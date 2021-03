Das sind die Corona-Regeln in Memmingen ab 8. März 2021

Aktuelle Corona-Regeln in Memmingen: Ab 8. März 2021 gelten in der Stadt wieder neue Regeln, Verbote - und Lockerungen. Hier der Überblick aktuell.

07.03.2021 | Stand: 17:54 Uhr

Neue Corona-Regeln ab 8. März 2021 in Memmingen: Von Montag an treten in der Stadt aktuell mehrere Änderungen in Kraft. Grund sind die neuen Vorgaben von Bund und Ländern, die auch in Bayern Schritt für Schritt umgesetzt werden. Entscheidendes Kriterium für die Gesetze und Freigaben ist auch in Memmingen die Sieben-Tage-Inzidenz (hier die aktuellen Werte im Allgäu im Überblick).

In Memmingen lag der Inzidenzwert am Sonntag, 7. März 2021, laut Robert-Koch-Institut bei 63,5.

Hier die Corona-Regeln in Memmingen ab 8. März 2021

Corona-Regeln für Treffen und Kontakte in Memmingen: Private Treffen sind mit einem weiteren Haushalt möglich, jedoch dürfen sich maximal fünf Personen treffen.

Corona-Regeln ab 8. März für Geschäfte in Memmingen: Der Einzelhandel darf für Terminshopping-Angebote („Click & meet“) öffnen. Eine Kundin oder ein Kunde darf pro angefangene 40 m² Verkaufsfläche nach vorheriger Terminbuchung für einen bestimmten Zeitraum mit Kontaktnachverfolgung im Geschäft willkommen geheißen werden.

Individualsport ist möglich mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten. Zudem ist Sport in Gruppen von bis zu zwanzig Kindern bis 14 Jahren im Außenbereich erlaubt.

Corona-Regeln für Buchhandlungen in Memmingen: Sie dürfen ab 8. März wieder öffnen.

Stadtarchiv Memmingen: Der Lesesaal des Stadtarchivs Memmingen ist nach vorheriger Anmeldung (Tel. 08331/850-143; stadtarchiv(at)memmingen.de) dienstags bis donnerstags von 14 bis 17 Uhr wieder geöffnet. Das Tragen von medizinischen Gesichtsmasken oder FFP-2-Masken ist notwendig.

Für Kinos und Theater sind frühestens ab dem 22. März Öffnungen möglich. Dies gilt auch für die Außengastronomie, also etwa Biergärten, und Sport in Innenräumen beziehungsweise Kontaktsport im Außenbereich. Über weitere Öffnungen und Perspektiven für Hotels oder Reisen soll dann frühestens bei der Konferenz von Bund und Ländern am 22. März gesprochen werden.

„Ich freue mich über jede Lockerung, die infektiologisch sinnvoll ist“, sagt Landrat Alex Eder. Dass nun wieder Sport im Außenbereich möglich sei, begrüße er sehr. „Dieses Verbot konnte ich nicht nachvollziehen.“ Schade sei allerdings, dass in Sachen Einzelhandel kaum etwas vorangehe.

