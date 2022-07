Dem FCM steht das nächste Derby bevor

Der FC Memmingen tritt am Samstag als Fünfter der Fußball-Bayernliga beim Tabellendritten Schwaben Augsburg an. Der Gegner gilt als einer der Titelfavoriten.

21.07.2022 | Stand: 14:30 Uhr

Der Terminplan der Fußball-Bayernliga wurde so gestaltet, dass vor dem Start der Bundesliga Anfang August möglichst viele attraktive Spiele mit Derbycharakter rollen sollen. So führt der Weg des FC Memmingen (Fünfter) nun am Samstag zum TSV Schwaben Augsburg (Dritter) ins Ernst-Lehner-Stadion (Bezirkssportanlage Süd). Das Spiel beginnt um 15 Uhr. Die „Schwabenritter“ könnten auch einer der Kandidaten im Meisterschaftsrennen sein. „Auf jeden Fall wissen wir nach dem Spiel ein Stück mehr, wo wir selbst stehen“, sagt FCM-Trainer Stephan Baierl.

Die Lage: Möglicherweise war die Partie am Dienstag gegen den TSV Landsberg doch schon so etwas wie ein Spitzenspiel. Freilich können nach dem zweiten Spieltag noch keine Prognosen abgegeben werden, wohin die Wege führen. Eine Ansage machte aber Landsbergs Spielertrainer Sascha Mölders, der sagte, dass er um Platz eins und zwei spielen wolle. Der FC Memmingen hat derzeit vier Punkte auf dem Konto. Der TSV Schwaben Augsburg hat durch Siege gegen den FC Ingolstadt II (2:1) und in Hallbergmoos (3:1) einen perfekten Start hingelegt.

Bekanntestes Gesicht der Augsburger ist Janos Radoki

Der Gegner: Im Schatten des großen FC Augsburg ist der TSV Schwaben zumindest dauerhaft die fußballerische Nummer zwei in der Stadt. Bekanntestes Gesicht ist Trainer Janos Radoki, der für Ulm, Fürth und Oberhausen 127 Spiele in der Ersten und Zweiten Bundesliga bestritt. In Fürth war er auch Zweitliga-Trainer. Nun ist der 50-Jährige im vierten Jahr bei den Schwaben tätig, wo er auch seinen Sohn Mark unter den Fittichen hat. Marco Greisel, der 2019/2020 für den FCM auflief, ist mittlerweile Kapitän bei den Augsburgern, die zudem mit Patrick Rösch auf einen Torhüter mit Regionalliga-Erfahrung zurückgreifen können. Der Stamm blieb zusammen. Eine eingespielte Mannschaft könnte gerade zu Beginn der Spielzeit gegenüber der Konkurrenz Vorteile bringen.

Bisherige Vergleiche: In den Achtziger- und Neunzigerjahren trafen beide Mannschaften regelmäßig in der damals noch drittklassigen Bayernliga aufeinander. Das bislang letzte Duell um Punkte liegt mehr als 20 Jahre zurück, der letzte Sieg der Schwaben gegen die Allgäuer sogar mehr als 30 Jahre.

Jakob Gräser vom FC Memmingen wird nochmals operiert

Das FCM-Personal: Innenverteidiger Jakob Gräser muss sich noch einer weiteren Operation unterziehen und fällt damit weiter aus – wie Gustav Agbodemegbe. Noch keinen Vollzug mit einem weiteren Neuzugang kann der Sportliche Leiter Thomas Reinhardt vermelden. Gespräche mit Wunschkandidaten von Trainer Baierl laufen. In den nächsten Tagen könnten die Entscheidungen über eine Verpflichtung fallen. Für Augsburg ist die Bank voll besetzt. Mehmet Fidan verdiente sich bei seinem Startelf-Debüt gegen Landsberg ein Sonderlob des Trainers.

BFV-Toto-Pokal: Das erste Spiel in der bayerischen Hauptrunde wurde mittlerweile verbindlich terminiert. Der FC Memmingen tritt am kommenden Dienstag ab 18.30 Uhr beim oberbayerischen Kreissieger FA Peiting an.

Das voraussichtliche Aufgebot des FC Memmingen

Kader: Das voraussichtliche Aufgebot des FC Memmingen: Tor: Martin Gruber – Abwehr: Fabian Lutz, Nicolai Brugger, Flemming Schug, David Remiger – Mittelfeld: Micha Bareis, Matthias Moser, David Mihajlovic, Mehmet Fidan – Angriff: Pascal Maier, Dominik Stroh-Engel – Bank: Lukas Bettrich, Martin Dausch, Oktay Leyla, Leonard Zeqiri, Maximilian Rupp, Mathias Bauer, Yannick Maurer, Lino Volkmer (Tor).

Schiedsrichter: Kevin Kassel (Unterhaching); Assistenten: Raffael Dauner, Farras Fathi.