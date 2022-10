Die Memminger Indians bezwingen am Freitagabend den EC Peiting mit 3:2. Sieggaranten sind nicht zuletzt mehrere Neuzugänge.

07.10.2022 | Stand: 22:20 Uhr

Der ECDC Memmingen feiert seinen ersten Saisonsieg. Am Freitagabend bezwingen die Indians den EC Peiting in einer engen und umkämpften Partie mit 3:2 (0:0; 2:1; 1:1).

Dass nur 1354 Zuschauer gekommen sind, ist nicht weiter verwunderlich. Und das aus mehreren Gründen: In vielen Haushalten muss derzeit aufs Geld geschaut werden. Dazu kommt der Kohlenmonoxid-Alarm vom vergangenen Wochenende und die wieder hohen Corona-Zahlen. Und nicht zuletzt haben die Memminger Indians mit ihren bislang gezeigten Leistungen die Fans noch nicht wirklich in Scharen in die Halle gelockt.

Vor dem Spiel ist die Spannung groß. Viele Zuschauer fragen sich, was der Abend bringen würde. Einen Befreiungsschlag der Indians oder eine weitere demoralisierende Schlappe, welche die Krise verschärfen würde? Nun, die Antwort lautet nach 60 Minuten: eindeutig Antwort A, Befreiungsschlag.

Vor der Partie ist die Lage beim ECDC nicht als entspannt zu bezeichnen

Vor der Parte ist die Lage beim ECDC nicht eben als entspannt zu bezeichnen. Der amtierende Oberliga-Vizemeister ist mit drei Niederlagen in die neue Saison gestartet und vor der Partie gegen Peiting mit null Punkten Vorletzter. Damit gibt man sich am Memminger Hühnerberg mittlerweile aber nicht mehr zufrieden.

Erstes Drittel: Die Fankurve gibt gleich lautstark ihre Wünsche durch: „Wir wollen Euch kämpfen sehen, wir wollen Euch siegen sehen!“, skandieren die ECDC-Anhänger. Die Indians, bei denen der starke Neuzugang Leon Meder das Tor hütet, machen von Anfang an keinen verunsicherten Eindruck. Im Gegenteil: Ihnen ist von der ersten Sekunde an anzumerken, dass sie dieses Spiel gewinnen wollen, um im vierten Saisonspiel endlich den ersten Dreier einzufahren.

Die Gäste aus Peiting halten dem starken Druck lange stand

Angriffswelle um Angriffswelle schwappt auf das von Konrad Fiedler gehütete Peitinger Tor. Doch die Gäste und ihr Goalie halten dem starken Druck ihrer Gastgeber stand. Und so steht es nach zwanzig Minuten 0:0.

Zweites Drittel: Das gleiche Bild wie im ersten Durchgang: Die engagierten Indians erspielen sich Chance um Chance, finden aber den Dosenöffner nicht. Und so steht es auch nach der Hälfte der Spielzeit noch 0:0. Der ECDC übersteht jetzt zwei Powerplays des Gegners. Ab der 34. Minute agieren die Indians selbst in Überzahl. Linus Svedlund tankt sich über die linke Seite durch und legt auf Maxim Kryvorutskyy auf. Der Neuzugang hämmert die Scheibe unhaltbar zum umjubelten 1:0 in die Peitinger Maschen.

Die Memminger Freude währt nicht lange

Doch die Memminger Freude währt nicht lange: In der 37. Spielminute gleichen die Gäste aus. Kurz vor dem Drittelende die Indians dann erneut in Überzahl. Matej Pekr zieht kraftvoll von der blauen Linie ab, Fiedler lässt abprallen – und Neuzugang Gints Meija schiebt die Scheibe lässig zum 2:1 ins Gäste-Tor. Bei diesem Stand geht es zum zweiten Mal in die Kabinen.

Drittes Drittel: Scheinbar aus dem Nichts erzielt der EC Peiting in der 44. Minute den Ausgleich zum 2:2. Die Memminger sind zuvor einen Augenblick unaufmerksam und bringen die Scheibe nicht entschlossen genug aus der Gefahrenzone. In der 48. Minute sind sie vor dem gegnerischen Tor energischer: Neuzugang Marcus Marsall bugsiert die Scheibe zum 3:2 über die Peitinger Torlinie. Dabei bleibt's – und der Jubel ist groß. Auf dem Eis und auf den Rängen.

Weiter geht's für die Indians am Sonntag mit dem schweren Auswärtsspiel bei den "Starbulls" aus Rosenheim.