Das sagt Bezirkskaminkehrer Alexander Huber zum Heizungsgesetz

03.06.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Dem Klimawandel entgegenwirken: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will erneuerbare Energien ausbauen. Das Verbot von Gas- und Ölheizungen ab 2024 sorgt nicht nur für viele Diskussionen, sondern bringt Verunsicherungen. So auch in Memmingen. Das so genannte Heizungsgesetz sieht vor, dass dann neu eingebaute Heizungen zu mindestens 65 Prozent aus erneuerbaren Energien betrieben werden.

Er hat den Kehrbezirk Memmingen 3 übernommen

Einer, der um die Problematik weiß und versucht, zu beruhigen und zu informieren, ist Bezirkskaminkehrer Alexander Huber. Alexander Huber stammt gebürtig aus Fürstenfeldbruck. Zum 1. September 2022 hat er das Amt des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers für den Kehrbezirk Memmingen 3 übernommen. Dieser Bezirk umfasse 1800 Häuser.

Öl, Gas, mehr Beratung, Ängste und Sorgen in Memmingen

Der Abschied von Öl und Gas verändert seine Aufgaben. Der 29-Jährige merkt deutlich: „Die Beratung gewinnt immer mehr an Nachfrage.“ Derzeit treffe er auf viele verunsicherte Kundinnen und Kunden. „Fast in jedem Haushalt hört man: ,Was soll ich nur im nächsten Jahr machen?’“, berichtet Alexander Huber.

Ein Teil seines Bezirkes liege im Altstadt-Bereich von Memmingen. Da seien die Sorgen noch größer. „Und dass, obwohl das Gesetz ja noch nicht durch ist. So wird es auch nicht kommen“, ist sich Huber sicher und merkt an: „Außerdem gibt es ja auch viele Ausnahmen, die häufig nicht betrachtet werden.“

Ausnahmen in der möglichen Gesetzeslage

Er setze Hoffnung auf Erdgas Schwaben. „Erdgas Schwaben versucht, dass bis zum Jahr 2027 blaues oder grünes Erdgas bereitsteht.“ Dann sei der regenerative Faktor gegeben und es würde beispielsweise keine Wärmepumpe benötigt. Außerdem spiele das Alter der Kundinnen und Kunden eine Rolle, obwohl dazu Huber eine klare Meinung hat: „Davon halte ich nichts. Wir sind für die Gebäudetechnik da, nicht, um Altersgrenzen zu kontrollieren.“

Wo Alexander Huber ein weiteres Problem sieht

Problematisch sieht er: Vieles aus der 1978 aufgelegten Wärmeschutzverordnung sei nicht umgesetzt, geschweige denn kontrolliert worden. Werde es bei EnSimiMaV, der Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über mittelfristig wirksame Maßnahmen, ebenso kommen? Darin gehe es um große Gebäudestrukturen, bei denen aus seiner Sicht sinnvolle Heizungschecks oder ein hydraulischer Abgleich angestrebt werden. Bei letzterem wird geschaut, ob die Durchflussgrößen von Heizsystemen passen. „Den Vollzug gibt es bisher aber nicht.“

Welchen Rat hat Alexander Huber für seine Kunden? „Man sollte zunächst schauen, was man mit seinem Gebäude macht – und erst eine energetische Sanierung anstreben, bevor eine Wärmepumpe eingebaut wird.“ Fenster, Dämmung, der hydraulische Abgleich: Der 29-Jährige rät, sich mit einem Energieberater zusammenzusetzen, um einen Sanierungsfahrplan zu erstellen.



Um den Energiebedarf bei Bestandsgebäuden zu senken, sei eine fachgerechte Dämmung das A und O. Die richtige Reihenfolge ist für Huber klar: energetisch sanieren, dann die Heizung. Gemeinsam könnte geschaut werden, wie möglichst sinnvoll und günstig saniert wird.