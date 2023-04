Der ECDC Memmingen verpflichtet Robert Peleikis aus Herne

Mit dem 29-Jährigen präsentieren die Memminger ihren zweiten Neuzugang für die Defensive. Memmingens Sportlicher Leiter sagt: Er lässt sich nichts gefallen.

23.04.2023 | Stand: 13:30 Uhr

Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen hat Neuzugang Nummer vier verpflichtet: Vom Nord-Oberligisten Herne kommt nach Stürmer Denis Fominych nun auch Verteidiger Robert Peleikis an den Memminger Hühnerberg.

Mit dem 29 Jahre alten Verteidiger präsentieren die Memminger nach Lubor Pokovic ihren zweiten Neuzugang für die Defensive. Der gebürtige Freiburger lief in den vergangenen Spielzeiten in der Oberliga Nord auf und kommt nun aus Herne an den Hühnerberg.

Robert Peleikis wurde beim EHC Freiburg ausgebildet

Verteidiger Peleikis wurde im Nachwuchs des EHC Freiburg ausgebildet und fasste bereits früh in der Oberliga Fuß. Im Süden der Republik war Peleikis für Bayreuth und Deggendorf aktiv, ehe er in der Oberliga Nord vorübergehend heimisch wurde. Mehrere Jahre in Hannover und zuletzt zwei Spielzeiten in Herne stehen in seiner Vita. Peleikis gilt als punktstarker Verteidiger, der seinen Körper einsetzen kann und auch vor Konfrontationen nur selten zurückschreckt.

2021/22 scheiterte Peleikis mit Herne an Memmingen

Seine unbequeme Spielweise bekamen die Indians bereits in den Play-offs 21/22 zu spüren, als der 1,81 Meter große und 85 Kilogramm schwere Abwehrmann mit seinem Team im Achtelfinale am ECDC scheiterte.

In der abgelaufenen Spielzeit kam der Linksschütze, der bereits zweimal punktbester Verteidiger im Norden wurde, auf 36 Punkte in der Hauptrunde. Peleikis wird bei den Indians mit der Nummer 26 auflaufen.

Memmingens Sportlicher Leiter Sven Müller: "Er kann körperlich dagegenhalten"

Sportlicher Leiter Sven Müller sagt über Robert Peleikis: "Mit ihm können wir unsere Abwehr weiter aufwerten. Er verfügt zum einen über große offensive Qualitäten, kann aber auch körperlich dagegenhalten und lässt sich nichts gefallen. In der vergangenen Saison haben wir es unseren Gegnern vor dem eigenen Tor oftmals zu einfach gemacht. Hier hoffen wir, dass uns Robert mit seiner Spielweise weiterhelfen kann.“ (mit mfr)