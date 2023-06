Als wär’s ein Werk von Christo - Steuerhaus wird saniert

Das 3,6 Millionen Euro teure Projekt am Marktplatz in Memmingen soll im Frühjahr 2024 abgeschlossen sein. Warum die Fassade so speziell „verpackt“ ist.

05.06.2023 | Stand: 08:46 Uhr

Das Steuerhaus am Memminger Marktplatz erinnert derzeit an Projekte des Künstlerehepaars Christo und Jeanne-Claude. Die beiden verhüllten zum Beispiel im Sommer 1995 den Reichstag in Berlin komplett mit einem speziellen Stoff. Beim Steuerhaus ist der Grund der Verhüllung freilich ein anderer: Das stattliche Haus, dessen erste Mauern im Jahr 1494 errichtet wurden, wird innen und außen auf Vordermann gebracht. Schwerpunkte liegen dabei auf der Sanierung des Dachstuhls und der statischen Ertüchtigung des Gebäudes sowie auf der Restaurierung der Fassade. Die Kosten des Projekts werden nach Angaben der Stadt auf rund 3,6 Millionen Euro geschätzt. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2024 geplant.

Steuerhaus in Memmingen: Fassade wurde erst Anfang des 20. Jahrhunderts bemalt

Im Gegensatz zu Christos und Jeanne-Claudes Kunstwerken verschwindet das Steuerhaus nicht hinter Planen, sondern ist bewusst mit einem durchsichtigen Netz umhüllt. Denn bei der Sanierung der kunstvoll bemalten Fassade sind gleichbleibende Lichtverhältnisse sehr wichtig. Deswegen verzichtete die Stadt auch auf einen Motivdruck am Gerüst, der die Fassadenbemalung abgebildet hätte. Das Steuerhaus sah übrigens nicht von Anfang an so aus wie heute. So war es bei seiner Errichtung 1494/95 einstöckig und hatte 20 Rippenbögen. 1522 und 1564 wurden drei Bögen an der rechten Seite des Hauses abgerissen. Grund dafür waren die Pläne für den Neubau des Rathauses, das 1589 errichtet wurde. Seine letzte große bauliche Umgestaltung erfuhr das Steuerhaus im Jahr 1708, als es um ein Stockwerk erhöht wurde. Damals war die Fassade aber noch nicht so kunstvoll bemalt. Dies änderte sich erst Anfang des 20. Jahrhunderts, als der im Oberbayrischen bekannte Kirchenmaler Professor Josef Wittmann (1880 bis 1968) von der Bürgermeisterwitwe Rosa von Zoller den Auftrag zur Bemalung des Gebäudekomplexes erhielt. Die neubarocke Bemalung wurde schließlich 1909 fertiggestellt – tragischerweise ein Jahr nach dem Tod der Auftraggeberin.

Steuerhaus wird saniert: Gebäude in Memmingen wird barrierefrei

Bei der jetzigen Fassaden-Restaurierung werden zunächst die Putzflächen untersucht, Fehlstellen und Putzrisse freigelegt und dann denkmalgerecht saniert. Diese Arbeiten sind nach Auskunft der Stadt voraussichtlich im November dieses Jahres abgeschlossen, anschließend wird das Gerüst wieder abgebaut.

Die neubarocke Bemalung der Steuerhaus-Fassade wurde 1909 fertiggestellt. Bild: Uwe Hirt (Archivbild)

Bis dahin werden Handwerker auch im Inneren des Steuerhauses jede Menge zu tun haben. Da die Belieferung der Baustelle aufgrund der beengten Platzverhältnisse weitestgehend über das Dach ausgeführt wird, wurde darüber bereits ein Schutzdach aufgebaut. Im Moment laufen laut Stadtverwaltung gerade die Rückbauarbeiten der bestehenden Dacheindeckung. Dann wird mit der Sanierung des Dachstuhls und dem Einbau einer neuen Treppe sowie eines Aufzugschachts begonnen. Ebenso mit der Reinigung der Fassade.

Durch den Einbau eines Aufzugs soll das Steuerhaus künftig barrierefrei begehbar sein. Der Aufzug wird in das Treppenhaus eingebaut. Zudem entsteht eine kleine Rampe am westlichen Haupteingang.

Café Hamptons und Dolcier Pâtisserie & Gelato: Bewirtung am Marktplatz läuft weiter

Wie die Stadt auf Anfrage weiter mitteilt, läuft der Betrieb des Café Hamptons und der Eisdiele im Erdgeschoss während der Bauarbeiten weiter. Gleiches gelte für die Außenbewirtung auf dem Marktplatz inklusive der Tische unter den Arkadenbögen. Ein Container beim Steuerhaus dient dem Café als Lagerraum.

Welche Abteilungen und Ämter der Stadtverwaltung in das sanierte Steuerhaus einziehen werden, steht nach Auskunft der Verantwortlichen noch nicht fest. Zuletzt war das Sozialamt bis Mitte vergangenen Jahres im Steuerhaus untergebracht. Es befindet sich mittlerweile in der Ulmer Straße 2.