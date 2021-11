Vor einem Jahr starb Heinrich Maucher. Der Mann hat 35 Jahre lang in einem Wald im Unterallgäu gelebt und dort 45 Hütten gebaut. Was wird aus dem Mariental?

22.11.2021 | Stand: 16:44 Uhr

Ein Jahr danach. Am Abend des 19. November 2020 war der Eremit von Maria Baumgärtle friedlich in seiner Wohnhütte eingeschlafen, vermutlich beim Beten zur Gottesmutter Maria. Tags darauf war er leblos aufgefunden worden. Heinrich Maucher wurde 79 Jahre alt. 35 Jahre davon lebte er im Wald und baute nach und nach sein Mariental auf. Am Ende waren es 45 Hütten, die der Eremit als „Zufluchtsorte der Menschheit“ gezimmert hat, wie er sie nannte.