Der ECDC Memmingen arbeitet weiter mit Ravensburg zusammen

Die Kooperation der Memminger Indians mit den „Towerstars“ geht in die dritte Spielzeit. Welche Vorteile sich die beiden Eishockey-Vereine davon versprechen.

25.07.2023 | Stand: 16:00 Uhr

Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen und der amtierende DEL2-Meister Ravensburg setzen ihre Kooperation fort. Die Zusammenarbeit geht damit in die dritte Saison. Gemeinsames Ziel ist es, junge Spieler zu fördern und weiterzuentwickeln.

Memmingen und Ravensburg verständigten sich nach Angaben des ECDC darauf, die Zusammenarbeit zu verlängern. Beide Vereine wollen damit nach Angaben der Indians mehreren jungen Spielern zusätzliche Möglichkeiten auf dem Weg zum Eishockeyprofi bieten.

In der vergangenen Saison haben sich mehrere Ravensburger beim ECDC bewiesen

Bereits in der abgelaufenen Saison haben sich mit Tim Gorgenländer, Daniel Schwaiger, Luigi Calce und den Drothen-Brüdern mehrere Talente auch in der Oberliga beim ECDC bewiesen. Sie hätten dem Memminger Team mitunter auch zu wichtigen Punkten verholfen, teilte der ECDC am Dienstag mit.

Als die Verletzungsmisere bei den Oberschwaben in der vergangenen Saison enorm groß gewesen sei, seien andererseits die damaligen Indians-Spieler Leon Kittel und Lion Stange für die DEL2 lizenziert worden. Am Schluss blieben beide aber ohne Einsatz.

In der kommenden Runde sind Ralf Rollinger, Lukas Bender und Tim Sezemsky vorgesehen

Für die kommende Saison sind die bekannten Akteure Tim Gorgenländer und Luigi Calce erneut mit einer Spielberechtigung für die Memminger ausgestattet, hinzu kommen die beiden Ravensburger Neuzugänge Ralf Rollinger und Lukas Bender sowie Verteidiger Tim Sezemsky.

Auch aufseiten der Indians sind Abstellungen zum Kooperationspartner möglich, in Frage kommen könnten hier mehrere Akteure. Geplant ist, dass auch bereits der eine oder andere ECDC–Spieler bei den „Towerstars“ mittrainieren werde, solange die Vorbereitung auf die Oberliga-Saison noch nicht begonnen habe.

Die genauen Personalien werden von den beiden Trainern Daniel Huhn (Memmingen) und Gergely Majoross (Ravensburg) vor jeder Woche abgesprochen. Hier komme den Vereinen die geografische Nähe gelegen, die auch ein spontanes Umplanen erleichtere und beide Organisationen somit zu mehr als nur geeigneten Partnern mache.

Memmingens Sportlicher Leiter Sven Müller: „Sehr guter Austausch“

Sven Müller, der Sportliche Leiter der Indians, sagt zur Zusammenarbeit: „Wir sind froh, weiter mit den Towerstars zusammenzuarbeiten. Zwischen beiden Klubs besteht ein sehr guter Austausch, der sich immer mehr verbessert hat. Auch die Entwicklung der jungen Spieler war sehr positiv und kam beiden Teams zugute.“

Daniel Heinrizi, Towerstars Geschäftsführer Sport, sagt zur Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem ECDC Memmingen: „Nicht nur die Talente selbst, sondern auch die beiden Klubs profitieren in hohem Maße von der guten Zusammenarbeit. Daher freue ich mich, dass wir die Partnerschaft untermauern konnten.“