Der ECDC Memmingen empfängt am Blaulichttag das Schlusslicht

Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen hat am Freitag nicht nur den Tabellenletzten Klostersee zu Gast, sondern auch 400 Ehrenamtliche aus Hilfsorganisationen.

27.10.2022 | Stand: 16:02 Uhr

Am Blaulichttag wollen die Memminger Indians einen weiteren Heimsieg in der Eishockey-Oberliga einfahren. Zu Gast am Memminger Hühnerberg ist am Freitag ab 20 Uhr Aufsteiger und Schlusslicht EHC Klostersee. Die Indians gehen als klarer Favorit in die Partie.

Drei Punkte sind für den Tabellenzehnten ein Muss, um den Abstand auf die vorderen Plätze zu verkürzen. Am Sonntag sind die Indians spielfrei. Weiter geht es erst am Mittwoch, 2. November, ab 19.30 Uhr mit dem Heimspiel gegen den SC Riessersee.

In personeller Hinsicht schaut’s beim ECDC wieder besser aus

Die Lage: Nachdem in der vergangenen Woche mehrere Krankheitswellen das Memminger Team trafen, sieht es vor der Partie gegen den EHC Klostersee wieder deutlich besser aus. Es besteht die Hoffnung, dass alle Spieler, von den Langzeitverletzten abgesehen, in den Kader zurückkehren können. Auch das Training wurde wieder in voller Besetzung absolviert. Unterstützt werden die Memminger am Freitagabend auch von rund 400 Hilfskräften aus dem Umkreis, die der Einladung des ECDC zum jährlichen „Blaulichttag“ gefolgt sind. Mit einer kostenlosen Eintrittskarte bedankt sich der Verein für den großen ehrenamtlichen Einsatz zum Wohle der Allgemeinheit.

Gegner Klostersee ist Tabellenletzter

Die Gegner: Ein neues Gesicht am Hühnerberg: Mit dem EHC Klostersee kommt der Aufsteiger in die Maustadt. Die Oberbayern aus Grafing waren vor mehreren Jahren bereits fester Bestandteil der Oberliga, ehe sie nun, nach mehreren Jahren Bayernliga, einen neuen Anlauf wagen.

Die Gäste kommen als Schlusslicht der Tabelle an den Hühnerberg, doch das kampfstarke Team, das nach dem Aufstieg weitgehend unverändert blieb, ist ein unangenehmer Gegner. Am vergangenen Wochenende gelang den Grafingern der zweite Punkterfolg, nachdem sie mehrmals knapp vor dem Ende gescheitert waren. Die gefährlichsten Akteure im Team von Trainer Dominik Quinlan, der auf zahlreiche Spieler mit Oberliga-Erfahrung zurückgreifen kann, sind die Kanadier Joseph Leonidas sowie Lynnden Pastachak.

Beim folgenden Spiel des ECDC am Mittwoch gegen den SC Riessersee findet eine Aktion speziell für Schüler und Studenten statt. Sie erhalten hier ihr Stehplatz-Ticket nach Vorlage eines gültigen Nachweises für fünf Euro.

Das Spiel der Indians wird von SpradeTV übertragen

Ticket-Info: Tickets für das Spiel am Freitagabend sind im Vorverkauf verfügbar. An den Abendkassen werden am Spieltag ebenfalls Tickets angeboten, außerdem wird die Partie live auf SpradeTV übertragen.

Benedikt Jiranek hat den ECDC verlassen

Kader-News: Abwehrspieler Benedikt Jiranek verlässt den ECDC Memmingen

„Benedikt kam mit dem Wunsch einer Vertragsauflösung auf uns zu, er möchte mehr Eiszeit erhalten. Wir haben versucht, ihn von einem Verbleib zu überzeugen, wollten seiner weiteren Entwicklung aber nicht im Weg stehen“, erklärte Memmingens Sportlicher Leiter Sven Müller.

Die Memminger Indians sind nach den jüngsten Ausfällen (Hafenrichter, Topol) weiterhin auf der Suche nach Verstärkung im Angriff. Der Markt an bezahlbaren Alternativen, welche dem Team auch sportlich weiterhelfen könnten, sei aber sehr überschaubar, erklärten sie. (mit mfr)