im gedruckten Heft. Der Blick ins Netz oder ins Heft zeigt: Das Vhs-Programm ist vielfältig und kommt – trotz Corona – auch wieder mit einigen Höhepunkten daher.

Kurse und die Corona-Pandemie : Mit über 450 Kursen, Vorträgen und Seminaren startet die Vhs in das erste Semester. Zum Vergleich: Im Jahr 2016 wurden insgesamt (alle Semester) 1498 Kurse angeboten, davon 1137 umgesetzt. Im Jahr 2020 waren es 1210 Angebote, 644 Kurse konnten tatsächlich stattfinden; 2021 waren es 1124 Angebote, von denen 382 ihre Umsetzung fanden. „Das ist natürlich ein riesiger Unterschied“, weiß Trieb .



Viele Kurse hätten wegen Corona abgesagt werden müssen – gerade im Gesundheitsbereich. Die Corona-Regelungen mit Impfstatus, Hygienekonzepten, Raumnutzungen, Ängsten bei den Teilnehmern aber auch Dozenten, die sich aufgrund fehlender Einnahmen umorientierten und nicht mehr für Kurse zur Verfügung standen, beschäftigten die Vhs. Manche Angebote konnten online umgesetzt werden, doch auch dafür brauchte es entsprechende Technik sowie Schulung für Dozenten.

Vhs möchte faszinieren und Entwicklungsmöglichkeiten bieten

„Was können wir tun, um Leute für Bildung zu faszinieren und zurückzuholen?“: Diese Frage sei in den vergangenen beiden Jahren immer wieder verstärkt mitgeklungen. Die Vhs wolle faszinieren, sei Demokratie-relevant und habe den mündigen Bürger zum Ziel, der aktiv am gesellschaftlichen Leben teilhat. Das soll sich in den Kursen widerspiegeln – ob beim Kochkurs, bei der Verständigung mit Sprache oder auch bei der beruflichen Bildung.

Viel Organisation mit weniger Stammpersonal: Die Corona-Pandemie war und sei noch immer eine harte Zeit. Teilnehmerzahlen mussten reduziert, Kurszeiten angepasst, Hygienevorschriften umgesetzt und all das auch kommuniziert werden. Im Jahr 2021 stand zudem die Rezertifizierung der Vhs an. „Natürlich darf das Qualitätsmanagement nicht vergessen werden“, so Trieb. Eine neue Homepage wurde zudem vorbereitet. „Und ab und an hat man dann für den Papierkorb gearbeitet“, sagt der Vhs-Leiter. Unzufriedenheit und Frustration klingen mit. Doch so sei es jedem ergangen. „Ich hoffe, dass die Erwachsenenbildung nach der Pandemie wieder gut angenommen wird.“ Nicht jeder hätte sich auf Umstellungen und auf neue Formate einlassen können. Das gemeinsame Erleben, der Zusammengehörigkeitsfaktor in einer Gruppe, sei wichtig und bedeute große Motivation.

Angebote im Frühjahr- und Sommersemester: Besonders gut werden laut Trieb Sprachkurse und jene im Gesundheitsbereich angenommen. Es gehe vor allem um unterschiedlichste Entspannungsarten. Zudem sei Verbraucher-Bildung nachgefragt. Darin seien Themen wie Energie, Finanzen oder auch Vorsorgevollmachten enthalten. Großes Interesse gebe es im Bereich der Allgemeinbildung. Kreative Kurse würden zudem nachgefragt. Entsprechend vielfältig ist auch das neue Programm aufgestellt.

Zwei neue Formate in der Planung

Höhepunkt darin ist das neue Format „Memminger Mittwoch“. In diesem wird Wolfgang Fendt als „Ur-Memminger“, wie ihn Trieb bezeichnet, mit Persönlichkeiten der Stadt Memmingen plaudern. Dort, wo es die Pandemie zulasse, solle auf Austausch, Diskussion und Gemeinsames gesetzt werden. Ein weiteres Format soll „Literatur im Kolbe-Haus“ sein – mit Literatur, die von Menschen aus Memmingen und Umgebung verfasst wird.

Die Teilnehmer: Bei den Teilnehmern macht Michael Trieb eine Veränderung aus. Sei es einst darum gegangen, die Freizeit mit Kursen zu gestalten, werde seitens der Teilnehmer heute häufig geschaut, wo der Mehrwert liege. Die Kurse bestehen zu 75 Prozent aus Frauen. Zählte die Vhs im Jahr 2016 insgesamt 13.979 Teilnehmer, waren es im Jahr 2019 dann 11.337 und im Jahr 2020 noch 5292 Teilnehmer. Für das Jahr 2021 wurden 2737 Teilnehmer gezählt. Da spiele Corona ebenso wieder rein: „Problem war und ist auch: Wir haben Höchstteilnehmerzahlen dort, wo wir sonst die Mindestteilnehmerzahl angesetzt haben“. Da mit öffentlichen Geldern gearbeitet werde, müsse dies wirtschaftlich bleiben.

Der Semesterschwerpunkt: „Rebellinnen“ ist groß auf dem Programmheft zu lesen. Michael Trieb erklärt: Mädchen und Frauen haben in allen Epochen der Zeit die Welt verändert. Manche haben es mit ihren Taten bis in die Geschichtsbücher geschafft, andere sind in Vergessenheit geraten. Die Vhs spüre in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt, dem Frauennetzwerk Memmingen und der Frauengeschichtswerkstatt Memmingen einige dieser Frauen auf und mache sie rund um den Weltfrauentag öffentlich.



Es werden eine Ausstellung sowie Seminare und Führungen geplant. Neugierig machen, faszinieren, entwickeln und teilhaben: Die Ziele der Volkshochschule Memmingen klingen erneut an. Ziele, die auch eine Corona-Pandemie nicht zerstören solle.

