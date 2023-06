Der ECDC Memmingen verlängert mit Maximilian Menner

Der junge Verteidiger aus Essen bleibt beim Eishockey-Oberligisten aus Memmingen. Warum er für die Indians so wertvoll ist.

07.06.2023 | Stand: 18:00 Uhr

In der Defensive des Eishockey-Oberligisten ECDC Memmingen waren zuletzt nur noch wenige Stellen offen. Mit Maximilian Menner ist einer dieser Plätze nun besetzt worden. Die Rot-Weißen halten den jungen Verteidiger für mindestens ein weiteres Jahr am Hühnerberg. Der 21 Jahre alte Menner spielt damit ab dem Herbst seine zweite Saison beim ECDC.

Menner war in Bietigheim, bevor er nach Memmingen kam

Maximilian Menner wechselte zur Saison 2022/23 an den Hühnerberg. Zuvor war der 1,78 Meter große Abwehrspieler in Bietigheim unter Vertrag, lief aber per Förderlizenz hauptsächlich in der DEL 2 in Selb und Bayreuth auf.

Ausgebildet wurde der gebürtige Essener größtenteils in der Red-Bull-Akademie in Salzburg.

In seiner ersten Spielzeit bei den Memmingern wusste der Linksschütze mit Offensivdrang dann gleich zu überzeugen. Nach holprigem Start entwickelte er sich im Laufe der Saison zu einer festen Größe in der Abwehr und lieferte immer öfter überzeugende Auftritte ab.

Kein Wunder also, dass man sich bei den Indians entschied, den quirligen und agilen Verteidiger weiter zu verpflichten. Die Verantwortlichen selbst sehen großes Potenzial bei Menner, der in Memmingen weiter reifen soll.

Memmingens Sportlicher Leiter: Menner wurde immer wichtiger für unser Spiel

Memmingens Sportlicher Leiter Sven Müller sagt: „Maxi konnte sich in der vergangenen Saison kontinuierlich steigern und wurde immer wichtiger für unser Spiel. Er ist noch sehr jung und noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen. Wir freuen uns, dass er diese in Memmingen vorantreiben will.“ (mit mfr und fl)