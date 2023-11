Der ECDC Memmingen erwartet Deggendorf zum Spitzenspiel

In der Tabelle der Eishockey-Oberliga dürfen sich die Topteams keine Ausrutscher erlauben. Das gilt auch für die Partie des ECDC gegen Deggendorf am Sonntag.

Spitzenspiel am Hühnerberg: Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen erwartet am Sonntagabend ab 18 Uhr als Tabellenvierter den Zweiten, den Deggendorfer SC (DSC). Die Indians wollen den nächsten Heimerfolg einfahren, sehen sich aber einer schweren Aufgabe gegenüber.

Beim ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison hätte es Ende Oktober beinahe schon geklappt: Bis kurz vor dem Ende sahen die Indians in Deggendorf wie der glückliche Sieger aus, ehe die Hausherren kurz vor Schluss ausglichen und in der Verlängerung noch 3:2 gewannen. Nach einem sehr starken Auswärtsspiel standen die Memminger am Ende nur mit einem Punkt da und mussten den DSC jubeln lassen.

Deggendorf hält halbwegs Schritt mit dem Tabellenführer

Die Indians sind mit dem Schwung eines Sechs-Punkte-Wochenendes in die neue Woche gegangen. Nachdem Heilbronn in einem tor- und temporeichen Spiel mit 7:6 besiegt worden war, gewannen die Maustädter auch in Füssen (3:1) und festigten dadurch den vierten Platz in der Tabelle.

Die Gäste aus Deggendorf mussten zuletzt in Höchstadt eine Niederlage hinnehmen, meldeten sich mit einem Sieg gegen Garmisch aber erfolgreich zurück. Allgemein läuft es bei den Blau-Roten in dieser Spielzeit sehr gut. Der DSC ist das einzige Team, das bislang halbwegs mit dem großen Favoriten aus Weiden Schritt halten kann, was der zweite Platz unterstreicht.

Das Deggendorfer Team, das auf zahlreiche namhafte Routiniers zurückgreifen kann, verfügt über eine gewaltige Qualität. Angefangen im Tor, wo sich der langjährige DEL-Akteur Timo Pielmeier Woche für Woche auszeichnet, über die Abwehr bis hin zum Sturm: Es ist kaum eine Schwachstelle im Team von Trainer Jiri Ehrenberger auszumachen.

Der ECDC darf sich gegen Deggendorf keine Fehler erlauben

Carter Popoff, Petr Sloukal, Lukas Miculka und der wiedererstarkte Thomas Greilinger sind die erfolgreichsten Scorer beim DSC, der die erstligaerfahrenen René Röthke und Benedikt Schopper sowie weitere hochklassige Akteuren vorweisen kann.

Die Indians müssen am Sonntag, ähnlich wie im ersten Spiel, das Tempo über 60 Minuten hochhalten und dürfen sich keine Fehler erlauben. Der ECDC rechnet am Sonntag, zum Spiel des Zweiten gegen den Vierten der Tabelle, wieder mit einer großen Kulisse. Karten für das Topspiel am ersten Advent sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Die Abendkassen öffnen am Spieltag eine Stunde vor dem ersten Bully, das um 18 Uhr stattfindet.

Am Freitag spielt der ECDC Memmingen in Peiting

Mit einem Auswärtsspiel in Peiting läutet der ECDC am Freitagabend das Wochenende ein. Ab 19.30 Uhr treten die Indians zum zweiten Mal in dieser Spielzeit beim EC Peiting an. Das erste Aufeinandertreffen beider Teams in dieser Spielzeit ging knapp mit 3:2 an den ECDC. Seitdem haben sich die Indians unter den ersten vier Teams der Liga etabliert, während es bei den Oberbayern nicht immer nach Plan lief.

Doch die Mannschaften in der Oberliga Süd stehen in der Tabelle noch so eng beieinander, dass nur wenige Spiele den bisherigen Saisonverlauf auf den Kopf stellen können.

Die Indians plagen sich vor dem Wochenende mit einigen Blessuren herum. Der Einsatz von Offensivverteidiger Linus Svedlund ist, nachdem er das Spiel in Füssen nach einem Bandencheck nicht beenden konnte, immer noch nicht sicher.

Ein ausschlaggebender Punkt könnten in dieser Partie die „Special Teams“ werden: Am Freitagabend treffen die zwei schwächsten Unterzahl-Mannschaften der Liga aufeinander, wohingegen die Indians in der Powerplay-Wertung klar die Nase vorn haben.

Die Gastgeber verfügen auch in dieser Runde über ein kampfstarkes Team, das von einer nordamerikanischen Achse getragen wird. Felix Brassard, einer der stärksten Angreifer der Liga, erhält in diesem Jahr Unterstützung von Brett Ouderkirk, der seinem Sturmpartner in nichts nachsteht. Sam Payeur und Andreas Feuerecker sind weitere Führungsspieler im Team von Trainer Ty Morris.

Das Spiel der Indians wird von SpradeTV übertragen

Die Partie in Peiting beginnt um 19.30 Uhr und wird live von SpradeTV übertragen. Ein Fanbus wird ebenfalls eingesetzt, Restplätze sind laut ECDC noch verfügbar. Anmeldungen sind telefonisch unter 0160/77856269 noch möglich.

