Der ECDC Memmingen richtet seinen Blick jetzt auf die „Löwen“ aus Tölz

Eishockey-Oberliga: Nach dem 3:5 in Garmisch empfangen die Memminger Indians am Mittwochabend Bad Tölz. Der neue Trainer des Gegners ist ein bekannter Mann.

30.10.2023 | Stand: 14:33 Uhr

Der Abend an der Zugspitze hat Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen keine Punkte eingebracht. Die Maustädter verloren das Spiel beim SC Riessersee (SCR) 3:5. Am Mittwoch folgt nun gleich das nächste Heimspiel, und zwar gegen die Tölzer „Löwen“. Diese sind Vorletzter. Memhttps://deb-online.live/liga/herren/oberliga-sued/ mingen steht auf Rang vier, der SCR auf Platz sieben.

Ohne ihren kranken Kapitän Christopher Kasten waren die Memminger nach Garmisch-Partenkirchen gefahren. Im ersten Drittel war der ECDC das aktivere Team und spielte den SCR teilweise in der eigenen Zone fest. Die Werdenfelser waren zwar bei Kontersituationen gefährlich, erzielten aber – wie die Indians – im ersten Drittel keinen Treffer. Trotz zahlreicher Chancen war die Kaltschnäuzigkeit der Memminger vor dem Tor einfach nicht erkennbar – eine Tatsache, die sich im weiteren Spielverlauf rächen sollte.

Die Indians verlieren im zweiten Drittel den Faden

Kurz nach der ersten Pause erwischte es die Maustädter nämlich kalt. Der SCR traf nach 26 Sekunden durch Lubor Dibelka zum 1:0. Zwei Minuten später glichen die Indians durch Denis Fominych aus, verloren in diesem Drittel trotzdem den Faden.

Garmisch erhöhte noch vor Ende des Mitteldrittels auf 4:1. Lubor Dibelka, Robin Soudek und Jan-Niklas Pietsch waren die Torschützen für die Gastgeber, welche den Indians eine Lehrstunde in Sachen Chancenverwertung gaben.

Im letzten Drittel erzielte der starke Dibelka seinen dritten Treffer. Es stand nun 5:1 für den SCR. Memmingen gab sich dennoch nicht auf. So verkürzten „Eddy“ Homjakovs und Denis Fominych noch auf 3:5. Zu mehr sollte es an diesem Abend, trotz weiterer Chancen, aber nicht mehr reichen. Am Mittwoch empfangen die Maustädter die Tölzer „Löwen“ am Hühnerberg.

Die zuhause in dieser Saison noch ungeschlagenen Memminger wollen ihre makellose Heimbilanz weiter ausbauen. Ob Kapitän Kasten bis Mittwoch wieder spielfähig ist, wird sich wohl erst kurzfristig entscheiden. Ansonsten dürfte ECDC-Trainer Daniel Huhn das gleiche Personal wie zuletzt zur Verfügung stehen.

Die Bad Tölzer kommen immer besser in Fahrt

Die „Löwen“ kommen nach schwachem Saisonstart immer besser in Fahrt. Nachdem bereits früh ein Trainerwechsel erfolgte, hat nun Axel Kammerer das Sagen an der Tölzer Bande. Der renommierte Coach hat dem Team aus Bad Tölz definitiv neues Leben eingehaucht. Am Sonntag musste sich der Altmeister erst in der Verlängerung dem Top-Team aus Heilbronn geschlagen geben.

Die Schwarz-Gelben um Kapitän und Ex-Indians-Spieler Steven Deeg können mit Marc Schmidpeter, Topi Piipponen und Florian Krumpe auf mehrere höherklassig erfahrene Kräfte zurückgreifen.

Mit Verteidiger Klemen Pretnar haben sie in der vergangenen Woche einen bärenstarken Verteidiger verpflichtet, der zuletzt Teil des Meisterteams der „Starbulls“ aus Rosenheim war.

Das Spiel des ECDC in Riessersee in der Zusammenfassung

Ergebnis: SC Riessersee – ECDC Memmingen 5:3 (0:0; 4:1; 1:2).

Tore: 1:0 (21.) Dibelka (Ziesche, Soudek), 1:1 (23.) Fominych (Mastic, Bender), 2:1 (29.) Dibelka (Soudek, Ziesche), 3:1 (31.) Soudek (Dibelka, Gerg; 5-4), 4:1 (39.) Pietsch (Höller, Kircher, 5-4), 5:1 (46.) Dibelka (Allavena, Soudek), 5:2 (51.) Homjakovs (Svedlund), 5:3 (58.) Fominych (Pekr, Homjakovs).

Strafminuten: Riessersee zwölf, Memmingen zwölf.

Kader ECDC: Die Indians traten beim SC Riessersee mit folgendem Aufgebot an: Eisenhut (Meder) – Svedlund, Pokovic; Peleikis, Häring; Bender, Mastic; Menner; Busch, Homjakovs, Pekr; Marsall, Bräuner, Fominych; Meier, Meisinger, Ott; Pfalzer, Dopatka, Sarto.

Memmingen und Bayreuth tauschen das Heimrecht

Aufgrund technischer Probleme in der Bayreuther Eishalle haben die „Tigers“ und die Indians ihr jeweiliges Heimrecht der Partien am 10. November beziehungsweise 25. Februar getauscht. Konkret bedeutet dies, dass der ECDC am 10. November ein Heimspiel gegen Bayreuth austrägt und erst Ende Februar wieder in Franken antritt. Die Indians haben damit im November einen Heimspiel-Marathon vor sich:

Am 1. November ab 18 Uhr gegen Bad Tölz,

am 5. November ab 18 Uhr gegen Weiden,

am 10. November ab 20 Uhr gegen Bayreuth,

am 12. November ab 18.30 Uhr gegen Lindau,

am 19. November ab 18 Uhr gegen Höchstadt,

am 24. November ab 20 Uhr gegen Heilbronn.

Karten für alle Spiele sind online im Vorverkauf der Indians erhältlich. Die Adresse im Internet lautet: https://shops.ticketmasterpartners.com/ecdc-memmingen

(mit mfr, fl)