Der ECDC Memmingen bereitet sich gut auf Höchstadt vor

Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen empfängt am Sonntagabend am Hühnerberg seinen Dauerrivalen Höchstadter EC. Es ist ein wichtiges Spiel im Kampf um Platz vier.

17.11.2023 | Stand: 14:30 Uhr

Wenn die Memminger Indians im Kampf um die vorderen Plätze in der Eishockey-Oberliga Süd weiter mitmischen wollen, sind am Sonntagabend Punkte für sie Pflicht. Ab 18 Uhr gastiert der Tabellenachte Höchstadter EC (HEC) beim Tabellenvierten aus der Maustadt. Obwohl es in jüngster Zeit keine Probleme gab, wurde das Spiel gegen den fränkischen Dauerrivalen wegen früherer Vorfälle erneut als Sicherheitsspiel eingestuft.

Gegen Höchstadt wird es für den ECDC wohl wieder eng werden

Nach dem Punktgewinn beim Tabellensechsten SC Riessersee (3:4 nach Verlängerung) unter der Woche steht für die Indians an diesem Wochenende nur eine Partie auf dem Programm. Nachdem am Freitag kein Spiel angesetzt war, empfangen sie am Sonntag die „Alligators“. Gegen die Gäste von der Aisch gibt es traditionell einen harten Kampf um die Punkte, auch dieses Mal wird es wohl wieder eine enge Partie werden.

Die Indians standen vor dem Wochenende noch immer auf Platz vier. Sie könnten aber, aufgrund des spielfreien Freitags, von Heilbronn und dem SC Riessersee eingeholt beziehungsweise überholt werden. Umso wichtiger wäre es für das von Daniel Huhn trainierte Team, durch einen Sieg am Sonntag im Rennen um die vorderen Plätze zu bleiben.

Die Memminger müssen ihre Chancenverwertung verbessern

Gerade nach dem misslungenen jüngsten Heimauftritt gegen Lindau (1:4) wollen die Indians Wiedergutmachung betreiben. Positiv war zuletzt für sie: In der Partie am Dienstag in Garmisch überstanden sie alle fünf Unterzahlsituationen schadlos und trafen im Gegenzug in zwei von drei Powerplay-Situationen. Gerade die „Special Teams“ waren zuletzt eine der Schwachstellen bei den Memmingern. Sollte sich nun – nach dieser Trainingswoche – auch noch die Chancenverwertung verbessert haben, so stehen die Chancen der Maustädter auf Punkte sicher nicht schlecht.

In personeller Hinsicht ergaben sich vor dem Wochenende keine Änderungen im Vergleich zum jüngsten Spiel gegen Garmisch. Ein Einsatz von Lubor Pokovic wird sich frühestens am Samstag entscheiden, Valentin Busch und Pascal Dopatka fallen sicher aus. Ob mit Unterstützung aus Ravensburg gerechnet werden könne, entscheidet sich nach Angaben des ECDC ebenfalls kurzfristig.

Die „Alligators“ kommen mit Aufwind nach Memmingen

Die „Alligators“ kommen mit Aufwind nach Memmingen. Vor dem Wochenende hatte der HEC eine Serie von fünf Spielen in Folge ohne Niederlage in der regulären Spielzeit vorzuweisen, unter anderem gegen Heilbronn und Garmisch. Das von Mikhail Nemirovsky trainierte Team verfügt mit Anton Seewald (ehemaliger Memminger) und Klavs Planics über ein sehr starkes und eingespieltes Duo. Die Routiniers Martin Heinisch (Weiden) sowie der Ex-Memminger Sergei Topol belegen ebenfalls vordere Plätze in der teaminternen Scorerwertung.

Gefährlichster Verteidiger, und das seit mehreren Jahren, ist der Kanadier Jake Fardoe. Im Tor vertrauen die Franken vorrangig auf ein junges Duo, bestehend aus Justin Spiewok und Nico Zimmermann, die von Routinier Benny Dirksen unterstützt werden. Das bislang einzige Aufeinandertreffen beider Mannschaften in dieser Saison entschieden die Indians mit 7:4 zu ihren Gunsten. Die Partie wurde damals erst in der Schlussphase entschieden.

Wo es Karten für den ECDC Memmingen gibt

Karten für das Spiel des ECDC gegen den Höchstadter EC sind im Vorverkauf online erhältlich. Die Adresse lautet https://shops.ticketmasterpartners.com/ecdc-memmingen. Die Indians empfehlen, Tickets vorab zu erwerben, da die Partie als Sicherheitsspiel eingestuft wurde. (mit maj)