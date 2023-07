Memmingen besucht türkische Partnerstadt: „In der Stadt riecht es nach Tod“

Nach den Erdbeben in der Türkei und Syrien reist eine Delegation aus Memmingen in die Partnerstadt Karatas. Dort geht es um weitere Hilfsmöglichkeiten.

14.07.2023 | Stand: 12:15 Uhr

Seit den verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien Anfang Februar waren die Verantwortlichen in engem Austausch mit Memmingens Partnerstadt Karatas. Auch Oberbürgermeister Jan Rothenbacher hat seit seinem Amtsantritt mehrere Online-Gespräche mit Karatas Bürgermeister Necip Topuz geführt. Das teilt die Stadt mit.

20.000 Euro aus Memmingen als Erdbebenhilfe

Im Rahmen dieser Gespräche konnte der OB Topuz mitteilen, dass in der Stadt Memmingen 20.000 Euro zugunsten der Erdbebenhilfe gesammelt wurden. Topuz erkundigte sich bei diesen Gesprächen auch nach dem Aufbau und der Organisation von Katastrophenschutz und Krisenmanagement in Deutschland.

Daraus ergab sich die Idee, bei der Übergabe der Spenden zusätzlich zur Beauftragten für Städtepartnerschaften, Alexandra Hartge, auch Vertreter des Memminger Katastrophenschutz einzuladen. Dies waren Vertreter des Amtes für Brand und Katastrophenschutz, des Technischen Hilfswerks (THW), der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Gottfried Voigt und Bauinnungsobermeister Wolfgang Zettler.

Wie funktioniert Katastrophenschutz in Memmingen?

Nach der Ankunft und der ausführlichen Inaugenscheinnahme der vom Erdbeben betroffenen Gebäude in Karatas folgte durch die Memminger Besucher eine Schulung im Bereich des Katastrophenmanagements. Der Leiter des Amtes für Brand und Katastrophenschutz, Andreas Land, und seine Mitarbeiterin Sandra Schneider informierten im Sitzungssaal des Karataser Rathauses über Aufbau und Struktur des Katastrophenschutzes in Deutschland, Bayern und speziell in Memmingen.

Das THW Memmingen gibt Einblicke in die Arbeit

Im Anschluss daran gaben der Ortsbeauftragte des THW, Klaus Liepert, sowie dessen Baufachberater, Stephan Zettler, den Zuhörern einen Überblick über Aufbau und Aufgaben des THW, das Vorgehen und Überwachung bei Gebäudeschäden und die unterschiedlichen Möglichkeiten Gebäude zu sichern.

Container als Hilfe für die geflüchteten Erdbebenopfer

Die Reise nach Karatas war laut Mitteilung Anlass, gemeinsam mit der Delegation die durch Memminger Spenden finanzierten Container für die aus der Provinz Hatay geflüchteten Erdbebenopfer zu eröffnen. Von den insgesamt 20.000 Euro Spendengelder wurden drei Container beschafft, die einerseits als Obdach für die Geflüchteten, andererseits als Wäscherei dienen. Darüber hinaus wurden von den Spendengeldern Hilfsgüter und Kleidung angeschafft, so die Stadt Memmingen.

Container dienen als Anlaufstationen für geflüchtete Erdbebenopfer. Bild: Alexandra Hartge - Stabstelle Städtepartnerschaften

Oberbürgermeister Jan Rothenbacher freute sich in diesem Kontext besonders, seinem Amtskollegen bei dieser Gelegenheit nochmals weitere 3200 Euro zu überreichen: „Es ist schön, wenn man sieht, wie sinnvoll das Geld hier eingesetzt wird und es ist erschütternd, wie dringend es benötigt wird.“

Besuch der Memminger in einem Flüchtlingslager

Schwer berührt und beeindruckt zeigte sich die Gruppe von dem Besuch eines Flüchtlingslagers mit Menschen aus der Provinz Hatay, wie auch für die Einwohner aus Karatas selbst. Viele von ihnen haben durch die Ausläufer des Erdbebens ebenfalls ihre Häuser verloren.

Schicksale der Menschen berühren die Delegation aus Memmingen

So kam die Memminger Delegation auch immer wieder mit Menschen ins Gespräch, die unmittelbar mit dem Erdbeben konfrontiert waren. So erzählte beispielsweise ein Betroffener, dass seine Eltern und Geschwister in der Provinz Hatay gelebt haben. Seine 80-jährigen Eltern und die Schwester haben ihr Haus verloren und wohnen nun bei ihm. Seine anderen beiden Geschwister so wie die Cousins und Cousinen sind alle tot.

"Überall in der Stadt riecht es nach Tod"

Der Augenzeuge berichtet, dass man sich nicht vorstellen könne, wie es in Hatay aussehe. Es sei alles dem Erdboden gleichgemacht. „Das wollen Sie nicht sehen und noch viel weniger riechen – überall in der Stadt riecht es nach Tod und Verwesung, tausende von Menschen sind immer noch verschollen. Man weiß nicht, ob sie tot sind oder wohin sie das Schicksal geführt hat.“ Der einzige Wunsch, seiner hochbetagten Eltern sei es, zurück nach Hatay zu gehen. Er wisse nicht, wie er seinen Eltern vermitteln solle, dass es ihr geliebtes zu Hause nicht mehr gebe.

Jede Woche ein Lastwagen voll mit Wasser beladen nach Hatay

Necip Topuz, der Bürgermeister von Karatas berichtet, dass er bis zum heutigen Tag jede Woche einen Lastwagen voll mit Wasser beladen nach Hatay schickt. Eine solche Ladung koste die Stadt 3000 Euro. Er stelle lieber Projekte in seiner Stadt zurück, um den Menschen dort zu helfen, da in Hatay jegliche lebenswichtige Infrastruktur fehle.

Memmingens Oberbürgermeister Jan Rothenbacher zeigt sich tief bewegt

Memmingens Oberbürgermeister Jan Rothenbacher zeigt sich tief bewegt von den gewonnenen Eindrücken. „Ich bitte die Memminger Bürgerinnen und Bürger nochmals um Spenden für unsere Partnerstadt. Wir sehen, wie dringend dort das Geld weiterhin benötigt wird, um die in Not geratenen Menschen vor Ort zu versorgen. Die Lage ist wirklich dramatisch.“

