Das sagt Intendantin Christine Hofer über das Memminger Publikum

Frau Hofer, Sie sind zusammen mit Alexander May seit 2022 für zwei Spielzeiten Interimsintendantin am Landestheater Schwaben (LTS) und hatten sich – allein – um eine Verlängerung des Vertrags beworben. Wie groß ist die Enttäuschung, dass es nicht geklappt hat?

Christine Hofer: Ich bin ein bisschen traurig darüber, ich wäre sehr gern geblieben. Dieses Theater wird mir immer im Herzen bleiben, weil es ein ganz besonderes ist. Es ist unglaublich, wie schnell das Team, das Ensemble und das ganze Haus mit allen Gewerken zusammengewachsen sind.

Und wie schnell sind Sie mit dem Publikum warm geworden?

Christine Hofer: Das Publikum hier ist sensationell. Uns nach Corona so entgegen zu kommen und mit dem neuen, jungen Ensemble so mitzugehen, war ein gutes Gefühl des Einvernehmens. Das Publikum hat alle neuen Formate sofort angenommen, unser „Lila Sofa“ war gleich der heimliche Hit. Ich habe die Zuneigung des Publikums zu diesem Theater sofort gespürt. Auch die „Theaterfreunde“ sind sehr offen auf uns zugegangen, sind hinter uns gestanden und haben uns unterstützt bei Projekten und Experimenten wie „Alles muss sich ändern – Jetzt!“.

Gab es auch einen Austausch mit dem Publikum?

Christine Hofer: Das Publikum hier will nicht nur unterhalten werden, es ist immer im Gespräch und im Diskurs mit uns, das habe ich so intensiv selten erlebt. Ich wurde oft vor Vorstellungen von Menschen angesprochen, was sie gleich auf der Bühne erwartet. Manchmal haben wir sogar spontan Nachgespräche angesetzt, weil wir das Bedürfnis danach gespürt haben. Dafür waren auch die jungen Schauspielenden sehr offen. Vielleicht auch, weil sie so eine Gesprächskultur noch von der Hochschule gewohnt sind – und sie wollen unbedingt eine Kritik für ihr Spiel haben. Das beherrschende Gefühl am LTS ist, im Gespräch zu bleiben. Das macht die Stimmung aus im Haus. Und vom Publikum in der Stadt angesprochen zu werden, macht mir großen Spaß.

Wie kam Ihr Spielplan an?

Christine Hofer: Künstlerischer Mut wird hier sehr honoriert vom Publikum, es will mit großen Stoffen in Berührung kommen. Anders als in großen Städten, wo es verschiedene Theater mit verschiedenen Ausrichtungen gibt, ist hier alles konzentriert in einem Haus. Eines der meist besuchten Stücke im Großen Haus war „Terror“. Auch da sind wir nach den Vorstellungen sehr gut ins Gespräch gekommen mit dem Publikum. Dabei wurde immer gleich losdiskutiert, das war oft sehr anregend und hat auch Impulse gegeben für den nächsten Spielplan.

Die Intendanten Christine Hofer und Alexander May leiten gemeinsam das Landestheater Schwaben in Memmingen. Bild: Martina Diemand

Was waren die negativen Seiten in Ihrer ersten Spielzeit?

Christine Hofer: Die zweijährige Interimszeit ist nur ein kurzer Rausch, das Negative liegt in der begrenzten Zeit, die mir hier bleibt. Drängende Aufgabe und Herausforderung wird ganz allgemein sein, für die Ensemble-Größe zu kämpfen. Die jüngste Tarifsteigerung muss eine Verbesserung für das Ensemble ergeben, keine Verschlechterung. Denn viele Träger fragen jetzt, wo sie reduzieren können. Es darf aber nicht abgebaut werden, da sind wir alle in der Verantwortung. Das Tolle hier in Memmingen ist aber im Gegenteil, dass sich das Junge Landestheater Schwaben noch erweitern kann, so wie es im Drei-Stufen-Plan vorgesehen ist.

Das Junge Landestheater wurde in der Spielzeit 2021/22 eröffnet. Wie entwickelt es sich?

Christine Hofer: Es geht jetzt in die dritte Aufbaustufe, dann hat es ein Ensemble mit drei Schauspielenden. Das ist eine gute Größe, damit kann man alle Vorstellungen und Schulbesuche gut abdecken. Das Kinder- und Jugendtheater wird sehr gut angenommen, auch die Spielstätte am Schweizerberg. Man müsste dort allerdings dringend die Lüftung sanieren, dann könnten noch mehr Menschen in eine Vorstellung gehen. Da sind wir im Gespräch mit der Stadt.

Wie sehen die Besucherzahlen in der vergangenen Saison aus?

Christine Hofer: Wir sind gut gestartet nach Corona, aber noch nicht ganz da, wo das LTS vorher war. Wir haben aber eine sehr gute Auslastung, auch im bayerischen Vergleich.

