Sie helfen erkrankten Urlaubern

Der Auslandsrückholdienst legt kräftig zu. Diese Sanitäterinnen fahren von Memmingen bis nach Rumänien, um Menschen in heimatnahe Kliniken zu verlegen.

10.08.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Mit einem gut durchdachten Einsatzplan sind die Notfallsanitäterin Alexandra Mereu und Rettungssanitäterin Nathaly Farinella Ende Juli von Memmingen Richtung Rumänien gestartet. Deutsche und rumänische Ärzte hatten den Fall eingehend telefonisch erörtert. Doch der Einsatz sollte eine plötzliche Wendung nehmen.

Im Rahmen des sogenannten Auslandsrückholdienstes haben die Johanniter im Regionalverband Bayrisch-Schwaben in diesem Jahr bereits 60 so genannte bodengebundene Transporte durchgeführt, was eine deutliche Steigerung zum Vorjahr bedeutet. Meist handelt es sich um Urlauber, die von einem ausländischen Krankenhaus in eine heimatnahe deutsche Klinik verlegt werden.

Von Memmingen aus wird gestartet

Als die beiden Sanitäterinnen in Memmingen mit ihrem Rettungswagen starten, liegt vor ihnen eine Wegstrecke von fast 1100 Kilometern. Diese führt sie über Österreich und Ungarn in den Westen Rumäniens. Im Rahmen des Auslandsrückholdienstes der Johanniter sollte ein älterer Patient in seine mittelfränkische Heimat zurückgebracht werden. Kaum im rumänischen Temeswar angekommen, änderte sich die Lage aber schlagartig. Der Zustand des betagten Patienten hatte sich kurz zuvor akut verschlechtert.

Transport ist plötzlich unmöglich

Krankenhausärzte und die das Memminger Team begleitende Ärztin waren sich einig, dass unter diesen Umständen ein Transport derzeit unmöglich ist. „Ein absolut atypischer Fall“, sagt Marcus Röhe als Leiter des Rückholdienstes. Drei Krankenwagen und ein Rettungswagen stehen für diesen Dienst im Allgäu zur Verfügung. Je nach medizinischer Indikation ist auch eine Arztbegleitung vorgesehen.

Wer diese Transporte beauftragen kann

Die Verlegungen werden vielfach vom Kooperationspartner ADAC beauftragt, aber auch eigene Mitglieder können den Dienst unter entsprechenden Voraussetzungen in Anspruch nehmen. Die Fahrten gehen häufig ins benachbarte Österreich und nach Italien, aber auch nach Ungarn oder Frankreich.

Mit professionelle Routine kommen die Helfer nach Memmingen zurück

„Das passiert uns auch im Rettungsdienst in Memmingen, dass wir ohne Patienten wieder einrücken“, sagt Alexandra Mereu mit professioneller Routine trotz der langen Wegstrecke und einem Unwetter auf der Rückfahrt. Sie hat sich freiwillig für diesen Einsatz gemeldet, denn die gebürtige Rumänin wollte wieder einmal durch heimatliche Gefilde fahren.

Aufgrund des eng gestrickten Zeitplans hat das Rettungsteam nicht einmal Zeit, eine kurze Sightseeing-Tour durch die Stadt Temeswar zu machen. Schade eigentlich, denn Temeswar ist europäische Kulturhauptstadt 2023 und hat seinen Besuchern viel zu bieten.