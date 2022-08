Der FC Memmingen orientiert sich wieder nach oben

Bayernligist FC Memmingen will nach dem „Sieg am grünen Tisch“ gegen den TSV Dachau auf dem Spielfeld nachlegen und sich unter den besten Vier etablieren.

18.08.2022 | Stand: 16:27 Uhr

Die Tabelle der Fußball-Bayernliga sieht für den FC Memmingen (FCM) nach der jüngsten Sportgerichtsentscheidung viel freundlicher aus. Aus der 0:1-Niederlage gegen den TSV 1860 München II wurde ein 2:0-Sieg für die Memminger, weil der Gegner unerlaubterweise Alexander Freitag eingesetzt hatte. Der FCM ist nun Vierter. Mit einem Einspruch der „Sechzger“ ist nicht zu rechnen, da sie laut Sportgerichtsurteil in ihrer Stellungnahme mit dem „Strafmaß“ bereits einverstanden waren. Der FCM will nun sportlich nachlegen. Am Freitag geht es ab 19.30 Uhr zuhause gegen den TSV Dachau 1865.

Die Lage: Für die Memminger gilt es nun, die Position unter den besten Vier zu behaupten. In den jüngsten drei Pflichtspielen ging der FCM allerdings leer aus. „Jetzt muss es gegen Dachau wieder gelingen“, sagt FCM-Trainer Stephan Baierl. Der TSV Dachau steht auf Platz 14 der Bayernliga-Tabelle

Der Gegner: Die Gäste rangieren auf Platz 14, kamen zuletzt aber zu einem 3:0-Heimsieg gegen den VfB Hallbergmoos. Beim TSV Dachau gibt es ein Wiedersehen mit drei ehemaligen FCM-Spielern. In diesem Sommer ist Christos Trifinopoulos nach Dachau gewechselt. Die Brüder Arijanit und Lirim Kelmendi spielten in der „Corona-Saison“ 2019/2021 für den FCM – und zum ersten Mal im Herrenfußball gemeinsam in einem Team. Der ältere der Kelmendis, „Ari“, ist in Dachau einer der beiden Co-Spielertrainer von Coach Alexander Weiser, der selbst lange für den TSV spielte und seit 2019 im Trainerbereich arbeitet. Mit Sebastiano Nappo (SV Heimstetten, FC Augsburg

Das FCM-Personal: Der mit vier Treffern erfolgreichste Memminger Torschütze, Pascal Maier, muss am Freitag passen. Yannick Maurer unterzog sich am Donnerstag einer Untersuchung. Am Dienstag im Pokal gegen Rain (1:3) kamen etliche Spieler zum Einsatz, die zuletzt wenig Spielzeit hatten. Einige haben laut Baierl – trotz der Niederlage – ihre Chance durchaus genutzt, „mit Herz und Leidenschaft gespielt“ und sich durchaus empfohlen. Der Coach hat aber nicht nur gesichtet, sondern auch Taktisches ausprobiert. So rückte Fabian Lutz von der Abwehr ins Mittelfeld. Komplett pausiert haben Martin Gruber und Nikola Trkulja. Sie werden gegen Dachau laut Baierl aber „selbstverständlich wieder in der Startelf stehen“. Der FC Memmingen hat noch nie in der Liga gegen Dachau gespielt

Bisherige Vergleiche: Die gab es bisher in Punktspielen nicht, lediglich in Testspielen trafen beide Teams aufeinander.

Fan-Infos: Eintrittskarten gibt es online bei Allgäuticket sowie an den Vorverkaufsstellen. Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Anpfiff. Mit welchem Aufgebot der FCM gegen Dachau antreten will

Kader: Das voraussichtliche Aufgebot des FCM: Tor: Martin Gruber – Abwehr: Lukas Bettrich (Matthias Moser), Flemming Schug, Nicolai Brugger, David Remiger – Mittelfeld: Fabian Lutz, Nikola Trkulja, David Mihajlovic, Micha Bareis – Angriff: Dominik Stroh-Engel, Mehmet Fidan – Bank: Oktay Leyla, Leonard Zeqiri, Matthias Bauer, Kutay Yel, Gustav Agbodemegbe, Maximilian Rupp, Lino Volkmer (Tor) – Verletzt/krank: Pascal Maier, Yannick Maurer, Martin Dausch, Jakob Gräser, Emirhan Baysal.