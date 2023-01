Der ECDC Memmingen muss zwei Geldbußen zahlen

Eine Strafe richtet sich gegen einen Offiziellen der Indians. Die andere muss der Verein wegen Becherwürfen berappen. Ein Spieler ist für zwei Spiele gesperrt.

Dreifach vertreten ist der ECDC Memmingen auf der „Strafbank“ des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB). Auf der gleichnamigen Internet-Seite listet der DEB transparent auf, welche Verfahren derzeit laufen.

Gegen die Indians liefen zuletzt drei Verfahren:

Sven Schirrmacher: Der ECDC-Verteidiger musste sich wegen eines Checks gegen den Kopf- und Nackenbereich eines Lindauer Gegners im Spiel am 2. Januar verantworten. Er wurde für zwei Spiele gesperrt, fehlt also am Sonntag.

„Offizieller“: Ein namentlich nicht genannter Offizieller der Memminger Indians soll sich laut DEB im Spiel in Füssen am 30. Dezember unsportlich gegenüber einem „Spieloffiziellen“ verhalten haben. Nach sicheren Informationen unserer Redaktion handelt es sich bei dem ECDC-Offiziellen um ein Vorstandsmitglied. In dieser Angelegenheit müssen die Memminger Indians eine Geldstrafe in Höhe von 300 Euro bezahlen.

„Heimverein“: Der Hausherr und Gastgeber, also der ECDC Memmingen, musste sich wegen „Werfens von Bierbechern auf die Eisfläche“ beim Spiel am 26. Dezember gegen Höchstadt verantworten. Der DEB hat dem ECDC jetzt eine Geldstrafe in Höhe von 500 Euro aufgebrummt.

Läuft das „Trio infernale“ aus Ravensburg weiter für die Indians auf?

Nach dem begeisternden Auftritt der Ravensburger Förderlizenzspieler Luigi Calce, Robin Drothen und Marvin Feigl beim 6:1-Heimsieg gegen den EV Lindau wollte unsere Redaktion wissen, ob das „Trio infernale“ weiterhin für Memmingen auflaufen werde.

ECDC-Sprecher Michael Franz erklärte: „Aus Ravensburg wurden alle Spieler, die vom Alter her in Frage kommen, mit einer Förderlizenz für uns ausgestattet. Da die Towerstars unser fester Kooperationspartner sind, stehen die sportliche Verantwortlichen auch in regem Austausch, wer für die kommenden Spiele in Frage kommt. Meist entscheidet es sich aber erst unmittelbar vor dem jeweiligen Spieltag.“

Wie es dazu kam, dass jüngst auch Förderlizenzspieler aus Ingolstadt für die Maustädter aufliefen, begründete Franz wie folgt: „Die Jungs aus Ingolstadt sollten eigentlich nur ein Probetraining absolvieren, wurden dann aber auf Vorschlag der Verantwortlichen des ERC Ingolstadt auch mit einer Lizenz ausgestattet, da die DNL pausierte. Wichtig: Dabei handelte es sich um Spieler der Ingolstädter DNL-Mannschaft. Mit dem DEL-Team hat das nichts zu tun. Die Ingolstädter sind auch kein Kooperationspartner von uns. Wir haben nur mit dem Nachwuchsteam zu tun. Ob die Spieler nochmals Einsätze bei uns erhalten, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.“

Am Sonntag kommt Schlusslicht Klostersee an den Memminger Hühnerberg

Am Sonntagabend kommt mit dem EHC Klostersee das Tabellenschlusslicht der Oberliga Süd nach Memmingen. Nach der Absage des Spiels gegen Passau am Mittwoch gehen die Indians ausgeruht in die Begegnung, die um 18 Uhr beginnt. Tickets sind im Vorverkauf online erhältlich.

Die Absage des Passau-Spiels war für die Indians bitter, nicht zuletzt auch wegen des attraktiven Termins in den Weihnachtsferien. Ob und wann die Begegnung beider Mannschaften wiederholt wird, ist noch nicht entschieden. Für ein Wiederholungsspiel käme allerdings wohl nur eine Ansetzung unter der Woche im Februar in Frage.

Das einzig Positive an der Passau-Absage: bessere Regeneration

Solange diese Fragen nicht geklärt seien, gelte: Die bereits erworbenen Tickets behielten ihre Gültigkeit. Falls das Spiel nicht mehr ausgetragen werde, könnten die Tickets zurückgegeben werden, der Preis werde erstattet. Das einzig Positive an der kurzfristigen Absage ist für den ECDC die Tatsache, „dass sich das Team noch besser regenerieren und intensiver auf die kommenden Aufgaben vorbereiten“ könne.