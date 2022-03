Debatte über Verkehr in Lauben: Tempo 30, Inseln oder ein Spiegel?

Das Thema Verkehr wird bei der Bürgerversammlung in Lauben heiß diskutiert. Bürgermeister Reiner Rößle sieht die Anwohner in der Verantwortung.

27.03.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Beherrschendes Thema der Bürgeranfragen in der Bürgerversammlung Frickenhausen (Gemeinde Lauben) war die Verkehrssituation. Im Focus stand dabei der Wunsch nach Tempo-30-Bereichen. Joachim Dielmann meinte, dass man sich die Kosten für Verkehrsinseln sparen und das Geld für die Einrichtung von 30-Zonen nutzen solle. Besser als zwei Fahrbahnteiler sei Tempo 30 im ganzen Ort.

Bürgermeister von Lauben: Vor allem Anwohner fahren zu schnell

Mit Blick auf die Verkehrsinseln meinte Bürgermeister Reiner Rößle, dass es sich dabei um eine Kreisstraße handelt und dass die Zuständigkeit daher nicht bei der Gemeinde liegt. Ansonsten solle jeder selbst aufpassen: Schließlich seien es hauptsächlich Anlieger, die in den Wohngebieten zu schnell fahren.

Dielmann hielt dagegen, dass es sich nicht nur um Anlieger handele. So werde beispielsweise der schlecht einsehbare Bereich am Gässele oft als Abkürzung in Richtung Baumgärtle benutzt.

Bürger regt Verkehrsspiegel an

Lars Stiller fragte, warum es im schlecht einsehbaren Bereich an der Lauber Straße in Richtung Inneberg hoch immer noch keinen Verkehrsspiegel gibt. Der Bürgermeister antwortete, dass sich das Landratsamt bei diesem alten Thema verweigern werde. Eine angrenzende Hecke sei allerdings mittlerweile gestutzt worden. Dies habe zu einer Verbesserung der Situation geführt.

Lars Stiller genügte das nicht: Es gebe aufgrund der Kurvenlage immer noch kein Sichtdreieck und man solle nicht warten, bis tatsächlich ein Unfall passiert. Stiller fragte auch, warum man bei der Erneuerung des Regenwasserkanals an der Ortsdurchfahrt keinen Fußweg eingebaut hat. Der Bürgermeister erläuterte, dass es sich in diesem Bereich um Grundbesitz des Landkreises handelt. Er werde das Thema aber aufgreifen.

Lesen Sie auch