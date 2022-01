"Irgendwann vergisst man die Kameras" - So tickt Bachelor-Kandidatin Lara aus Memmingen

Lara Honner ist Kandidatin in der RTL-Show „Der Bachelor“. Dass aus dieser Sendung eine feste Partnerschaft entstehen kann, glaubt die 23-Jährige schon.

17.01.2022 | Stand: 07:45 Uhr

Sie glaubt schon, dass aus einer Fernseh-Show heraus eine feste Partnerschaft entstehen kann. Deshalb nimmt Lara Honner aus Memmingen auch an der neuen Staffel der RTL-Show „Der Bachelor“ teil. Darüber haben wir mit ihr am Telefon gesprochen.

In der Show „Der Bachelor“ geht es darum, dass 22 junge Frauen um das Herz eines Mannes konkurrieren, eben des Bachelors. Die 23-Jährige Lara aus Memmingen ist dieses Jahr eine von ihnen. Die Dreharbeiten in Mexiko seien sicher eine Ausnahmesituation, in der eine Kandidatin mit dem Bachelor vielleicht intensiver interagiere und dadurch vielleicht stärker zusammenwachsen könne als während eines normalen Kennenlernens, sagt sie. Deshalb glaube sie, dass daraus eine Partnerschaft außerhalb der Filmsets entstehen könne.

Seit drei Jahren ist Lara, die in Kempten Tourismusmanagement studiert, nun Single. Das liege nicht daran, dass sie besonders wählerisch sei, auch nicht an den Einschränkungen durch Corona. Sondern eher daran, dass sie sich nicht getraut habe, sich auf ein Kennenlernen mit einem Mann – wie es heute heißt: ein Date – einzulassen. „Und jetzt habe ich mich dazu gezwungen.“ Deshalb habe sie sich für die RTL-Show beworben. Sie möchte sich endlich wieder verlieben. Zwar haben auch 21 andere Frauen Interesse an dem Bachelor – das ist in diesem Jahr Dominik Stuckmann, 29, er lebt auf Gran Canaria und in Frankfurt am Main, ist Unternehmer und IT-Spezialist. Doch gibt es während der Sendung einige Einzeltreffen, zu denen der Bachelor die Damen seiner Wahl einladen kann. Also richtige Dates. Und die Memmingerin hofft, dass sie bei einem dabei sein wird.

Ist es aber nicht viel aufregender, einen Mann vor Kameras kennenzulernen, als vielleicht in einem ruhigen Memminger Café? „Ich denke, es ist genau das Gleiche. Man vergisst irgendwann die Kameras, man blendet sie wahrscheinlich aus. Und deshalb wird es vermutlich sein wie im normalen Leben. Nur schöner, weil die Dates dort vielleicht actionreicher sind.“

Der Bachelor 2022: Dominik Stuckmann, 29. Bild: RTL

Ob der Bachelor überhaupt etwas für sie ist, wissen die Kandidatinnen vor den Dreharbeiten nicht. Denn wie er aussieht, wie alt er ist, wie er heißt, was er beruflich macht, all das erfahren die jungen Frauen, wenn sie von Dominik Stuckmann am ersten Abend in Empfang genommen werden – vorher nicht. Und dieser erste Abend ist auch Mittelpunkt der ersten Folge der Bachelor-Staffel.

Lesen Sie auch

"Der Bachelor": Staffel 12 Diese Memmingerin will das Herz des "Bachelors" bei RTL erobern

Welche Eigenschaften ihr Partner haben sollte, steht für die Memmingerin aber fest: „Mein Partner sollte zielstrebig sein, seine Ziele vor Augen haben.“ Auch solle er die gleichen Interessen wie sie haben. Dazu gehören Museumsbesuche ebenso wie das Skifahren. Ein Fitnessfanatiker müsse er aber nicht sein. Und was mag sie an einem Mann nicht? „Wenn man so larifari im Leben steht und nicht weiß, was man will. Unhygienisch finde ich auch nicht so toll.“ Einen Langweiler möge sie ebenfalls nicht. Also jemanden, der den ganzen Tag nur Zuhause herumsitze. „Ich brauche da schon jemanden, der mich dann auch vielleicht mal an der Hand nimmt, und sagt: Wir machen jetzt was Spontanes, wir fahren übers Wochenende nach Paris.“

Welche Kandidatinnen noch am Bachelor 2022 teilnehmen, finden Sie in diesem Artikel.

Während Lara Honner herausfindet, welche Eigenschaften Bachelor Dominik hat, werden ihre Familie und Freunde vor den Fernsehern sitzen und zuschauen. Die „finden das voll cool“, dass sie am Bachelor teilnimmt, sagt Lara Honner. So lange sie damit zufrieden und glücklich sei, seien es ihre Familie und Freunde auch. Für ihren Vater werde es übrigens das erste Mal sein, dass er die Sendung sehen werde, sagt sie lachend.

