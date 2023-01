Der FC Memmingen feiert Richtfest

Der Fußball-Bayernligist aus Memmingen feiert am Samstag an seinem „e-con ArenaPark“. Das Team absolviert danach sein erstes Testspiel nach der Winterpause.

27.01.2023 | Stand: 15:52 Uhr

Ein Jahr nach dem ersten Spatenstich wird am Multifunktionsgebäude des FC Memmingen am Samstag, 28. Januar, ab 11 Uhr in der Arena Richtfest gefeiert. Dazu sind im „e-con ArenaPark“, wie das Gebäude heißen soll, die Baupartner, Sponsoren, Vertreter der Stadt, Politik und des öffentlichen Lebens genauso eingeladen wie Mitglieder und Fans.

Das Dach ist drauf, die letzte Platte wurde in einer Punktlandung am Freitag gesetzt. Die Innenarbeiten laufen laut FCM ebenfalls schon auf Hochtouren. Wenn alles gut weiterlaufe, könne im Sommer dieses Jahres „nach rekordverdächtig schneller Bauzeit und dem Zusammenspiel aller Gewerke planmäßig die Einweihung gefeiert werden“. Die Kosten für das Generationenprojekt betragen nach Vereinsangaben zum Abschluss voraussichtlich bei 6,7 Millionen Euro.

Der e-con ArenaPark bietet Platz für bis zu 1100 Besucher

Die Nachfrage nach Buchungen für die Räumlichkeiten, die durch den multifunktionalen Charakter für Veranstaltungen zwischen 100 und 1100 Besuchern Platz bietet, sei schon erfreulich, teilte der FCM mit. Für den Zeitraum ab Oktober 2023 könnten bereits jetzt Anfragen über Jana-Sophie Vöhringer von „JS Management & Events“ gestellt werden. Sie übernehme hauptverantwortlich den Booking-Bereich. Der e-con ArenaPark verbessert laut FCM die Infrastruktur im Memminger Stadion in deutlichem Maße und biete für den Sportbetrieb nachhaltige Möglichkeiten.

Zwei wichtige Partner sind für den FC Memmingen seine Hausbanken. Die Sparkasse Schwaben-Bodensee und die VR-Bank Memmingen eG sind die Finanzierungspartner, die sich nun von den FCM-Vorsitzenden Armin Buchmann und Professor Kai-Uwe Marten bereits vor Ort über den Baufortschritt informieren ließen.

„Hoch funktionales Gebäude, das die neuesten energetischen Standards erfüllt“

„Zur Saison 2023/2024 steht dem FC Memmingen ein hoch funktionales Gebäude zur Verfügung, das die neuesten energetischen Standards erfüllt. Damit passt dieses Projekt perfekt zu unserer nachhaltigen Geschäftsphilosophie“, heißt es vonseiten der VR-Bank, die mit Vorstand René Schinke und Firmenkundenberater Felix Krimmel vertreten war. Auch die Sparkassen-Vorstände Thomas Munding und Bernd Fischer freuten sich über den Baufortschritt: „Vielen Dank für den spannenden Einblick. Wir freuen uns, Finanzierungspartner für dieses Projekt sein zu dürfen.“

Der FC Memmingen testet am Samstag beim FC Wangen

Pünktlich mit dem Beginn der Vorbereitung des Fußball-Bayernligisten FC Memmingen ist erst einmal der Winter im Allgäu eingezogen. Seit vergangenem Montag bereitet Cheftrainer Stephan Baierl seine Mannschaft, den Tabellenzweiten, auf die Restsaison ab März vor. Das erste Testspiel führt den FCM am Samstag ab 13 Uhr zum FC Wangen, zu dem in der Winterpause Oktay Leyla gewechselt ist. Das Testspiel in Wangen wird auf dem Kunstrasenplatz „Hinteres Ebnet“ beim Schulzentrum im Danneckerweg ausgetragen.

Mit Jannik Holzapfel, Leon Pfeifer, Jannek und Jonas Brüderlin sowie Trainer Candy Decker und Co-Trainer Christoph Mangler finden sich noch weitere Akteure mit Memminger Vergangenheit beim württembergischen Verbandsligisten. Wangen kämpft um den Klassenerhalt. Ein schwieriges Unterfangen, denn es gibt gleich sechs Festabsteiger – und den Tabellenzwölften kann es auch noch erwischen.

FCM-Trainer Baierl will im Aufstiegskampf angreifen

Ganz anders sind die Voraussetzungen in Memmingen, wo Baierl im Meisterschafts- und Aufstiegskampf voll angreifen will. Der Coach geht von einem guten Fitnessstand seiner Jungs aus, denn in der Winterpause hatte jeder Spieler ein individuelles Programm zu absolvieren.

Jetzt ist der Ball wieder im Spiel. Baierls Ziel ist es, „die Mannschaft stabiler zu bekommen, vor allen in der Defensive. Wir hatten bislang richtig gute Phasen, aber auch schlechte mit den verlorenen Derbys.“ Es gelte „die Gier bei den Jungs zu wecken. Dafür arbeiten wir hart und viel.“

22 Mann standen vor der Winterpause im Bayernliga-Kader. Daraus wurden Leyla und Yannick Maurer abgegeben. Auch wenn kein Spieler in der Winter-Transferperiode geholt wurde, gelten die langzeitverletzten Ardian Morina und Torhüter Martin Gruber als so etwas wie Zugänge.

Beide machten gute Fortschritte, und Baierl ist zuversichtlich, dass sie am 4. März zur Verfügung stünden, wenn es gegen Türkspor Augsburg wieder um Punkte geht. Ein Wunschkandidat wäre für den FCM Lukas Rietzler gewesen, doch statt einer Rückkehr nach Memmingen schloss er sich nach einem USA-Aufenthalt dem Konkurrenten TSV Kottern an.

Weitere Testspiele des FC Memmingen

Nach Wangen bestreitet der FCM noch weitere Testspiele: gegen den FC Kempten (31. Januar, 19 Uhr, in Dietmannsried), beim FV Biberach (4. Februar, 13 Uhr), zuhause gegen den SSV Ehingen-Süd (11. Februar, 13 Uhr) und bei den Sportfreunden Dorfmerkingen (18. Februar, 13 Uhr). Die Generalprobe vor dem Wiederauftakt steigt am 25. Februar bei einem Blitzturnier in Kottern, wo es gegen den gastgebenden TSV und den 1. FC Sonthofen geht. (mit ass)