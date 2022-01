Der ECDC Memmingen behauptet sich unter den Top Vier

Die Memminger Indians gewinnen in Peiting mit 6:3 und etablieren sich als Mitglied des Spitzenquartetts. Am Mittwoch kommt Füssen zum Derby.

6:3, 6:3, 6:3: Was aussieht wie ein klarer Drei-Satz-Sieg beim Tennis, ist die bisherige Saisonbilanz des Eishockey-Oberligisten ECDC Memmingen in Spielen gegen den EC Peiting (ECP). Nachdem die Indians in dieser Saison bereits zweimal mit 6:3 gegen Peiting die Oberhand behalten hatten, legten sie auch im ersten Spiel im neuen Jahr mit dem gleichen Ergebnis nach. Die Memminger, die vor 429 Zuschauern mit vier kompletten Angriffsreihen und dem wiedergenesenen Goalie Marco Eisenhut spielen konnten, festigten dadurch ihren Platz unter den Top Vier der Liga. Der EC Peiting ist nun Sechster.

ECDC-Trainer Waßmiller: „Wir haben bis zum 4:0 das Spiel kontrolliert“

„Im Großen und Ganzen haben wir ordentliches Eishockey abgeliefert. Bis zum 4:0 haben wir das Spiel kontrolliert. Alles lief da nach Plan“, sagte ECDC-Trainer Sergej Waßmiller nach dem Spiel. Er sagte aber auch: „Wir hatten uns auch vorgenommen, diszipliniert zu spielen.“ Er spielte damit auf die 30. Spielminute an, als sein Team 4:1 führte und eine fünfminütige Unterzahl aufgebrummt bekam.

Der Grund dafür war eine Spieldauer-Disziplinarstrafe gegen Lion Stange. Der hatte bereits im vorletzten Spiel, in Regensburg, eine „Spieldauer-Diszi“ kassiert, war gegen Passau gesperrt und nun gegen Peiting erst wieder ins Team zurückgekehrt.

Der Peiting profitiert von einer fünfminütigen Überzahl

Während der fünfminütigen Überzahl machten die Peitinger laut Waßmiller „ganz schön Druck und haben uns ein bisschen aus dem Konzept gebracht“. Sie erzielten vor allem zwei Treffer und verkürzten dadurch auf 3:4.

Doch die Indians ließen sich davon nicht wirklich beeindrucken und demonstrierten, dass sie nicht zufällig zu den großen Vier der Liga gehören: Alec Ahlroth antwortete eine halbe Spielminute später mit dem 5:3. Matej Pekr setzte mit seinem Empty-Net-Goal den Schlusspunkt.

Doch nochmals der Reihe nach: Linus Svedlund schlenzte in der achten Spielminute die Scheibe zum 1:0 ins Gehäuse des ECP. Eine Minute später erhöhte der ECDC durch Alec Ahlroth, der einen Alleingang eiskalt abschloss. Als dann Matej Pekr gegen Mitte des ersten Drittels das 3:0 erzielte, dominierten die Indians das Spiel und hatten durchaus noch weitere Chancen, um die Führung auszubauen.

Im zweiten Drittel schmilzt der Vorsprung des ECDC

Dies gelang zu Beginn des zweiten Drittels. Marc Hofmann überwand ECP-Goalie Florian Hechenrieder zum 4:0. Doch nun wendete sich das Blatt zugunsten der Gastgeber. Thomas Heger verkürzte zunächst auf 1:4. Ein Doppelschlag durch Eetu-Ville Arkiomaa und Thomas Heger ließ den deutlichen Vorsprung der Indians weiter schmelzen.

Im letzten Drittel machte Peiting nochmals ordentlich Druck auf das Tor der Indians. Doch Marco Eisenhut glänzte bei seinem Comeback zwischen den Pfosten und hielt seinen Kasten in den letzten zwanzig Minuten sauber.

Das Spiel der Indians gegen Peiting im Stenogramm

Ergebnis: EC Peiting – ECDC Memmingen

Tore: 0:1 (8.) Svedlund (Hafenrichter, Ahlroth), 0:2 (9.) Ahlroth (Pekr, Topol), 0:3 (12.) Pekr (Topol, Ahlroth), 0:4 (23.) Hofmann (Huhn, Bergen), 1:4 (24.) Heger (Stauder, Feuerecker), 2:4 (34.) Gohlke (Nagtzaam, Arkiomaa; 5-4), 3:4 (34.) Heger (Feuerecker, Czogallik; 5-4), 3:5 (34.) Ahlroth (Hofmann; 4-5), 3:6 (60.) Pekr (Topol, Kasten; ENG).

Strafminuten: Peiting vier – Memmingen Spieldauer-Disziplinarstrafe (Stange).

Kader ECDC: Tor: Eisenhut (Deske) – Verteidigung: Kittel, Svedlund; Stange, Kasten; Schirrmacher, Bergen – Angriff: Hafenrichter, Peter, Pohl; Topol, Ahlroth, Pekr; Nirschl, Huhn, Hofmann; Abstreiter, Lukes, Pfalzer.

Ausblick: Am Mittwoch empfängt der ECDC ab 20 Uhr den Tabellenneunten EV Füssen. Karten für die Partie sind im Online-Vorverkauf bereits erhältlich.

