Der ECDC Memmingen muss wieder genauer zielen

Bei der 1:3-Heimniederlage gegen Passau hat der Eishockey-Oberligist aus Memmingen zu wenig aus seinen Chancen gemacht. Klappt’s gegen Riessersee besser?

26.01.2023 | Stand: 15:20 Uhr

Der ECDC Memmingen muss am Wochenende gegen den Viert- und Fünftplatzierten der Eishockey-Oberliga Süd antreten. Im Heimspiel am Freitag bekommen es die Indians ab 20 Uhr mit dem SC Riessersee (SCR) zu tun, gegen den sie in dieser Saison bislang noch keine Punkte einfahren konnten.

Am Sonntag geht's für die Indians nach Höchstadt

Am Sonntag geht es nach Höchstadt. Die Siegesserie der Indians im neuen Kalenderjahr ist am Dienstag gerissen. Bei der 1:3-Heimniederlage gegen Passau hatten sie eine Reihe von Großchancen, aus denen sie aber kein Kapital schlugen. Nun wollen die Rot-Weißen am Wochenende wieder punkten. Gegen beide Gegner, die in der Tabelle gegeneinander um das direkte Heimrecht in den Play-offs kämpfen, gab es für den Tabellensiebten aus der Maustadt in dieser Spielzeit bislang nichts zu holen.

Kittel, Pfalzer und Pohl fallen wohl aus

Die Vorzeichen für die Begegnungen haben sich unter der Woche auch noch einmal verschlechtert. Zwar kehrt Christopher Kasten (Ausbildung beim Zoll) ins Team zurück, nach Verletzungen drohen aber Leon Kittel (genähte Wunde) und Milan Pfalzer (Gehirnerschütterung) auszufallen. Petr Pohl (private Gründe) wird erst nach dem Wochenende wieder in der Maustadt zurückerwartet. Unterstützung erhalten die Indians am Freitag gegen den SCR auf den Rängen von der „Hausemer Guggamusik“, die bereits vor dem Spiel ab 19 Uhr für Stimmung sorgen soll. Während der Partie sind dann laut ECDC wieder die Fans gefordert, die ihr Team erneut zu Punkten antreiben sollen.

Riessersse wird vom ehemaligen Nationaltrainer Pat Cortina gecoacht