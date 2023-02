Nach Abgang von Petr Pohl: Wie verändert sich der Kader des ECDC Memmingen?

Nach dem Abgang von Petr Pohl waren laut ECDC Memmingen „trotz großer Bemühungen auf dem überhitzten Spielermarkt keine weiteren Transfers mehr möglich“.

16.02.2023 | Stand: 15:31 Uhr

Mit einem Spiel beim Top-Vier-Team aus Garmisch-Partenkirchen läutet Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen das Wochenende ein. Am Freitag treten die Indians als Tabellensechster ab 20 Uhr beim SC Riessersee (Vierter) an. Am Sonntag steht ab 18 Uhr das Heimspiel gegen den Tabellenfünften Höchstadt an.

Die Lage bei den Memminger Indians: Das Zwischenziel des ECDC Memmingen, Platz sechs, ist vorerst erreicht. Nun soll die wichtige Platzierung auch bis zum Ende verteidigt werden. Mit einem schweren Auswärtsspiel werden die Indians dabei am Freitag gleich auf die Probe gestellt. Beim SC Riessersee geht es um die nächsten wichtigen Punkte, auch wenn die Gastgeber als Favorit in die Partie gehen. Nach dem Abgang von Petr Pohl (unsere Redaktion berichtete) war laut ECDC „trotz großer Bemühungen auf dem überhitzten Spielermarkt keine weiteren Transfers mehr möglich“. Meist sei es „an völlig überzogenen Gehaltsforderungen und finanzkräftigeren Mitbewerbern“ gescheitert. In einem Fall waren nach Angaben der Indians sogar bereits alle Details geklärt. Der abgebende Verein habe dann aber kurz vor dem Ende der Transferperiode die Freigabe verweigert. Und so gehen die Indians mit dem aktuellen Kader in den Saison-Endspurt. Mitwirken kann dabei auch wieder der zuletzt verletzte Donát Péter. Der Mittelstürmer nahm wieder am Mannschaftstraining teil und soll schon am Freitag wieder in die Aufstellung berufen werden. Am Freitag geht's für den ECDC Memmingen zum SC Riessersee

Das Zwischenziel des ECDC Memmingen, Platz sechs, ist vorerst erreicht. Nun soll die wichtige Platzierung auch bis zum Ende verteidigt werden. Mit einem schweren Auswärtsspiel werden die Indians dabei am Freitag gleich auf die Probe gestellt. Beim SC Riessersee geht es um die nächsten wichtigen Punkte, auch wenn die Gastgeber als Favorit in die Partie gehen. Nach dem Abgang von Petr Pohl (unsere Redaktion berichtete) war laut ECDC „trotz großer Bemühungen auf dem überhitzten Spielermarkt keine weiteren Transfers mehr möglich“. Meist sei es „an völlig überzogenen Gehaltsforderungen und finanzkräftigeren Mitbewerbern“ gescheitert. In einem Fall waren nach Angaben der Indians sogar bereits alle Details geklärt. Der abgebende Verein habe dann aber kurz vor dem Ende der Transferperiode die Freigabe verweigert. Und so gehen die Indians mit dem aktuellen Kader in den Saison-Endspurt. Mitwirken kann dabei auch wieder der zuletzt verletzte Donát Péter. Der Mittelstürmer nahm wieder am Mannschaftstraining teil und soll schon am Freitag wieder in die Aufstellung berufen werden. Der Gegner des ECDC Memmingen am Freitag: Das Team aus Garmisch, trainiert vom ehemaligen Nationalcoach Pat Cortina, geht mit zuletzt drei Siegen im Rücken in die Freitagspartie. Um ihr Ziel, Platz vier, sicher zu erreichen, benötigen die Blau-Weißen aber noch einige Zähler. Sie vertrauen dabei vor allem auf ihre Leistungsträger. Robin Soudek und Lubor Dibelka führen die Scorerliste des SCR mit 70 beziehungsweise 71 Punkten an, die Rosenheimer Neuzugänge Kevin Slezak und Alex Höller folgen. Aber auch in der Defensive laufen zahlreiche Akteure mit höherklassiger Erfahrung auf. Rückhalt des Teams ist Torhüter Daniel Allavena, der über hervorragende Werte verfügt. Die bisherigen Duelle beider Mannschaften in dieser Saison waren meist recht knapp, zweimal setzten sich die Garmischer durch. Einmal waren die Indians, allerdings in der Overtime, erfolgreich. Der ECDC und Ravensburg wollen ihre "positive Partnerschaft unterstreichen und ausbauen"