Das "Vöhlin" ist jetzt offiziell Europa-Schule

Das Memminger Gymnasium gehört nun offiziell zum Botschafter-Netzwerk des EU-Parlaments.

13.10.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Leon Jaser lässt auf dem großen schwarzen Flügel die Eurovisionsmelodie aus dem Präludium des Te Deum von Marc-Antoine Charpentie erklingen. Die gesamte Festversammlung erhebt sich ehrfürchtig von ihren Plätzen: Für das Vöhlin-Gymnasium in Memmingen ist es ein höchst denkwürdiger Tag; gehört es doch nun zum Botschafter-Netzwerk des EU-Parlaments. Europaabgeordneter Markus Ferber überreichte bei einem Festakt die Plakette, die laut Christian Herrmann einen würdigen Platz erhält.

Memminger Schulleiter: Ideale sind in Bedrohung geraten

Der Schulleiter freut sich, dass das „Vöhlin“ jetzt offiziell Europaschule ist: „Eine Auszeichnung junger Menschen für Europa.“ Gerade ein Gymnasium in der Stadt Memmingen, in der die Geschichte der Europäischen Freiheitsrechte mit den berühmten Zwölf Bauernartikeln ihren Anfang genommen hatte, sei es wichtig, sich für Europa einzusetzen. Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg seien die Ideale und Ideen, für die Europa steht, derartig in Bedrohung geraten, wie in jüngster Zeit: Der Klimawandel etwa sei als europäisches und auch globales Problem nur gemeinsam zu lösen. Der Grundsatz, dass die europäischen Staaten in Frieden zusammenleben können und ihre vertraglich festgelegten Grenzen nicht in Frage gestellt werden, sei heute leider keine Selbstverständlichkeit mehr, mahnt Herrmann. Dafür lohne es, sich zu engagieren: „Junge Menschen, welche diese Werte sichtbar machen und leben.“

Studienrat trieb ehrgeiziges Projekt voran

Studienrat Konstantin Heiß, der das ehrgeizige Projekt mit viel Engagement und Elan – neben seiner eigentlichen Arbeit – vorangetrieben hatte, betont an die Schüler gerichtet, worum es bei den Juniorbotschaftern geht: „Ihr seid also diejenigen, die euch für Frieden, Freiheit und Gemeinschaft in dieser rückwärtsgewandten Zeit einsetzen sollen.“ In verschiedenen Aktionen sei es den Schülern gelungen, die Werte der EU zu erarbeiten und auf ihre Art zu interpretieren: Erstmals bei einer Wertewanderung im ehemaligen LGS-Gelände, wo die Schüler selbstbewusst und sachlich-konstruktiv Europakritikern die Sinnhaftigkeit des Europagedankens verdeutlichen konnten. Heiß mahnt: „Frieden kann nur entstehen, wenn man aktiv für ihn eintritt.“ Dieser kleine Mikrokosmos könne Vorbild sein und für das große Europa empfohlen werden.

Lesen Sie auch

EU-Kommission Von der Leyen erwartet harte Zeiten für Europa

Memmingens Zweite Bürgermeisterin ist "unheimlich stolz"

Zweite Bürgermeisterin Margaretha Böckh sagt, sie sei „unheimlich stolz“ auf die Junior-Botschafter für Europa: „Ich bin begeistert, was die jungen Leute hier an Substanz, Leidenschaft und Kreativität einbringen.“ Bei einem Krieg vor der Haustüre sei der Zusammenhalt der EU mehr als gefordert. Der Europaabgeordnete Markus Ferber betont: „Diese Auszeichnung kriegen nur diejenige, die sie wirklich verdient haben.“