Bilderstrecke

Bachelor 2022: Diese Kandidatinnen kämpfen um Dominiks Herz

1 von 24 "Möchtest du diese Rose annehmen?" Diese Frage wird auch 2022 wieder gestellt, denn "Der Bachelor" geht in die zwölfte Runde (alle Folgen gibt es hier zu sehen). Diese 22 Kandidatinnen wollen das Herz von Bachelor Dominik Stuckmann erobern. Bild: RTL "Möchtest du diese Rose annehmen?" Diese Frage wird auch 2022 wieder gestellt, denn "Der Bachelor" geht in die zwölfte Runde (alle Folgen gibt es hier zu sehen). Diese 22 Kandidatinnen wollen das Herz von Bachelor Dominik Stuckmann erobern. Bild: RTL 2 von 24 Anna (33) , Angestellte im öffentlichen Dienst aus Hamburg: "Protzen und Posen sind absolute No-Gos!" Bild: RTL Anna (33) , Angestellte im öffentlichen Dienst aus Hamburg: "Protzen und Posen sind absolute No-Gos!" Bild: RTL 3 von 24 Bella (24) , Auszubildende aus Kiel: "Der wichtigste Mensch in meinem Leben bin ich selbst." Bild: RTL Bella (24) , Auszubildende aus Kiel: "Der wichtigste Mensch in meinem Leben bin ich selbst." Bild: RTL 4 von 24 Bobette (26) , Bürokauffrau aus München: "Ab und zu kann ich eine Diva sein." Bild: RTL Bobette (26) , Bürokauffrau aus München: "Ab und zu kann ich eine Diva sein." Bild: RTL 5 von 24 Christina Aurora (30) , selbstständige Fotografin aus München: "Ich bin die perfekte Mischung aus Lady und best Buddy." Bild: RTL Christina Aurora (30) , selbstständige Fotografin aus München: "Ich bin die perfekte Mischung aus Lady und best Buddy." Bild: RTL 6 von 24 Christina N. (27) , Key Account Managerin aus München: "Ich mag alles an mir - I'm perfectly imperfect." Bild: RTL Christina N. (27) , Key Account Managerin aus München: "Ich mag alles an mir - I'm perfectly imperfect." Bild: RTL 7 von 24 Christina R. (23) , Sport- und Fitnesskauffrau aus Kaiserslautern: "Ich bin eine richtige Pfälzer Tratschtant." Bild: RTL Christina R. (23) , Sport- und Fitnesskauffrau aus Kaiserslautern: "Ich bin eine richtige Pfälzer Tratschtant." Bild: RTL 8 von 24 Claudia (24) , Koordinationsassistentin aus Klagenfurt am Wörthersee (Österreich): "Mein Traum ist es, dem Einen zu begegnen, der für mich bestimmt ist." Bild: RTL Claudia (24) , Koordinationsassistentin aus Klagenfurt am Wörthersee (Österreich): "Mein Traum ist es, dem Einen zu begegnen, der für mich bestimmt ist." Bild: RTL 9 von 24 Elina (25) , Kauffrau für Büromanagement aus Bad Rappenau: "Ich bin ehrlich, selbstbewusst und weiß, was ich will." Bild: RTL Elina (25) , Kauffrau für Büromanagement aus Bad Rappenau: "Ich bin ehrlich, selbstbewusst und weiß, was ich will." Bild: RTL 10 von 24 Emily (23) , Fitnesstrainerin aus Klagenfurt am Wörthersee (Österreich): "Ich hasse es, wenn man mir sagt, was ich zu tun habe." Bild: RTL Emily (23) , Fitnesstrainerin aus Klagenfurt am Wörthersee (Österreich): "Ich hasse es, wenn man mir sagt, was ich zu tun habe." Bild: RTL 11 von 24 Franziska (26) , Erzieherin aus Kassel: "Ich bin nicht nur schön, sondern habe auch was im Köpfchen." Bild: RTL Franziska (26) , Erzieherin aus Kassel: "Ich bin nicht nur schön, sondern habe auch was im Köpfchen." Bild: RTL 12 von 24 Giannina (21) , Studentin aus Viersen: "Der wichtigste Moment in meinem Leben? Meine Hochzeit. Da freue ich mich drauf, seit ich klein bin." Bild: RTL Giannina (21) , Studentin aus Viersen: "Der wichtigste Moment in meinem Leben? Meine Hochzeit. Da freue ich mich drauf, seit ich klein bin." Bild: RTL 13 von 24 Irina (29) , Fotografin und Brautstylistin aus Leipzig: "Ich möchte ganz klassisch erobert werden." Bild: RTL Irina (29) , Fotografin und Brautstylistin aus Leipzig: "Ich möchte ganz klassisch erobert werden." Bild: RTL 14 von 24 Jana-Maria (29) , Unternehmerin aus Marbella: "Mein größter Horror wäre, wenn der Bachelor keine Fernbeziehung führen will." Bild: RTL Jana-Maria (29) , Unternehmerin aus Marbella: "Mein größter Horror wäre, wenn der Bachelor keine Fernbeziehung führen will." Bild: RTL 15 von 24 Jenny (22) , Zugbegleiterin aus Dortmund: "If you never go you will never know." Bild: RTL Jenny (22) , Zugbegleiterin aus Dortmund: "If you never go you will never know." Bild: RTL 16 von 24 Josephine (25) , Marketingmanagerin und Fitnesstrainerin aus Rehren: "Nur eine Null hat keine Ecken und Kanten." Bild: RTL Josephine (25) , Marketingmanagerin und Fitnesstrainerin aus Rehren: "Nur eine Null hat keine Ecken und Kanten." Bild: RTL 17 von 24 Lara (23) , Studentin aus Memmingen: "Mit unspontanen Langweilern kann ich nichts anfangen." Bild: RTL Lara (23) , Studentin aus Memmingen: "Mit unspontanen Langweilern kann ich nichts anfangen." Bild: RTL 18 von 24 Natalie (24) , Teamassistentin aus Erlangen: "Für Menschen, die mir am Herzen liegen, lasse ich sofort alles stehen und liegen." Bild: RTL Natalie (24) , Teamassistentin aus Erlangen: "Für Menschen, die mir am Herzen liegen, lasse ich sofort alles stehen und liegen." Bild: RTL 19 von 24 Nele (28) , Unternehmerin aus Hamburg: "Ich stehe mit beiden Beinen im Leben und bin mehr als bereit." Bild: RTL Nele (28) , Unternehmerin aus Hamburg: "Ich stehe mit beiden Beinen im Leben und bin mehr als bereit." Bild: RTL 20 von 24 Susanna (27) , Social Media Managerin aus Hamburg: "Intoleranz, Homophobie und Rassismus bringen mich auf die Palme." Bild: RTL Susanna (27) , Social Media Managerin aus Hamburg: "Intoleranz, Homophobie und Rassismus bringen mich auf die Palme." Bild: RTL 21 von 24 Valeria (22) , Studentin aus Berlin: "Manchmal geht mein mexikanisches Temperament mit mir durch." Bild: RTL Valeria (22) , Studentin aus Berlin: "Manchmal geht mein mexikanisches Temperament mit mir durch." Bild: RTL 22 von 24 Vivian (28) , Model aus Moers: "Auch als alleinerziehende Mutter kann man seine Träume verwirklichen." Bild: RTL Vivian (28) , Model aus Moers: "Auch als alleinerziehende Mutter kann man seine Träume verwirklichen." Bild: RTL 23 von 24 Yasmin (23) , Duale Studentin aus Fürth: "Mich könnte man in der Wüste aussetzen - ich würde trotzdem neue Kontakte knüpfen." Bild: RTL Yasmin (23) , Duale Studentin aus Fürth: "Mich könnte man in der Wüste aussetzen - ich würde trotzdem neue Kontakte knüpfen." Bild: RTL 24 von 24 Die Qual der Wahl hat in dieser neuen Staffel "Bachelor" Dominik Stuckmann. Der 29-Jährige sucht bei RTL die Liebe. Der Unternehmer und IT-Spezialist ist seit neun Monaten Single. Bild: RTL Die Qual der Wahl hat in dieser neuen Staffel "Bachelor" Dominik Stuckmann. Der 29-Jährige sucht bei RTL die Liebe. Der Unternehmer und IT-Spezialist ist seit neun Monaten Single. Bild: RTL 1 von 24 "Möchtest du diese Rose annehmen?" Diese Frage wird auch 2022 wieder gestellt, denn "Der Bachelor" geht in die zwölfte Runde (alle Folgen gibt es hier zu sehen). Diese 22 Kandidatinnen wollen das Herz von Bachelor Dominik Stuckmann erobern. Bild: RTL "Möchtest du diese Rose annehmen?" Diese Frage wird auch 2022 wieder gestellt, denn "Der Bachelor" geht in die zwölfte Runde (alle Folgen gibt es hier zu sehen). Diese 22 Kandidatinnen wollen das Herz von Bachelor Dominik Stuckmann erobern. Bild: RTL

Ihr künftiger Partner müsste für sie nicht nach Memmingen ziehen. Im Gegenteil: „Ich würde mich sogar sehr freuen, wenn ich mit ihm irgendwo komplett neu anfangen kann.“ Ihre Traumziele für ein neues Leben seien etwa die Schweiz und Australien.

Und dort würde ihr Partner vermutlich nicht nur mit ihren positiven Eigenschaften konfrontiert werden, sondern auch mit ihren negativen: „Ich bin sehr stur, ich möchte meinen eigenen Willen durchsetzen. Ich sehe auch ungern meine Fehler ein, tue es zwar meistens dann schon, aber ungern.“