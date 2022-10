Der ECDC Memmingen steht unter Druck

Nach drei Niederlagen zum Saisonstart in der Eishockey-Oberliga ist der amtierende Deutsche Vizemeister aus Memmingen Vorletzter. Das sorgt für Diskussionen.

06.10.2022 | Stand: 16:52 Uhr

„Spielen die Indians jetzt schon gegen den Trainer?“ Und: „Der hochgelobte Mejia: Was ist da los?“ Aber auch: „Ich denke, hier muss man warten. Einige neue Spieler, und dann ein neuer Trainer. Das ganze System muss sich kennenlernen und aufeinander einspielen.“

Das sind willkürlich ausgewählte Beiträge, die derzeit auf der Facebook-Seite der Memminger Indians zu lesen sind. Nach drei Spielen in der neuen Saison der Eishockey-Oberliga Süd ist der amtierende Deutsche Vizemeister aus der Maustadt mit null Punkten Vorletzter. Und das nach der vergangenen Saison, in der die Indians nicht nur die eigenen Fans begeistert, sondern im ganzen Land für Furore gesorgt haben.

ECDC-Sprecher: „Zur Trainer-Diskussion äußern wir uns nicht“

Das wirft Fragen auf. Doch es gibt noch keine offiziellen Antworten vonseiten des ECDC. Auf Anfrage unserer Redaktion gibt sich Sprecher Michael Franz am Donnerstag zugeknöpft: „Zur Trainer-Diskussion äußern wir uns nicht. Es steht im Moment auch niemand zur Debatte.“ Doch auch in einer eigenen Pressemitteilung teilen die Indians am Donnerstag mit: „Nach drei Niederlagen zum Start der neuen Oberliga-Saison stehen die Memminger Indians schon am zweiten Wochenende unter Zugzwang.“ Vor allem im Heimspiel am Freitag ab 20 Uhr gegen den Tabellenfünften aus Peiting sind die Indians fast schon zum Siegen verdammt. Zwei Tage später folgt dann das Aufeinandertreffen mit dem Liga-Schwergewicht aus Rosenheim. Die „Starbulls“ sind derzeit Sechster.

Für die Indians war es ein „Start zum Vergessen“

„Es war ein Start zum Vergessen“ – das will der ECDC gar nicht verhehlen. Nachdem es am ersten Spieltag in Bad Tölz einen ersten Rückschlag gegeben habe, habe das Team auch das Aufeinandertreffen mit dem EV Weiden nicht siegreich gestaltet. Es folgte die „durchaus vermeidbare Niederlage“ unter der Woche in Höchstadt, „sodass nun dringend die ersten Punkte eingefahren werden müssen“. Betrachte man die Ausgangslage für das anstehende Wochenende, so sei klar, dass dies kein einfaches Unterfangen werden dürfte.

Vor allem am Sonntag hängen die Trauben laut Verein sehr hoch. Dann reisen die Rot-Weißen an die Mangfall, zum Topteam aus Rosenheim. Doch auch Freitagsgegner Peiting sei nicht zu unterschätzen. Hinzu komme, dass der ECDC nach diesem Fehlstart enorm unter Druck stehe.

In den vergangenen Partien kamen die Memminger nach eigener Einschätzung meist gut in die Partie, ehe sie durch den ersten Gegentreffer völlig aus der Bahn geworfen wurden. Ein leichter Positivtrend sei zwar zu erkennen gewesen, so der ECDC, „doch für unsere eigenen hohen Ansprüche genügte dieser noch nicht“.

Der ECDC muss sich in der Defensive und bei der Chancenverwertung verbessern

Vor allem im konsequenten Defensivverhalten und auch bei der Chancenverwertung müsse eine große Steigerung her, um erstmals Punkte zu ergattern. In personeller Hinsicht dürfte sich im Vergleich zu den ersten Partien nur wenig ändern. Dominik Meisinger, der gegen Weiden noch fehlte, war bereits in Höchstadt wieder an Bord. Er wurde vor Kurzem Vater.

Der Freitagsgegner: Am Freitag treffen die Indians auf einen „äußerst unbequemen, aber wohlbekannten Gegner“. Mit dem EC Peiting komme eine aggressive und laufstarke Mannschaft an den Hühnerberg, die dem ECDC in den vergangenen Jahren immer einen großen Kampf geboten habe. Das Team des Trainergespanns Anton Saal und Ty Morris vertraut in dieser Saison weiter auf die Routiniers Florian Hechenrieder (Tor) und Andreas Feuerecker (Abwehr). Im Sturm sollen es die nordamerikanischen Neuzugänge Sam Payeur (ehemals Füssen) und Felix Beauchemin richten. Tickets für das Spiel am Freitagabend sind bereits verfügbar. Sie können im Vorverkauf über Ticketmaster erworben werden. Am Spieltag öffnen die Abendkassen wie gewohnt. Die Partie wird von SpradeTV live übertragen.

Am Sonntag geht es für die Memminger nach Rosenheim