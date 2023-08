Nicht Schlossherren, sondern Gäste

Das Ehepaar Anna Kern und Sebastian Heinzelmann hat das Vöhlinschloss in Frickenhausen gekauft - und aufwendig saniert. Warum ihnen das Gebäude am Herzen liegt.

13.08.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Wenn sie über ihr neues Zuhause sprechen, dann sind pure Freude, Leidenschaft aber auch Anstrengung in ihren Augen zu erkennen. Anna Kern (37) und ihr Mann Sebastian Heinzelmann (41) sind die neuen Besitzer des Vöhlinschlosses in Frickenhausen.

Als „Hausherren“ wollen sie sich aber nicht sehen, denn beide betonen gleich zu Beginn: Sie sind in den historischen Gemäuern Gast und wollen das Schloss für den Ort, für die Frickenhausener, erhalten. Doch wie kam es eigentlich dazu? Das erzählen die Eltern der Zwillinge Louis und Caspar (sechs Monate alt) im Gespräch mit unserer Redaktion.

Das Ehepaar zeigt, dass noch einiges am neuen Zuhause Baustelle ist, aber es auch schon Orte zum Wohlfühlen geschaffen hat.

Anna Kern und Sebastian Heinzelmann wollen sich nicht als die neuen Schlossbesitzer sehen. Mit viel Leidenschaft und Bewunderung für die alten Gebäudestrukturen gehen sie ans Werk. Bild: Maike Scholz

Anna Kern stammt gebürtig aus Babenhausen, ihr Mann Sebastian Heinzelmann aus dem hessischen Frankfurt am Main. Die beiden Architekten führen zusammen ein Büro in Mindelheim.

„Ich kannte das Gebäude in Frickenhausen seit meiner Kindheit. In meiner Familie gab es schon immer das große Interesse an alten Gebäuden. Das Schloss ist nicht nur persönlich, sondern auch aus dem Blickwinkel als Architektin ein spannendes Objekt“, erzählt Anna Kern.

Sie haben das Vöhlinschloss in Frickenhausen Ende 2019 gekauft

Der örtliche Bürgermeister Reiner Rößle habe sie dann darauf aufmerksam gemacht, dass das Schloss vermutlich zum Verkauf stehen könnte, weil der Vorbesitzer gestorben ist. „Dann haben wir den ,Fehler’ gemacht und haben es uns angeschaut. Klar war: Wenn es diese Chance gibt, dann müssen wir sie ergreifen“, berichtet Kern weiter und lacht. Das war Mitte 2019. Die Leidenschaft war entfacht.

Ende 2019 kaufte das Ehepaar das Objekt. „Uns war bewusst: Wenn wir es als Projekt annehmen, dann wollen wir es schnell und effizient planen und auch durchziehen. Es soll nicht über Jahre laufen“, ergänzt Sebastian Heinzelmann.

Viele Voruntersuchungen beim Schloss in Frickenhausen - mit ebenso viel Geschichte

Das Schloss in Frickenhausen sei in der Denkmalliste als barockes Pfarrschlösschen eingetragen gewesen. Es folgten intensive Voruntersuchungen, darunter dendrochronologische. „Das Schloss ist aus dem Baujahr 1491/1492“, so Heinzelmann und weiter: „Es ist im Wesentlichen unverändert, also Stand ausgehendes Mittelalter.“

Alte Substanzen sollen größtmöglich erhalten bleiben. Bild: Maike Scholz

Es habe lediglich eine Umbauphase gegeben, die zwischen 1730 und 1760 lag. Da wurde das zweite Obergeschoss barockisiert. Ein drittes Obergeschoss wurde ausgebaut und zwei Zwerchhäuser kamen hinzu. „Wir haben also einen wahnsinnig umfangreichen Bestand“, so Heinzelmann. Außerdem ist das Haus als national bedeutendes Denkmal vom Landesamt für Denkmalpflege gewürdigt. Der Ansatz war für das Architekten-Paar schnell klar: ein größtmöglicher Erhalt der Befunde und Substanzen. „Wir wollen so bauen, dass wir möglichst wenig kaputt machen und trotzdem einen modernen Bau für die Familie schaffen“, zeigt Anna Kern auf.

Das Vöhlinschloss wird aufwendig saniert und restauriert. Bild: Maike Scholz

Zwei Jahre hätten die Planungen in Anspruch genommen. Die Finanzierungsauslotung mit öffentlichen Fördergeldgebern lief parallel dazu ab. Das Gebäude sei zwar bis zuletzt bewohnt, aber statisch desolat gewesen.

Es folgten die komplette statische Ertüchtigung, ein Sekundartragwerk, Zimmererarbeiten, Elektro- und Sanitärarbeiten, der Einbau einer modernen Heizung, sämtliche Putzarbeiten – alles denkmalgerecht und mit größtmöglichem Substanzerhalt. Es wurden Materialien aus der Region gesucht und genutzt. Jetzt steht noch die Gestaltung der Außenanlage, zum Beispiel des Schlossgartens, aus. Das historische Backhaus (Mitte 18. Jahrhundert) wird saniert.

So manche Arbeiten stehen noch aus - unter anderem der Schlossgarten und das historische Backhaus. Bild: Maike Scholz

Anfang Juni ist die Familie eingezogen, bewohnt im Wesentlichen das zweite Obergeschoss. Die Motivation ist ihr Antrieb. „Wir wollen das Gebäude sichern – als kulturellen Mittelpunkt im Ort“, so Anna Kern. Wichtig sei ihr, ein Ziel zu haben und Sinn in dem zu sehen, was sie tue. „Wir wollen zeigen, dass es auch heute noch möglich ist, solch ein Gebäude zu erhalten, damit es das Schloss von Frickenhausen bleibt.“

So sieht es auch ihr Ehemann: „Es macht einfach wahnsinnig viel Freude. Die Höhepunkte überwiegen.“ Außerdem bekomme das Paar Unterstützung aus dem Ort. Da würden die Nachbarn auch schon mal helfen, Sand zu schaufeln. Dank gehe zudem an den Bürgermeister. Ende des Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Das ist das Ziel.

Eine teilweise öffentliche Nutzung ist in Planung

Eine öffentliche Nutzung ist in Teilen geplant. Teil-öffentlich soll der Veranstaltungssaal werden. „Wir wollen ja auch etwas zurückgeben“, sagt Anna Kern. Dort könnten zum Beispiel Gemeinderatssitzung, kleinere Vereinsfeste, der Allgäuer Skulpturensommer oder auch Architektenveranstaltungen stattfinden. Das wird sich finden, sind sich Anna Kern und Sebastian Heinzelmann sicher – so wie sie das Vöhlinschloss Frickenhausen gefunden haben – und für die Zukunft erhalten.