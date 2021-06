Das steuert die Stadt Memmingen beim Kauf eines Lastenrads bei

Zum 1. Juli startet in Memmingen ein befristetes Förderprogramm. Welche Summe die Stadt dafür bereitstellt und wo es die Antragsformulare gibt.

21.06.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Wer sich ein Lastenfahrrad anschaffen will, kann dafür künftig Förderung von der Stadt Memmingen erhalten. Ein entsprechendes Programm, das Klimaschutzmanager Mario Hönisch vorstellte, hat der Finanz- und Hauptausschuss beschlossen. Es ist befristet und läuft ab dem 1. Juli bis zum Ende des Jahres.

Ziel ist es, dass anstelle von Kleintransportern oder Autos auf kurzen Strecken die speziell für den Transport von Personen oder Lasten konstruierten Räder zum Einsatz kommen, um so etwas für den Klimaschutz zu tun. Privatpersonen mit Hauptwohnsitz in Memmingen können für die Anschaffung eines solchen Rads beziehungsweise eines Lasten- oder Kinderanhängers eine Förderung beim Klimaschutzmanager beantragen, ebenso Vereine und Gewerbetreibende. Bei ihm hätten sich bereits mehrfach Personen nach dieser Möglichkeit erkundigt, berichtete Hönisch dem Ausschuss.

Förderung läuft so lange, bis Mittel ausgeschöpft sind

Die Förderung soll laut Hönisch nach dem sogenannten Windhund-Prinzip – also der Reihenfolge, in der die Anträge eingingen – vergeben werden und nur so lange, bis die verfügbaren Mittel in Höhe von 10 .000 Euro aufgebraucht sind. Die Förderung ist an verschiedene Bedingungen geknüpft – unter anderem jene, dass das Rad bei einem Fachgeschäft in Memmingen oder einem der angrenzenden Landkreise gekauft wird.

Die Förderobergrenze für Lastenräder mit oder ohne Unterstützung durch einen Elektromotor liegt bei 20 Prozent des Bruttorechnungsbetrags. Dasselbe gilt für Fahrradanhänger, die zum Transport von Kindern oder Lasten vorgesehen sind. Es gilt dabei ein maximaler Förderbetrag für die E-Lastenräder von 500 Euro, für andere Lastenräder sind es 250 Euro und für die Anhänger 100 Euro.

Nähere Informationen zum Antragsverfahren und die entsprechenden Formulare zum Downloaden sind ab 1. Juli auf der Homepage der Stadt zu finden. Es besteht zudem die Möglichkeit, die Unterlagen nach vorheriger Anmeldung bei Klimaschutzmanager Mario Hönisch abzuholen.