Sie sind 2022 als Doppelspitze mit Alexander May angetreten. Hat sich dieses Modell bewährt?

Christine Hofer: Ich glaube, Leitungsmodelle muss man in der Zukunft grundsätzlich sehr unkonventionell denken, weil jedem klar ist, dass autoritäre Strukturen nicht mehr funktionieren werden. Man muss „Macht“ als „Verantwortung“ verstehen, sie kann sich nicht auf eine oder einen konzentrieren, dafür braucht es Doppelspitzen genauso wie flache Hierarchien. Aber für mich ist Empathie dabei das Wichtigste, das sollte die Eigenschaft sein, die man am stärksten in Zusammenhang mit Führung bringt.

Apropos Umgang mit Mitarbeitenden: Ihre Nachfolgerin Sarah Kohrs hat das ganze Ensemble und weitere Mitarbeitende gekündigt. Was sagen Sie dazu?

Christine Hofer: Da hätte die Stadt Vorsorge treffen können, es wurde immer beteuert, dass man den großen Wechsel nicht möchte. Jede neue Intendanz will eine eigene künstlerische Handschrift reinbringen, aber da sollte man in Zukunft vielleicht anders verhandeln. Ich kenne durchaus Städte, die vorgegeben haben, dass bei einem Wechsel 30 oder 40 Prozent des Ensembles bleiben müssen. Der ganze Ärger darüber entlädt sich jetzt an der künftigen Intendantin, das ist aber ein bisschen ungerecht, sie will halt ihr Theater gestalten. Untereinander sind die Schauspieler aber sehr solidarisch. Sie achten sehr aufeinander und ich bin sicher, das wird sie weiter im Theaterleben begleiten. Ich kann kein Konkurrenzverhalten, wie sonst oft üblich ist, feststellen. Das ist der Geist dieses Ensembles.

Abgesehen davon, dass in der Branche für Debütanten gilt, das erste Engagement sollte mindestens drei Jahre dauern, kommen nun vermutlich auch soziale Härten zum Tragen.

Christine Hofer: Es wäre natürlich besser, bei solchen Prozessen soziale Faktoren zu bedenken und auch das Publikum hat doch ein Recht darauf, dass seine Lieblinge bleiben können. Da gäbe es auch Brückenlösungen. Ändern müsste man überhaupt die Verträge. Die meisten Theaterleute sind im „Normalvertrag Bühne Solo“ beschäftigt, der jeweils nur ein Jahr läuft. So können Theaterleitungen ihn im jährlichen Turnus verlängern oder nicht. Die Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger GDBA beklagt das seit Langem. Im Vorfeld verlangen könnten Träger aber, wie gesagt jetzt schon, dass es anders läuft. Nun ist zum Beispiel besonders hart, dass unsere Ausstattungsleiterin Inés Díaz Naufal, die aus Mexiko kommt, gehen muss. Sie hätte nur noch drei Monate länger beschäftigt werden müssen, damit sie dauerhaft in Deutschland bleiben kann.

Geht auch jemand freiwillig?

Christine Hofer: Ja, Milena Weber. Dafür kommt Josephine Bönsch, die schon einmal unter Intendant Walter Weyers am Landestheater engagiert war.

Und was haben Sie selbst für Pläne? Gehen Sie zurück nach Berlin?

Christine Hofer (lacht): Da kennt mich doch keiner auf der Straße. Im Ernst: Ich mag es, dass ich angesprochen werde, wenn ich hier durch die Stadt laufe. Egal, ob es dabei um Karten geht, Kassenzeiten oder Schulen, diese Nähe und Direktheit zum Publikum gefällt mir sehr. Ich mag das bayerische Publikum und Städte dieser Größe, mal sehen, ob sich da etwas ergibt.

Wirkt sich die Größe der Stadt auf Ihren Spielplan aus?

Christine Hofer: Wir machen den Spielplan für dieses Publikum hier. Das ist aber überhaupt nicht provinziell, alle Geschehnisse dieser Welt dringen sehr wohl hier ein. Zum Beispiel steckt in der nächsten Spielzeit das Thema Inflation in dem Stück „Bezahlt wird nicht“ von Dario Fo. Ein Wunsch des Zweckverbands an Sarah Kohrs war ja, etwas mehr auf Unterhaltung zu setzen, auch wegen der Gastspiele. Ich finde aber, man darf die Spur, die Kathrin Mädler hier gelegt hat, nicht leichtfertig aufgeben.

Wie motiviert man sich für die letzte Spielzeit?

Christine Hofer: An meiner Motivation hat sich nichts geändert, wir wollen wie ein Komet sein, der zweimal einschlägt und eine Spur legen mit zwei rauschhaften Jahren. Ein Schauspieler sagte kürzlich, das Publikum wird uns nicht vergessen, das habe er im Gefühl. Ich möchte dem Publikum wirklich danken und würde mir wünschen, dass es nie vergisst, welche Bedeutung Theater hier hat.

