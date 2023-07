Der ECDC Memmingen verpflichtet frisch gebackenen DNL-Meister

Der 19-jährige Stürmer Fabio Sarto kommt von den Jungadlern Mannheim nach Memmingen. Was der Sportliche Leiter des ECDC Memmingen über ihn sagt.

04.07.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen hat mit dem 19 Jahre alten Angreifer Fabio Sarto ein weiteres Offensivtalent für die kommende Saison verpflichtet. Der Mittelstürmer wird nach Angaben der Indians mit einem Vertrag für die kommende Spielzeit ausgestattet, es wird seine erste im Senioren-Bereich sein.

Der gebürtige Frankfurter verbrachte die vergangenen Jahre in Mannheim und wechselt nun als frischgebackener DNL-Champion von der Nachwuchs-Abteilung der Adler Mannheim an den Hühnerberg.

In der DNL kam Fabio Sarto zuletzt auf 27 Scorerpunkte

In der abgelaufenen Saison in der höchsten deutschen Nachwuchsliga kam Sarto auf insgesamt 27 Punkte in 34 Hauptrundenpartien, weitere sieben Scorerpunkte folgten in den Play-offs, in denen sich die Adler am Ende gegen Köln im Kampf um die Meisterschaft durchsetzten.

Der rechtsschießende Center wird bei den Indians als Mittelstürmer eingeplant und soll in Memmingen erste Erfahrungen im Profi-Eishockey sammeln. Der 1,79 Meter große Offensivakteur wurde in den vergangenen Jahren auch immer wieder für Spiele der Nachwuchs-Nationalmannschaft nominiert.

Sarto hat mit dem neuen ECDC-Verteidiger Felix Fleischer zusammengespielt

Mit dem neuen Indians-Verteidiger Felix Fleischer spielte Sarto ebenso schon zusammen wie mit den ehemaligen Förderlizenzspielern Tim Gorgenländer und Luigi Calce aus Ravensburg, bei denen er sich schon frühzeitig über den ECDC erkundigt hatte. Und bei den Jungadlern spielte Sarto zusammen mit dem Memminger Gian-Luca Pinna. Bei den Indians wird Sarto mit der Rückennummer 9 auflaufen.

Memmingens Sportlicher Leiter Sven Müller sagt über Sarto: „Fabio ist ein talentierter junger Angreifer, dem wir die Möglichkeit geben wollen, im Profi-Eishockey Fuß zu fassen. Wir freuen uns, dass er Memmingen als geeigneten Standort dafür ausgewählt hat.“

Sarto freut sich schon auf die Memminger Fans

Fabio Sarto selbst sagt: „Ich freue mich sehr auf Memmingen, auf die Stadt, auf das Team und auf die Fans. Ich bin dem Verein sehr dankbar, dass ich eine Chance bekomme, mich im Profibereich zu beweisen und hoffe, dass ich von Tag eins an zum Erfolg des Teams beitragen kann.“ (mit mfr)

