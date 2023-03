Das Zangmeisterhaus in Memmingen: Mauern, die von Glanz und Elend erzählen

Zu Gast waren hier (angeblich) ein Astrologe, ein Prinz und sogar der Kaiser. Doch das Gebäude in Memmingen erinnert auch an finstere Zeiten.

09.03.2023 | Stand: 19:17 Uhr

Manchmal wünscht man sich, alte Gemäuer könnten von ihrer bewegten Vergangenheit berichten: Von all den Feldherren und Königen, die sie miterlebt haben. Und vom Kanonendonner, der die Mauern erzittern ließ. In der Serie „Türme, Tore, Stadtgeschichte“ stellen wir historische Bauten in Memmingen vor. Diesmal geht es um das Zangmeisterhaus samt Seni-Turm.

„Der ganze Glanz und das Elend der Stadtgeschichte sind hier vereint“: Der Kommentar zum Zangmeisterhaus, den Stadtführerin Sabine Rogg allem anderen vorausschickt, schürt Erwartungen. Das Gebäude in der Herrenstraße 7 mit dem sogenannten Seni-Türmchen übertrifft sie noch – als Zeuge lang vergangener Jahrhunderte und dramatischer Menschenschicksale.

Fakt oder Folklore? Wie der Seni-Turm seinen Namen erhielt

Dabei ist sich Rogg nicht so sicher, ob Giovanni Battista Seni – Hofastrologe und Leibarzt Wallensteins – tatsächlich vom Dachreiter des Hauses aus nach den Sternen schaute, als er 1630 mit dem Feldherrn während des Dreißigjährigen Krieges in der Stadt weilte. Denn wie sie selbst zu spüren bekam, gleicht nicht nur der Aufstieg ins Türmchen einem Abenteuer: „Es ist extrem eng. Man kann da nur stehen und sollte sich am besten nicht bewegen und nicht atmen.“ Um dem Gefühl, samt Türmchen vornüber zu kippen, wieder zu entfliehen, geht’s rückwärts – drei tiefe Stufen hinab. Ob Seni also nicht eher in der Stube des nahen Martinsturms über Horoskopen für seinen Herrn brütete? Die Folklore will es anders.

Hinter der Skulptur von Welf VI. ragt er hier in die Höhe: der Seni-Turm. Bild: Verena Kaulfersch

Mauerreste reichen zurück ins Memmingen der Welfenzeit

Doch unabhängig von der Legende, die sich um das Türmchen – eigentlich ein Zierelement – rankt: In diesen Mauern steckt Geschichte. Alte Tuffstein-Quader in der Wand gehörten laut Rogg zu einer Stadtmauer, die im 12. Jahrhundert und damit zur Welfenzeit hier die Grenze zum Umland zog. Vor 1570 dann entstand der Neubau eines Handelshauses. Die Auftraggeber: niemand geringeres als die Familie Zangmeister. Während für andere Kaufleute die Zeit nach 1500 eine der finanziellen Nöte und des Niedergangs war, blieb sie dick im Geschäft: „Von der Wollsocke bis zu Gewürzen haben sie alles verkauft“, erzählt Sabine Rogg. Bei Webware hatte der Clan ein derartig gutes Händchen, dass diese via Niederlassung in Venedig bis nach Syrien verkauft wurde.

Die Mitglieder der Familie Zangmeister: Nicht nur als Kaufleute bedeutend

Die Memminger und Memmingerinnen wurden im Gegenzug mit Baumwolle versorgt – und die Familie Zangmeister mit „sagenhaften Gewinnen“. Eberhard Zangmeister galt um 1520 nicht nur als reichster Kaufmann der Stadt, er war auch fünf Mal ihr Bürgermeister und ebnete den Weg für die Reformation.

Noch heute führt an der Familie in Memmingen kein Weg vorbei: So gibt es etwa eine Zangmeisterstraße, eine Zangmeisterpassage und für die Malereien in der Zangmeisterkapelle in der Martinskirche leistete sich die Patrizierfamilie einst die Dienste von Bernhard Strigel, seines Zeichens Hofkünstler des Kaisers. Letzterer gab sich auch höchstselbst im Hause Zangmeister die Ehre. Klar also, dass auch die Pläne für das Handelshaus eine hochkarätige Handschrift tragen: Mit Johann Jakob Ehinger war derselbe Baumeister am Werk wie beim Memminger Rathaus. Wen Säulen und Bögen im Erdgeschoss des Zangmeisterhauses – heutzutage ein Friseursalon – an die Rathaushalle erinnern, der hat hiermit seine Erklärung.

