Bachelor-Kandidatin Lara aus Memmingen: "Solche Zufälle sind der Wahnsinn"

Wie geht es Lara Honner aus Memmingen, die Kandidatin in "Der Bachelor" 2022 ist, nach der dritten Folge? Und ist Dominik Stuckmann ihr Traummann? Ein Interview.

15.02.2022 | Stand: 13:22 Uhr

Die Memmingerin Lara Honner ist Kandidatin in der RTL-Show Der Bachelor 2022. Nach drei Folgen haben wir mit ihr für eine Zwischenbilanz gesprochen.

Nun sind drei Folgen des Bachelors gelaufen. Haben Sie schon Rückmeldungen aus Memmingen, von Familie, Freunden, Bekannten?

Lara Honner: Bisher habe ich ausschließlich positive Rückmeldungen von meiner Familie bekommen. Nachdem mein Papa die Sendung nun zum ersten Mal angesehen hat, ist er total begeistert. Vor allem das Bieröffnen fand er sehr beeindruckend. (Anmerkung der Redaktion: In Folge drei öffnete Lara dem Bachelor eine Flasche Bier an einer Tischkante)

Sie haben den Bachelor Dominik Stuckmann nun ein wenig kennengelernt. Könnte er Ihr Traummann sein?

Lara Honner: Tatsächlich haben Dominik und ich sehr viele Gemeinsamkeiten. Was ich bisher von ihm kennen lernen durfte, kommt sehr nahe an das, was ich für meine Zukunft suche.

Was mögen Sie besonders am Bachelor?

Lara Honner: Besonders mag ich, dass er genau so spontan und abenteuerlustig ist wie ich und sich für nichts zu schade ist. Dass er Fitness genauso anstrengend findet wie ich, finde ich umso sympathischer.

Wie fühlen Sie sich mittlerweile, vor der Kamera zu stehen?

Lara Honner: Nach Woche drei habe ich mich an die Kameras gewöhnt und kann nun voll und ganz ich selber sein. Am Anfang war das noch ziemlich ungewohnt, aber mit der Zeit konnte ich mich dann fallen lassen.

Wie kommen Sie mit den anderen Kandidatinnen zurecht?

Lara Honner: Mit den anderen Kandidatinnen komme ich teils, teils zurecht. Natürlich gibt es meine Lieblingsgirls sowie Mädels, mit denen ich nichts zu tun haben möchte. Wie im normalen Leben eben auch. Man muss ja nicht mit jedem zurechtkommen.

Eine der beiden Kandidatinnen, die in Folge 3 überraschend neu hinzugekommen sind, kommt aus Kaufbeuren. Wie ist das für Sie, eine Konkurrentin aus dem Allgäu zu haben?

Lara Honner: Sie kam mir sehr bekannt vor, wodurch wir dann auf das Thema Heimatort kamen und sich herausstellte, dass sie aus Kaufbeuren kommt, wo ich drei Jahre gelebt habe. Solche Zufälle sind der Wahnsinn, deshalb habe ich mich sehr über sie gefreut.