Ein Baustellen-Besuch im Steuerhaus in Memmingen

Das Steuerhaus in Memmingen wird saniert. Welche Probleme es derzeit im Dachstuhl gibt und warum die Maßnahme leicht hinter dem Zeitplan zurückliegt.

09.08.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Regentropfen sind zu hören, werden lauter. Sie dringen aber nicht ein. So soll das sein. Dafür wurde beim Steuerhaus in Memmingen extra ein Notdach errichtet.

Das auffällige Gebäude in der guten Stube der Stadt Memmingen steckt derzeit inmitten einer umfangreichen Sanierung. Etwa 3,6 Millionen Euro kostet das Projekt am Marktplatz, das eigentlich bis zum Frühjahr 2024 abgeschlossen sein soll.

Derzeit kommt es allerdings zu einer Verzögerung. Die Gründe dafür sowie den Stand der Dinge erklären die Architekten Michael Schwarz und Kurt Richter von PSP Architekten in Memmingen bei einer Besichtigung. Dabei geht es einige Gerüstleitern hinauf.

Das Dach: Schwerpunkte der Baumaßnahme liegen auf der Sanierung des Dachstuhls sowie der statischen Ertüchtigung des Gebäudes und auf der Restaurierung der Fassade. Bei den Balken im Dach müssen Fäulnisschäden beseitigt werden.



Mit dem Dach wurde begonnen. Es muss dicht sein, damit keine weitere Feuchtigkeit mehr eindringen kann. Es ist deswegen der erste Schritt, erst danach können weitere Arbeiten erfolgen – so zum Beispiel auch die Restaurierung der Außenfassade, zeigt Architekt Kurt Richter auf.





Schwerpunkte der Baumaßnahme liegen auf der Sanierung des Dachstuhls sowie der statischen Ertüchtigung des Gebäudes und auf der Restaurierung der Fassade. Bei den Balken im Dach müssen Fäulnisschäden beseitigt werden. Mit dem Dach wurde begonnen. Es muss dicht sein, damit keine weitere Feuchtigkeit mehr eindringen kann. Es ist deswegen der erste Schritt, erst danach können weitere Arbeiten erfolgen – so zum Beispiel auch die Restaurierung der Außenfassade, zeigt Architekt Kurt Richter auf. Die Fassade: Die kunstvoll bemalte Fassade soll ebenso saniert werden. „Im Bereich der Fassade haben wir diverse Rissbildungen“, erklärt Architekt Michael Schwarz weiter. Er ergänzt: „Die Risse werden geöffnet, fachmännisch verschlossen und dann natürlich retuschiert.“ Die Fassadenmalerei werde ergänzt. Außerdem bekommt das Steuerhaus neue Fenster – mit den Sprossen in historischer Form. Dadurch werde sich die Fenstereinteilung verändern.

Übrigens: Das Steuerhaus sah nicht von Anfang an so aus wie heute. So war es bei seiner Errichtung 1494/95 einstöckig und hatte 20 Rippenbögen. 1522 und 1564 wurden drei Bögen an der rechten Seite des Hauses abgerissen. Grund dafür waren die Pläne für den Neubau des Rathauses, das 1589 errichtet wurde. Seine letzte große bauliche Umgestaltung erfuhr das Steuerhaus im Jahr 1708, als es um ein Stockwerk erhöht wurde.

Damals war die Fassade aber noch nicht so kunstvoll bemalt, zeigt Kurt Richter auf. Dies änderte sich erst Anfang des 20. Jahrhunderts, als der im Oberbayrischen bekannte Kirchenmaler Professor Josef Wittmann von der Bürgermeisterwitwe Rosa von Zoller den Auftrag zur Bemalung des Gebäudekomplexes erhielt. Die neubarocke Bemalung wurde schließlich 1909 fertiggestellt.

Im Inneren: Ein Blick durch so manches Fenster gibt die Sicht auf viel Schmutz frei, denn die Handwerker haben im Inneren des Steuerhauses jede Menge zu tun. Der Einbau einer neuen Treppe sowie eines Aufzugschachtes erfolgt. Durch den Aufzug solle das Steuerhaus künftig barrierefrei zugänglich sein. Eine kleine Rampe entsteht am westlichen Haupteingang, so die Stadt Memmingen.