Warum der Prinz von Dänemark hier logierte

Übrigens kommt auch der Name Herrenstraße nicht von ungefähr, glich die Nachbarschaft dort laut Rogg doch einst einem VIP-Viertel des Patriziats. Während des Dreißigjährigen Krieges residierte im Zangmeisterhaus wiederum ein blaublütiger Gast: Als der Dänen-König erkennen musste, dass sein Einfall in norddeutsche Gebiete kein allzu kluger Schachzug gewesen war, versuchte er laut Rogg, beim Kaiser „die Kuh vom Eis zubringen“. Als Diplomat wurde sein Sohn, der Prinz von Dänemark, entsandt – nach Memmingen, wo Wallenstein als Feldherr des Kaisers seine Zelte aufgeschlagen hatte.

Noch heute ziert eine Malerei mit dem Wappen der Familie Zangmeister das einstige Handelshaus. Bild: Verena Kaulfersch

An die Familie Zangmeister, deren Zeit in Memmingen 1514 begonnen hatte, erinnert heute eine prachtvolle Malerei mit Wappen am Erker. Ein sogenannter Galgen – ein Ausleger, um die Ware in den Großdachboden zu schaffen – führt vor Augen, dass laut Rogg „Leute einst von Gott weiß woher gekommen sind, um Sachen zu kaufen, die sonst nirgends zu bekommen waren“.

Vom Schicksal des Pferdegroßhändlers Alfred Guggenheimer

Unten, eingelassen in den Gehweg, zeugen sechs Stolpersteine vom düstersten Kapitel in der Geschichte des Gebäudes: Seit 1820 war es das Zuhause der Guggenheimers, einer jüdischen Familie. Pferdegroßhändler Alfred Guggenheimer war laut Rogg mit seiner Frau Anna Maria „voll integriert in die Memminger Gesellschaft“.

An Alfred Guggenheimer und seine Familie erinnern Stolpersteine. Bild: Verena Kaulfersch

Doch ab 1933 brach das Elend über sie herein und auch die nicht-jüdische Herkunft seiner Frau schützte Alfred Guggenheimer nicht lange: Er wurde im Jahr 1944 nach Theresienstadt deportiert und ermordet. Andere Familienmitglieder flohen nach Italien und Schweden, Anna Maria Guggenheimer und ihre Tochter Ursula hatten Zwangsarbeit in Rot an der Rot zu erleiden. Als sie zurückkehrten, waren sie für die Memminger wie „das personifizierte schlechte Gewissen“, sagt Sabine Rogg: „Ich weiß aus Erzählungen, dass es ihnen hier nicht schön gemacht wurde.“

Weitere Folgen unserer Serie zur Memminger Stadtgeschichte:

Memmingen: Das Gebäude der Mewo-Kunsthalle war früher die Post

Die Großzunft in Memmingen: Das Vermächtnis der Patrizier

Das Scharfrichterhaus in Memmingen: Warum dort mancher sein Heil suchte

Der Salzstadel in Memmingen: Einst Lagerort für weißes Gold und Bühne für Deftiges

Der schiefe Turm von Memmingen

Von Pulverdampf und Paradiesgärten: Das Schanzmeisterhaus

Wieso am Lindauer Tor Kanonenkugeln flogen und Geister heulten

Der Einlass: Als in Memmingen Torschlusspanik herrschte

Antoniter-Kloster: Wo Mönche gegen das innere Feuer kämpften

Wie das Parishaus zu seinem Namen kam

Die Memminger Hopfenburg: unbekannt, märchenhaft und abenteuerlich

Einhorn-Apotheke: Wo auch Regenwürmer bei der Krankheitsbekämpfung zum Einsatz kamen

Durch das Ulmer Tor zog nicht nur Wallenstein in Memmingen ein

Warum man das Kempter Tor auch "Tor der Tränen" nannte