In Memmingen demonstrieren 200 Menschen vor dem Krankenhaus gegen eine mögliche Impfpflicht. Viele von ihnen arbeiten in der Pflege oder in sozialen Berufen.

02.12.2021 | Stand: 18:49 Uhr

„Wir stehen hier für unsere Selbstbestimmung, ob wir uns impfen lassen wollen oder nicht. Die, die hier stehen, wollen es nicht“, sagte Katrin Wassermann. Die Heilerziehungspflegerin aus Erkheim war Versammlungsleiterin einer Demonstration am Donnerstagnachmittag.