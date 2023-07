Der FC Memmingen freut sich auf die Heimpremiere

Aufsteiger FC Memmingen trägt am Freitagabend sein erstes Heimspiel in der neuen Saison der Fußball-Regionalliga aus. Gegner Nürnberg hatte einen Fehlstart.

26.07.2023 | Stand: 17:22 Uhr

Nach dem aus Vereinssicht durchaus gelungenen Saisonstart beim Favoriten in Würzburg (0:0) steht für Fußball-Regionalligist FC Memmingen (FCM) nun die Heimpremiere an. Er empfängt am Freitagabend den 1. FC Nürnberg II, den Vierten der Vorsaison, und setzt dabei auf eine gute Kulisse. Alle Abendspiele in der Arena an der Bodenseestraße werden künftig um 19 Uhr angepfiffen.

Die Lage: Erfolgreiche Aufstiegsrelegation, im Pokal weiter, in Würzburg bestanden: „Das hat uns natürlich den Rücken gestärkt“, sagt FCM-Trainer Stephan Baierl, der sich nun auf den ersten Heimauftritt nach der Regionalliga-Rückkehr gegen eine „zwar sehr junge, aber spielerisch starke Nürnberger Mannschaft“ freut. Der „kleine Club“ hat seine Auftaktbegegnung gegen die DJK Vilzing 3:5 verloren.

Die Nürnberger werden vom langjährigen Profi Alexander Wolf trainiert

Der Gegner: Alexander Wolf, langjähriger Kapitän bei den Profis des 1. FC Nürnberg, ist als Trainer der U19-Bundesliga-Junioren jetzt zur U21 aufgerückt. Seinen Einstand hätte sich der einst eisenharte Verteidiger aber erfolgreicher gewünscht. Nach der Achterbahnfahrt gegen Vilzing brauchte er Zeit, um sich zu sammeln. Zunächst wurde ein 0:3-Rückstand in Unterzahl aufgeholt, zwei Elfmeter wurden gehalten, und der Vilzinger Torhüter traf durch einen 100-Meter-Abschlag – viel mehr Dramatik ging nicht. „Dass wir Fußball spielen können, wissen wir. Jetzt gilt es, schnell das Körperliche anzunehmen“, sagt Wolf, der nicht noch einmal Lehrgeld bezahlen will. Das Los des Nürnberger Talentschuppens ist jedes Jahr das gleiche: Als Ausbildungsmannschaft gilt es, einen großen Umbruch zu bewältigen. Aber aus dem eigenen Nachwuchs rückt immer Qualität nach. Kurzfristig wurde in dieser Woche mit Leonardo Vonic der erfolgreichste Torschütze der Vorsaison an den Drittligisten Rot-Weiß Essen abgegeben. Neu ist Torjäger Julian Kania vom TSV Schwaben Augsburg, den die Memminger aus der vergangenen Bayernliga-Runde kennen.

In der Memminger Offensive ist Mateo Bozic eine Alternative

Das FCM-Personal: In taktischer Hinsicht wird Baierl seine Elf etwas anders ausrichten, als es mit der defensiven Marschrichtung in Würzburg der Fall war. „Die Basis ist aber natürlich wieder, gut zu stehen.“ Laut FCM-Trainer wird sich aber „die Statik schon verändern“. Lukas Gerlspeck, der wegen Uni-Prüfungen zum Auftakt fehlte, könnte ein Mann für die Startformation werden. Jakob Gräser aus der Abwehr-Viererkette hatte zuletzt Oberschenkel-Probleme. Für die Offensive wäre Neuzugang Mateo Bozic eine weitere Alternative, falls es noch rechtzeitig vor Freitag mit der Spielberechtigung klappt. Bei David Remiger geht hingegen noch nichts.

Multifunktionsgebäude: Beim Testspiel gegen 1860 München gab es laut FCM am 9. Juli „einen ersten gelungenen Probelauf für den VIP-Bereich“ im noch nicht ganz fertiggestellten „e-con ArenaPark“. Die Handwerker rückten gleich darauf wieder an. Drei Wochen später sind weitere Bau-Fortschritte, unter anderem durch die Solardächer auf den Außenterrassen und den weiteren Innenausbau, deutlich sichtbar.

Wo man am besten Karten für den FC Memmingen bekommt

Tickets: Der FC Memmingen wies darauf hin, dass die Eintrittskarten im Vorfeld günstiger seien als an den Abendkassen, die um 18 Uhr öffnen. Erstmals sind auch Familienkarten sowie VIP-Tagespässe für den „e-con ArenaPark“ mit Rundum-Versorgung erhältlich. Auch diese Angebote können im neuen Ticketshop des FC Memmingen online unter www.fc-memmingen.de oder bei den Vorverkaufsstellen, den Servicecentern der Allgäuer Zeitung und der Memminger Zeitung sowie in der Esso-Tankstelle direkt am Stadion, erworben werden.

Eskort-Kids: Die Einlaufkinder sind diesmal Nachwuchsspieler des TSV Legau.

Spielleitung: Schiedsrichter: Manuel Steigerwald (TSV Karlburg/Unterfranken); Assistenten: Hannes Hemrich (Urspringen), Johannes Lorenz (Allersberg).

So will der FC Memmingen gegen Nürnberg spielen

Das voraussichtliche Aufgebot des FC Memmingen für das Spiel gegen den 1. FC Nürnberg II (Rückennummer in Klammer):

Tor: Tobias Werdich (1).

Abwehr: Jakob Gräser (3), David Bauer (6), Luis Sailer Fidalgo (19), Manuel Konrad (20).

Mittelfeld: Nikola Trkulja (10), Janis Peter (16), Micha Bareis (21), Fabian Lutz (24).

Angriff: Pascal Maier (7), Ardian Morina (11).

Bank: Lukas Bettrich (2), Nicolai Brugger (4), Dominik Stroh-Engel (9), Lukas Gerlspeck (15), Bojan Tanev (17), Matthias Moser (18), Tiziano Mulas (23), Mehmet Fidan (29), Dominik Dewein (12/Tor).

Verletzt: David Remiger.