Der FC Memmingen peilt den dritten Sieg in Folge an

30.03.2023 | Stand: 14:47 Uhr

Der FC Memmingen (FCM) peilt in der Fußball-Bayernliga nach den beiden Erfolgen gegen Spitzenreiter Schalding-Heining und in Dachau den dritten Sieg in Folge an. Bevor es mit Flutlicht-Heimspielen an Freitagabenden weitergeht, tritt der FCM gegen den FC Deisenhofen (FCD) noch einmal an einem Samstagnachmittag an. Das Spiel beginnt um 14 Uhr. Sportlicher Leiter Thomas Reinhardt hofft, dass im Endspurt in den verbleibenden neun Spielen „eine Serie gestartet werden kann“. Richtungsweisendes kann sich schon an diesem 26. Bayernliga-Spieltag tun.

Die Memminger Konkurrenten sind am Wochenende unter sich

Die Lage: Alle Memminger Konkurrenten im Aufstiegsrennen sind an diesem Wochenende unter sich. Der TSV Kottern (Zweiter) empfängt den SV Schalding-Heining (Erster), der FC Ingolstadt II (Vierter) den SV Kirchanschöring (Fünfter) und der TSV Landsberg (Sechster) den TSV 1860 München II (Siebter). Der FCM will aber nicht auf die gegnerischen Plätze schielen, sondern als Tabellendritter selber gegen den FC Deisenhofen abliefern. FCM-Cheftrainer Stephan Baierl sieht den Gegner mit 35 Punkten unter Wert in der Tabelle auf Rang elf platziert: „Deisenhofen gehört zu den spielstärksten Mannschaften der Liga. Es war schon im Hinspiel ein hartes Stück Arbeit.“ Dieses endete 0:0.

Der Gegner: Viele trauten dem Klub aus dem Münchner Speckgürtel zu, ganz vorne mitzumischen. Das Potenzial dafür ist sicher da, wie auch lange Zeit unter Beweis gestellt wurde. Trainer Andreas Pummer hob allerdings im Winter warnend den Zeigefinger, sprach davon, dass sich das Team eher nach unten als nach oben orientieren müsse. In der Tat gab es eine Durststrecke von drei Unentschieden und drei Niederlagen. Am vergangenen Spieltag wurde beim 2:1-Heimsieg gegen den VfB Hallbergmoos dann endlich wieder dreifach gepunktet. Der bislang letzte Erfolg datierte von Anfang November. Pummer hofft, dass damit der Schalter wieder umgelegt wurde. Auch Nico Karger traf wieder, wenn auch „nur“ per Foulelfmeter. Damit schraubte der ehemalige „Sechziger“, der für ein weiteres Jahr in Deisenhofen zugesagt hat, sein Konto auf 20 Treffer. Mit Michael Bachhuber (zwölf Treffer) verfügt der FCD über einen weiteren torgefährlichen Angreifer. Zum Saisonende wird Torhüter Enrico Caruso, für Pummer „der beste Keeper der Bayernliga“, den Verein verlassen. Er geht zurück nach Stuttgart, wo Freundin und Familie leben.

Spielmacher Nikola Trkulja kann wieder für den FC Memmingen auflaufen

Das FCM-Personal: Spielmacher Nikola Trkulja ist nach Ablauf seiner Rot-Sperre wieder dabei und dürfte für die Startelf gesetzt sein. In der Offensive sieht es auch wieder besser aus. Dominik Stroh-Engel, der eine Woche krankheitsbedingt fehlte, trainierte wieder. Schon in Dachau kam überraschend früh – trotz eines Außenbandrisses – Ardian Morina für eine Halbzeit wieder zum Einsatz. Baierls Dank galt der medizinischen Abteilung, „die einen guten Job gemacht hat“, aber auch an Kämpfer Morina, der auf die Zähne beiße. Auch Nachwuchsstürmer Noah Müller kam in Dachau nach seiner Schulterverletzung zu einem Kurzeinsatz.

Rund ums Spiel: Von Sporttotal.TV ist in Zusammenarbeit mit der Telekom ein neues optimiertes Kamerasystem im Einsatz, sodass der kostenlose Livestream aus der Arena jetzt in verbesserter Bildqualität zu empfangen ist. Die Einlaufkinder stellen am Samstagnachmittag der TSV Lautrach-Illerbeuren und der SV Aichstetten. Eintrittskarten gibt es ab 13 Uhr an den Stadionkassen und im Vorverkauf im MZ-Servicecenter, der Esso-Tankstelle in der Bodenseestraße und online über Allgäuticket.

Schiedsrichter: Moritz Fischer (Ebermannsdorf/Oberpfalz); Assistenten: Matthias Zahn (Großalberhof) und Markus Hahn (Vilseck).

